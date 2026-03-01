Íránská státní média potvrdila po raketových útocích USA a Izraele zabití ajatolláha Alího Chameneího
1. 3. 2026
Potvrzení zabití nejvyššího vůdce následuje po oznámení Donalda Trumpa, že „jeden z nejzlejších lidí v historii je mrtvý“
Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí byl zabit, potvrdila v neděli ráno íránská státní média. Stalo se tak v úvodní fázi války zaměřené na změnu režimu, kterou v sobotu zahájily USA a Izrael.
Od začátku útoků o Chameneím nebylo nic slyšet a satelitní snímky ukázaly, že jeho zabezpečený komplex byl při sobotní úvodní palbě těžce poškozen.
Potvrzení přišlo několik hodin poté, co Donald Trump oznámil smrt ajatolláha, který vládl Íránu jako nejvyšší vůdce od roku 1989, v příspěvku na Truth Social.
„Chamenei, jeden z nejvíce zlých lidí v historii, je mrtvý,“ napsal Trump. „ Nebyl schopen uniknout našim zpravodajským službám a vysoce sofistikovaným sledovacím systémům a díky úzké spolupráci s Izraelem nemohl on ani ostatní vůdci, kteří byli spolu s ním zabiti, nic dělat.“
Trump uvedl, že cílem vojenské kampaně, která začala v sobotu ráno salvou raket a leteckými údery, je změna režimu.
„Toto je pro íránský lid jedinečná příležitost, jak získat zpět svou zemi,“ napsal.
„Slyšíme, že mnoho členů jejich IRGC [Islámské revoluční gardy], armády a dalších bezpečnostních a policejních sil již nechce bojovat a žádá nás o imunitu.“
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dříve uvedl, že existuje „mnoho známek“ toho, že Chameneí „již není naživu“, a izraelští představitelé informovali média, že jeho tělo bylo nalezeno.
Íránská média v neděli informovala, že při sobotních útocích zahynula také dcera, zeť a vnučka Chameneího. Polooficiální agentura Fars, která má vazby na IRGC, uvedla: „Po navázání kontaktu s informovanými zdroji v domácnosti nejvyššího vůdce byla bohužel potvrzena zpráva o mučednické smrti dcery, zetě a vnučky revolučního vůdce.“
V neděli brzy ráno izraelská armáda oznámila, že zahájila další vlnu útoků proti íránským balistickým raketám a systémům protivzdušné obrany. Americké centrální velení v neděli uvedlo, že „nyní provádí rychlé a rozhodné kroky podle pokynů“.
V Izraeli se v noci opakovaně ozývaly výstražné sirény, které varovaly před blížícími se íránskými útoky. V sobotu v noci byla při raketovém útoku na Tel Aviv zabita 50letá žena, což je podle médií první oběť v Izraeli od začátku války. Zhruba 120 lidí bylo zraněno.
Írán také zahájil nové útoky zaměřené na americké vojenské instalace v Bahrajnu, Kuvajtu a Kataru, přičemž se objevily zprávy o výbuších v Dubaji. Státní média uvedla, že střepiny z íránského raketového útoku na hlavní město Spojených arabských emirátů zabily jednu osobu a trosky z leteckých zásahů způsobily požáry v hlavním přístavu města a na fasádě ikonického hotelu Burj Al Arab.
Smrt íránského nejvyššího vůdce je významným počátečním úspěchem společné operace USA a Izraele, která začala sérií leteckých útoků po celé zemi a uvrhla Blízký východ do nového regionálního konfliktu bez jasného časového harmonogramu a výsledku.
Chameneí měl politický vliv, který neměl žádný jiný íránský úředník, vojenský nebo náboženský vůdce.
Íránské shromáždění odborníků, rada náboženských vůdců, by se mělo sejít, aby po Chameneího smrti zvolilo nového nejvyššího vůdce, ačkoli analytici naznačují, že ultrakonservativní IRGC může mít lepší pozici pro upevnění moci.
Íránský prezident Masoud Pezeškian, šéf soudnictví Gholamhossein Mohseni Ejei a další vysoký úředník povedou Írán v přechodném období po Chameneího smrti, informovala státní média.
Írán také v neděli potvrdil, že při sobotních útocích byli zabiti velitel Revolučních gard – generál Mohammad Pakpour – a další vysoký bezpečnostní poradce.
Netanjahu uvedl, že izraelské údery zabily také „několik vůdců“ zapojených do íránského jaderného programu a že údery proti místům spojeným s tímto programem budou v příštích dnech pokračovat.
V dřívějším videopříspěvku Trump prohlásil, že operace Epic Fury ukončí bezpečnostní hrozbu pro USA a dá Íráncům šanci „vzbouřit se“ proti svým vládcům. Netanjahu ve svém večerním projevu vyzval Íránce, aby „zaplavili ulice a dokončili práci“.
Íránská média informovala, že při prvních americko-izraelských útocích bylo zabito 201 lidí a 747 lidí bylo zraněno, včetně více než 100 dětí ve škole.
Íránští představitelé uvedli, že je americké útoky nepřekvapily a že jejich důsledky budou „dlouhodobé a rozsáhlé. Na stole byly všechny scénáře, včetně těch, které dosud nebyly zvažovány.“
Íránské revoluční gardy pohrozily všem americkým základnám a zájmům v regionu a uvedly, že íránská odveta bude pokračovat, dokud „nepřítel nebude definitivně poražen“.
Íránský velvyslanec při OSN označil útoky za „válečný zločin“ a uvedl, že režim má „právo na sebeobranu“.
Centcom uvedl, že armáda „úspěšně odrazila“ stovky íránských raket a dronů a že nebyly hlášeny žádné americké oběti.
Vysoký představitel Trumpovy administrativy uvedl, že USA se rozhodly v sobotu zahájit útoky proti Íránu, protože jeho program balistických raket představoval „nesnesitelnou“ hrozbu pro americké síly a spojence v regionu a protože USA měly informace, že Írán zvažuje preventivní úder.
„Hrozbou ze strany Íránu je v konečném důsledku jejich ambice získat jaderné zbraně, ale v krátkodobém horizontu jsou to konvenční zbraně, konvenční raketové kapacity, které mají, zejména v jižním pásu, které představují hrozbu pro Spojené státy a naše spojence v regionu,“ uvedl úředník a dodal, že USA se ukázaly jako „velmi účinné“ při ničení íránských odpalovacích zařízení.
„Prezident se rozhodl, že nebude nečinně přihlížet a dovolit, aby americké síly v regionu byly terčem útoků konvenčními raketami,“ dodal úředník.
Na sobotním mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN se USA a Izrael střetly s Íránem, přičemž americký velvyslanec Mike Waltz trval na tom, že vojenská akce je zákonná.
„Írán nesmí mít jaderné zbraně,“ řekl radě. „Tento princip není otázkou politiky. Je to otázka globální bezpečnosti.
Amir Saeid Iravani, íránský velvyslanec při OSN, řekl radě, že při leteckých útocích byly zabity a zraněny stovky íránských civilistů, což označil za válečný zločin a zločin proti lidskosti.
