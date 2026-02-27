Keňská policie zatkla muže obviněného z obchodování s bojovníky pro ruskou válku na Ukrajině
27. 2. 2026
Policie v Keni zatkla muže jmenovaného v údajném plánu, který oklamal Keňany sliby kvalifikované práce v Rusku. Jenže nakonec skončili v první linii bojů na Ukrajině.
Festus Omwamba byl zatčen pro podezření z obchodování s lidmi v severním keňském městě Moyale, poblíž hranic s Etiopií, a ve čtvrtek byl obviněn u protiteroristického soudu v hlavním městě Nairobi z konkrétních obvinění z prodeje 25 Keňanů do Ruska v loňském roce. Mluvčí policie Michael Muchiri uvedl, že Omwamba prchal po návratu z Ruska.
Omwamba, kterého identifikovali tři keňští rekruti, kteří hovořili s agenturou Associated Press, zmizel poté, co rodiny začaly protestovat proti zmizením a úmrtím příbuzných během války na Ukrajině.
Keňská vláda minulý týden uvedla, že více než 1 000 Keňanů bylo naverbováno k boji za Rusko na Ukrajině a že nejméně 89 Keňanů je stále na frontové linii, 39 bylo hospitalizováno, 28 je nezvěstných a další se vrátili domů. Nejméně jedna osoba byla potvrzena jako mrtvá.
Zpravodajská zpráva předložená keňskému parlamentu většinovým lídrem Kimani Ichung'wahem uvádí, že keňští a ruští vládní představitelé spolupracovali s nelegálními náborovými agenturami, aby přilákali Keňany na frontu.
Ruská ambasáda v Nairobi tato obvinění popřela a ve čtvrtečním prohlášení uvedla, že nikdy nevydala víza nikomu, kdo by měl v úmyslu cestovat do Ruska bojovat na Ukrajině. Dále uvedla: "Ruská federace neodepírá občanům cizích zemí dobrovolný vstup do ozbrojených sil."
Keňský ministr zahraničí Musalia Mudavadi řekl 9. února agentuře AP, že pojede do Ruska s tím, co nazval "diplomatickým přístupem k omezení jakýchkoli pochybných subjektů, které využívají kohokoliv v tomto nešťastném dobrodružství".
Mudavadi dodal, že snahy o propuštění Keňanů z ukrajinských věznic a repatriaci těch v Rusku stále pokračují.
"Vzpomínáte, že i na nejvyšší úrovni prezident vyzval, že pokud se skutečně někteří Keňané ocitli na špatné straně zákona, byla vznesena výzva ukrajinské vládě, aby se podívala, jak je lze zpracovat a přivést zpět," vysvětlil ministr.
Omwambovo zatčení je významným krokem v úsilí vlády zastavit nábor Keňanů do boje na Ukrajině.
Rekrut, který uprchl z fronty a našel útočiště na keňské ambasádě v Rusku, později získal možnost návratu domů, John Kamau, řekl AP, že se setkal s Omwambou v domě v Nairobi, kde byli drženi další rekruti čekající na cestu do Ruska.
Další rekrut, který si přál zůstat v anonymitě ze strachu, že ho Rusové vystopují, uvedl, že Omwamba se vyhýbal kontaktování rekrutů textovými zprávami a místo toho jim volal nebo se s nimi setkával osobně.
Rekrut se přihlásil poté, co mu bylo řečeno, že dostane práci instalatéra v Rusku, ale po příjezdu mu byl odebrán pas a byl na pár dní odvezen do vojenského tábora, než byl nasazen na frontu.
Všichni rekruti uvedli, že Omwamba dohlížel na jejich žádosti o turistická víza a nákup jízdenek a dva týdny po prvním kontaktu obdrželi víza a odcestovali do Ruska.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse