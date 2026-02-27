Hrozba pro celý severský region: "Může udeřit v blízké budoucnosti"
27. 2. 2026
Švédské úřady jsou v pohotovosti – a policie monitoruje klíčová zařízení.
"Je pravda, že jsme vyzvali energetický sektor ve Švédsku, aby byl ostražitější," říká Ola Billger z FRA.
Několik úřadů a policejních jednotek v celém severském regionu bylo údajně uvedeno do stavu pohotovosti.
Podle informací pro TV4 News byla hrozba od aktéra, o kterém se předpokládá, že je spojen se zahraniční mocností, namířena proti energetické síti v celém severském regionu, včetně Švédska.
Podle zdrojů z TV4 News by měla být hrozba brána velmi vážně a je popsána jako ostrá. Řada švédských úřadů se zapojila do společné mezinárodní práce a aktivně na této záležitosti pracuje.
Současně bylo policii po celém Švédsku podle stejných informací nařízena sledovat sociálně kritické aktivity spojené s dodávkami energie.
"Policisté ve vnější službě obdrželi ostré požadavky od vrcholového vedení, aby to brali vážně, byli ostražití a zaznamenali jakékoli odchylky. Jde o intenzivní práci, která probíhá," řekl zdroj pro TV4 News.
Podle informací měl pachatel hrozby stanovit termín před úderem. TV4 News neví, jak bude útok proveden, ani žádné další podrobnosti o tom, z čeho hrozba spočívá.
"Podle hrozby může aktér v blízké budoucnosti udeřit," říká informátor.
"Aktivní sledování situace"
Švédská policie ve čtvrtek ráno potvrdila, že obdržela informace o hrozbě pro severskou energetickou infrastrukturu.
"Známe informace, aktivně sledujeme situaci a spolupracujeme s příslušnými aktéry. Odkazujeme na Švédskou agenturu civilní obrany, MCF, nebo Švédskou energetickou agenturu," uvedla Karin Styrenius, tisková mluvčí národního mediálního centra policie.
Švédská energetická agentura uvedla, že "obdržela určité informace", ale odkázala na FRA. MCF také potvrdila hrozbu, ale odkázala na FRA.
"Známe informace, sledujeme situaci a spolupracujeme s relevantními aktéry. Žádosti o rozhovory předáváme FRA," řekla Anna Wennerström, tisková mluvčí MCF, dříve MSB.
Později v úterý úřady uvedly, že informace podrobněji prošetřily a že se nejedná o konkrétní hrozbu, ale o "obecné zvýšení úrovně bezpečnosti", uvedla policie.
"Obecně existuje zvýšená hrozba spojená s pokusy o ničivé útoky, které se odehrály v jiných zemích," říká Carl-Oskar Bohlin, ministr civilní obrany.
FRA vede případ – spojený s Polskem
Za rozhodnutím zvýšit úroveň pohotovosti stojí Försvarets radioanstalt (FRA). (Jedná se o agenturu ministerstva obrany zaměřenou na signální zpravodajství a kybernetickou bezpečnost - pozn. KD.)
"Je pravda, že jsme vyzvali energetický sektor, aby byl ve Švédsku ostražitější. Udělali jsme to na konci minulého týdne prostřednictvím Národního centra kybernetické bezpečnosti. Pozadím je, že Polsko bylo na konci prosince vystaveno útokům v energetickém sektoru. Věříme, že je důvod být pozorný i ve švédském kontextu," říká Ola Billger, vedoucí komunikace ve FRA.
Podle FRA byly elektrárny vyzvány, aby přijaly několik bezpečnostních opatření.
"Jde o to číst tuto zprávu z Polska... Také jsme podpořili sekci, aby měla dobré monitorovací schopnosti, aby byla schopna zvládat kybernetické útoky. Obzvlášť také možnost obnovit své systémy, pokud se něco stane," říká Ola Billger.
Přestože policie monitoruje několik elektráren a Svenska kraftnät a další potvrzují "zvýšenou ostražitost", FRA uvádí, že za zvýšeným poplachem nestojí konkrétní hrozba.
"Nechci takhle zacházet do konkrétních hrozeb. Nechci vyzdvihovat žádného aktéra, ale obecně je klíčová švédská infrastruktura vždy zajímavá pro seznam protivníků. Ale jde o preventivní opatření a záležitost zvýšené ostražitosti. Je to způsob, jak zvýšit ostražitost ve Švédsku," říká Ola Billberg.
Švédská bezpečnostní služba, Säpo, komentuje, že "nemají možnost jít do podrobností o těchto informacích" a odkazuje na NCSC, Národní centrum kybernetické bezpečnosti, které je součástí FRA.
Polsko označilo útok, kterému byla země vystavena, za závažný a poukázalo na skupiny spojené s Ruskem.
Zdroj ve švédštině: ZDE
