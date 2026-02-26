Organizátoři berlínského filmového festivalu budou jednat o krizi uprostřed sporů o Gaze
„Dnes večer jsou v Berlíně lidé, kteří poskytli politickou ochranu této genocidě.“
The director of “The Voice of Hind Rajab” refused to accept an award in Berlin.— AJ+ (@ajplus) February 25, 2026
“Tonight in Berlin, there are people who gave political cover to that genocide.” pic.twitter.com/LrFgOhC4bL
Po sérii kontroverzí byla svolána mimořádná schůzka, aby se projednalo „budoucí směřování“ festivalu
Organizace, která spravuje berlínský filmový festival, se sejde k jednání poté, co se objevily zprávy, že její americká ředitelka čelí propuštění po sérii sporů ohledně Gazy.
Ve středečním prohlášení úřad německého spolkového komisaře pro kulturu a média uvedl, že mimořádné zasedání ve čtvrtek bylo svoláno, aby se projednalo „budoucí směřování Berlinale“.
Deník Bild uvedl, že výsledkem schůzky by mohlo být propuštění Tricia Tuttle, americké ředitelky festivalu od roku 2024, po kontroverzi ohledně pro-palestinských projevů na závěrečném galavečeru, z nichž jeden kritizoval Německo jako „partnera genocidy“.
KBB, státní společnost, která festival organizuje, tuto zprávu odmítla a agentuře AFP sdělila: „Domníváme se, že se jedná o falešnou zprávu.“
Berlinale se tradičně považuje za politicky otevřenější filmový festival než jeho komerční konkurenti v Cannes a Benátkách a snaží se reflektovat geopolitické konflikty po celém světě.
Válka v Gaze se však ukázala jako významný zdroj napětí na festivalu i v celém německém kulturním sektoru, protože rozmanitá scéna mezinárodních umělců se střetla s silným proizraelským konsensem politických orgánů, které poskytují jeho finance.
Na sobotním slavnostním předávání cen v německém hlavním městě získal syrsko-palestinský režisér Abdallah al-Khatib cenu Perspectives za svůj první film, drama Chronicles From the Siege (Kroniky z obléhání), sérii propojených příběhů odehrávajících se v nejmenovaném palestinském městě.
Ve svém děkovném projevu al-Khatib řekl: „Moje poslední slova německé vládě: jste partnery Izraele v genocidě v Gaze. Věřím, že jste dostatečně inteligentní, abyste tuto pravdu uznali, ale rozhodli jste se, že vám to je jedno.“
Řekl, že Palestinci „si budou pamatovat všechny, kteří stáli při nás, a budeme si pamatovat všechny, kteří stáli proti nám, proti našemu právu žít v důstojnosti, nebo kteří se rozhodli mlčet nebo mlčí.“
V samostatném projevu libanonská režisérka Marie-Rose Osta kritizovala Izrael při převzetí Zlatého medvěda za nejlepší krátký film Someday a Child (Někdy ještě dítě).
„Ve skutečnosti děti v Gaze, v celé Palestině a v mém Libanonu nemají super schopnosti, které by je chránily před izraelskými bombami,“ řekla s odkazem na děj svého filmu.
„Žádné dítě by nemělo potřebovat nadpřirozené schopnosti, aby přežilo genocidu umožněnou právem veta a kolapsem mezinárodního práva.“
Německá ministryně životního prostředí Carsten Schneider ze Sociálnědemokratické strany údajně během al-Khatibova projevu odešla a později v prohlášení uvedla, že obvinění filmového tvůrce považuje za „nepřijatelné“.
Al-Khatibovy výroky také vyvolaly odsudek izraelského velvyslance v Německu Rona Prosora. Alexander Hoffmann, předseda parlamentní frakce Křesťanské sociální unie, partnera v německé koaliční vládě, obvinil al-Khatiba z „antisemitských urážek a výhrůžek vůči Německu“.
Podle zdrojů citovaných deníkem Bild se kulturní komisař Wolfram Weimer rozhodl zbavit Tuttleovolu jejích povinností poté, co viděl nejen projevy, ale také fotografii pořízenou o týden dříve.
Na fotografii je Tuttleová s členy štábu filmu Chronicles From the Siege, z nichž někteří mají na sobě kefíje a jeden z nich drží palestinskou vlajku.
Tuttleová, která v letech 2018 až 2022 vedla filmový festival BFI London, nebyla ve středu k zastižení, aby se k věci vyjádřila.
Weimerova kancelář ve středu potvrdila, že na iniciativu komisaře pro kulturu se ve čtvrtek uskuteční mimořádné zasedání dozorčí rady KBB. „Součástí zasedání bude diskuse o budoucím směřování Berlinale,“ uvádí se v prohlášení. „K dalším spekulacím se nebudeme vyjadřovat.“
Na začátku Berlinale si organizátoři festivalu vysloužili kritiku aktivistů za to, že se jednoznačně nevyjádřili k válce v Gaze. Na úvodní tiskové konferenci zkušený režisér a předseda poroty Wim Wenders odmítl názor, že umělci a kulturní instituce musí aktivně zaujmout politické postoje.
„Musíme se držet stranou politiky, protože pokud točíme filmy, které jsou výslovně politické, vstupujeme do oblasti politiky,“ řekl Wenders.
„Ale my jsme protiváhou politiky, jsme opakem politiky. Musíme dělat práci lidí, ne práci politiků.“
Tyto výroky vedly indickou spisovatelku Arundhati Roy k zrušení své účasti a byly odsouzeny v otevřeném dopise podepsaném více než 80 aktivními nebo bývalými účastníky Berlinale, ale Tuttle je energicky bránila.
„Umělci mají právo svobodně vyjadřovat své názory jakýmkoli způsobem, který si zvolí,“ řekla Tuttle v té době. „Od umělců by se nemělo očekávat, že se budou vyjadřovat ke všem širším debatám o minulých nebo současných praktikách festivalu, nad nimiž nemají žádnou kontrolu. Nemělo by se od nich také očekávat, že se budou vyjadřovat ke všem politickým otázkám, které jim jsou předloženy, pokud to sami nechtějí.“
