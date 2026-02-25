Trump ztratil schopnost bavit. Bohužel neztratil schopnost urážet
25. 2. 2026
Během celého projevu působil Trump unaveně. Měl potíže číst z teleprompteru a svíral řečnický pult tak pevně, že to hraničilo s zoufalstvím, píše Moira Donegan.
Jedním z jedinečných talentů Donalda Trumpa je, že odhaluje absurdní zastaralost dlouho udržovaných tradic. V letech prezidentských voleb jeho křiklavé proslovy na pódiu činí snahu shromáždit kandidáty zbytečnou. Když je u moci, oddělí fakta od tvorby politiky a místo toho se při svých rozhodnutích spoléhá na mýty a podvody, čímž činí zbytečnými a bezmocnými rozsáhlé oblasti odborných znalostí.
Když lže na veřejnosti a trvá na tom, že jeho fantazie a zkreslení budou určovat směr vládních opatření, nutí nás zamyslet se nad tím, zda má ještě smysl shromažďovat a tisknout pravdu.
Stejně tak si mnoho Američanů, kteří v úterý večer sledovali projev o stavu Unie, možná kladlo otázku, jaký smysl mají tyto projevy ještě dnes. Ústava ukládá prezidentovi povinnost pravidelně informovat Kongres o stavu země.
Ústava však nikde nevyžaduje osobní televizní projev, který se v éře masových médií stal každoroční součástí prezidentské funkce. A jistě si žádný z otců zakladatelů nedokázal představit projev, který Trump přednesl v úterý večer: téměř dvouhodinový nesouvislý projev plný lží, improvizací a odboček, které někdy vypadaly jako snaha zabít čas – pozoruhodně chudý na politický obsah.
Během celého projevu působil Trump unaveně. Měl potíže číst z teleprompteru, svíral pódium tak pevně, že to hraničilo s zoufalstvím, a ke konci vysílání byl jeho hlas slyšitelně chraplavý. Projevoval se jeho věk. I autoři projevu vypadali vyčerpaně.
Projev se dotkl typických Trumpových témat: údajné kriminality a podřadnosti imigrantů; lživosti jeho oponentů; jeho osobních ctností a zášti. Prezident však nabídl velmi málo nových politických nápadů, v klíčových otázkách si protiřečil, zkreslil relevantní fakta a podstatně se zabýval jen několika málo tématy, která podle průzkumů veřejného mínění patří k nejnaléhavějším problémům národa.
Často se zastavoval, aby oslovil veterány v davu a udělil jim medaile jako atrakci pro televizní vysílání; přednesl dlouhou a podivnou odbočku o zlaté medaili z olympijského zápasu, kterou nedávno vyhrál americký mužský hokejový tým, jehož členové se v mnoha případech předvedli v sněmovně s medailemi na krku. Před deseti lety Trump zkrystalizoval dlouhodobý trend v americké politice tím, že otevřeně spojil vládnutí a zábavu. Ale úterní zdlouhavá a nudná podívaná ukázala, že ztratil i schopnost bavit.
Samozřejmě neztratil schopnost urážet. Trump lhal, když řekl, že snížil náklady na zdravotní péči, a to v době, kdy jeho útoky na dotace v rámci zákona o dostupné zdravotní péči ve skutečnosti za poslední dva měsíce masivně zvýšily pojistné placené mnoha Američany. Udělal nelogickpou odbočku, aby zaútočil na práva transsexuálních dětí; s jakousi vulgární drzostí tvrdil, že jeho únos venezuelského vůdce Nicoláse Madura a následné ekonomické vydírání této země jeho administrativou vytváří nové příležitosti pro venezuelský lid.
Tvrdil, že zadržování finančních prostředků pro Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ze strany demokratů kvůli zneužívání imigračních předpisů mělo negativní dopad na oblasti postižené sněhovou bouří na východním pobřeží, protože ministerstvo nebylo schopno pomoci s odklízením sněhu. (Federální agentura se tím nezabývá.) I jeho výplňové věty páchly pokrytectvím. „Budujeme národ,“ řekl, „kde každé dítě má šanci dosáhnout více a dostat se dál.“ Byl to sentiment, který připomínal Liama Coneja Ramose a všechny ostatní děti uvězněné v koncentračních táborech ICE, jejichž vzdělání, naděje, sny a svoboda byly obětovány rasismu vlády.
Trump strávil velkou část svého projevu typickým způsobem útoky na imigranty, které pomlouval slovy připomínajícími algoritmy řízené sociální sítě, kde tráví tolik času. Tvrdil, že bezohledné řízení vozidel je způsobeno tím, že imigranti neumí číst anglické dopravní značky. Obviňoval je z kriminality a zdržoval se nepříjemnými popisy tělesných zranění, bolesti a smrti, které zažili ti, kdo se stali obětí násilí ze strany imigrantů bez dokladů, tragédií, které jeho administrativa ráda využívá.
Snad nejvíce rozhořčující bylo, že obvinil imigranty – zejména somálsko-americkou populaci v Minnesotě – z importu korupce do Spojených států. „V mnoha částech světa jsou úplatky, podvody a korupce normou, nikoli výjimkou,“ řekl Trump a argumentoval rasistickým uvažováním, které již dříve přednesl jeho viceprezident JD Vance, že korupce je vrozenou vlastností kultur, které imigranti přinášejí s sebou do Ameriky.
Je to však Trump, nikoli somálští imigranti, kdo opakovaně vymýšlí chabé záminky, aby přijímal velké sumy peněz od bohatých lidí a společností, které mají obchodní zájmy v jeho administrativě. Pokud Donald Trump chce najít zdroj korupce v Americe, stačí se podívat do zrcadla.
Pro administrativu je problémem, že Trump dokázal předložit pouze tak chabý materiál a to navíc v tak vlažném a nepřesvědčivém vystoupení: jeho preference v průzkumech veřejného mínění se propadají. Trumpova popularita dosáhla nového dna: podle souhrnu CNN z nedávných průzkumů veřejného mínění je jeho popularita na šokujících 38 %. Chybí ekonomické příležitosti a inflace neklesla tak, jak Trump slíbil. Cla tvrdě zasáhla spotřebitele a Trump se zdá být odhodlán držet se své politiky jejich prosazování i poté, co je americký nejvyšší soud minulý týden ve svém rozhodnutí zrušil; obyčejní američtí zákazníci se zdají být opět odsouzeni k tomu, aby za to zaplatili.
Trump a jeho kumpáni se opakovaně chlubili boomem na akciovém trhu, ale zdá se, že ohromná část amerického ekonomického růstu je svázána se spekulacemi v odvětví umělé inteligence – investicemi, které zmizí, pokud technologie selže, a které v případě úspěchu povedou ke snížení kupní síly spotřebitelů. Ať tak či onak, americká pracující třída má pocit, že je v tísni a trpí. Trump ve svém projevu mezitím vesele tvrdil, že je vše v pořádku. Neměl jí co nabídnout.
Snad nejpamátnější moment tohoto hluboce zapomenutelného večera nastal během jedné z několika chvil, kdy Trump kritizoval demokraty. Poté, co na ně ukázal v sněmovně a nazval je „blázny“, Trump řekl: „Máme štěstí, že máme zemi s takovými lidmi. Demokraté ničí naši zemi, ale my jsme tomu zabránili, právě včas.“
Republikáni vstali a tleskali, ale demokraté jen seděli a zdvořile snášeli, jak je kritizují a pomlouvají. Proč tam jen seděli a snášeli to? Proč tam vůbec byli? To je další věc, kterou Trump ukázal jako zastaralou: zdvořilost.
Zdroj v angličtině ZDE
