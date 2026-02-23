Nové sankce EU proti Rusku pozastaveny kvůli Maďarsku
23. 2. 2026
Je stále méně pravděpodobné, že Evropská unie dosáhne dohody o novém, dvacátém balíčku sankcí proti Rusku před zítřejším čtvrtým výročím plnohodnotné invaze na Ukrajinu, protože Maďarsko tento balíček nadále blokuje.
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasv pondělí ráno přiznala, že „v této otázce dnes nedojde k žádnému pokroku”, protože Budapešť nadále blokuje přijetí sankcí.
„Děláme vše pro to, aby byl balíček sankcí schválen, a hledáme způsoby, jak toho dosáhnout. Ale vzhledem k tomu, že jsme slyšeli velmi silná prohlášení z Maďarska, ... opravdu nevidím, že by se to dnes bohužel změnilo,” řekla.
Maďarsko se staví proti navrhovaným opatřením – stejně jako proti vyplacení úvěru ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu – v rámci eskalujícího sporu s Ukrajinou o tranzitu ropy ropovodem Družba.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v neděli uvedl, že „dokud Ukrajina neobnoví tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba, nedovolíme, aby se prosadila rozhodnutí důležitá pro Kyjev“.
K tomu dochází jen šest týdnů před klíčovými parlamentními volbami v zemi, které by mohly znamenat svržení proruského premiéra Viktora Orbána po 16 letech u moci.
Tento ohrožený vůdce, který v současné době zaostává o 10 bodů za lídrem opozice Péterem Magyarem z Tiszy, se stále častěji uchyluje k protukrajinské rétorice, aby falešně obvinil Kyjev a Brusel ze spiknutí s cílem zbavit ho úřadu, a hovoří o riziku rozšíření války do Maďarska.
Neschopnost dohodnout se na novém balíčku sankcí by byla pro blok politicky trapná, protože jeho lídři, včetně předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové, plánují v úterý odcestovat do Kyjeva, aby oslavili výročí.
Nepřijetí sankcí by Rusko „potěšilo“, říká estonský ministr zahraničí
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul také uvedl, že je „ohromen“ postojem Maďarska k sankcím, a doufá, že tuto otázku projedná během dnešního zasedání ministrů zahraničí EU.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna však byl ještě přímější a řekl, že nepřijetí nových sankcí by prospělo pouze Rusku.
„Pokud nebudeme schopni uvalit sankce na Rusko, Rusko bude spokojené,“ řekl.
Maďarská vláda se snaží vytvořit a využít protikrajinskou nevraživost v předvolební kampani, říká Sikorski
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski ostře kritizoval Maďarsko za blokování 20. balíčku sankcí a uvedl, že je „šokující“, že navzdory své historii boje proti sovětské agresi ve 20. století se vedoucí představitelé v Budapešti rozhodli zaútočit na Ukrajinu, aby získali domácí body.
„Očekával bych od Maďarska mnohem větší solidaritu s Ukrajinou. Místo toho se vládní straně s pomocí státní propagandy a soukromých, ale vládou kontrolovaných médií podařilo vytvořit atmosféru nepřátelství vůči oběti agrese a ... nyní se to snaží využít v parlamentních volbách,“ řekl.
