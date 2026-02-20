Channel 4 News: Trumpovy tarify jsou protizákonné
20. 2. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pátek 20. února 2026, 19 hodin: Nejvyšší soud USA zasadil Trumpovi těžkou ránu, když zrušil jeho cla z jeho takzvaného Dne osvobození jako nelegální. Trump označil soudce za hanbu, ovlivněnou zahraničními zájmy.
Trump: "Podle mého názoru byl soud ovlivněn zahraničními zájmy a politickým hnutím, které je mnohem menší, než si lidé myslí."
Dobrý večer. Donald Trump spustil bezprecedentní útok na Nejvyšší soud USA poté, co ten zrušil jeho plošná globální cla, která byla vyhlášena na základě mimořádných pravomocí v den, který nazval Dnem osvobození. Všichni, včetně Británie, čelili 10% clu. Některé země čelily až 50% clu. Nyní však Nejvyšší soud potvrdil, že prezident překročil své pravomoci. Prezident říká, že již začal nařizovat alternativní cla, která nahradí ta zrušená, včetně nové globální sazby 10 %. To však americké dovozce a spotřebitele vede k otázce, zda dostanou zpět 160 miliard dolarů, které byly nelegálně vybrány. Začínají dnes večer fungovat americké ústavní kontrolní mechanismy, aby Trumpovi ukázaly, že nemá pravomoc, kterou si nárokuje?
Donald Trump utrpěl svou první velkou porážku u Nejvyššího soudu, který rozhodl, že překročil svou pravomoc jako prezident, když použil zákon určený pro mimořádné situace k zdanění amerického lidu. Cla uvalená v den osvobození byla důležitou součástí Trumpovy hospodářské a zahraniční politiky a vynesla miliardy. Rozzuřený Trump právě odsoudil soud a vyhrožoval, že ho obejde a zavede nové globální 10% clo. Naše americká redaktorka Anushka Astana informuje o tom, jak ústava brání Trumpovým pokusům přepsat americký systém.
Trump: Vždycky říkám, že clo je pro mě nejkrásnější slovo ve slovníku.
Reportérka: Řekl to hned první den.
Trump: Dejme Boha na první místo. Dejme náboženství na druhé místo. A pak jsou to cla.
Reportérka: A od té doby to řekl mnohokrát.
Trump: Miluji cla.
Reportérka: Opravdu je miluje. Tak moc, že Bílý dům věnoval 2. dubnu 2025 hollywoodskou pozornost.
Trump: Moji drazí Američané. Dnes je Den osvobození.
Reportérka: Byl to Donald Trumpův blockbuster. Jeho vlajková loď?
Trump: Toto bude skutečně zlatý věk Ameriky.
Reportérka: Trump možná odpočítával dny do dnešního kritického rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které dopadlo přesně tak, jak se obával. Prohlásil, že Trumpovo použití zákona z roku 1977 k ospravedlnění svých rozsáhlých cel tím, že vyhlásil národní nouzový stav, nebylo v pořádku. Kongres mu tuto pravomoc neudělil. Prezident překročil hranici. Rozhodnutí, které jasně očekával, když včera navštívil ocelárnu v Georgii, o které tvrdil, že byla touto politikou podpořena.
Právě řekl: „Objal bych vás, kdyby tu nebyla tisková konference, protože cla opravdu znamenala velký rozdíl. Změnila pravidla hry.“
Není tedy překvapením, že se Trump dnes objevil rozzuřený, ale neporažený.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu o clech je hluboce zklamáním a stydím se za některé členy soudu, absolutně se stydím, že nemají odvahu udělat to, co je správné pro naši zemi. Zahraniční země, které nás léta okrádaly, jsou nadšené. Jsou tak šťastné. A tančí v ulicích, ale já vám mohu zaručit, že dlouho tančit nebudou. Nyní budou použity jiné alternativy, které nahradí ty, které soud nesprávně zamítl.
Co se tedy stane teď?
Myslím, že nejistota je největším ponaučením z dnešního rozhodnutí Nejvyššího soudu. Myslím, že je zde velká nejistota ohledně toho, co bude dál se zeměmi, které vyjednaly obchodní dohody se Spojenými státy. A za druhé je to nejistota pro dovozce a lidi v dodavatelských řetězcích. Je velmi nejasné, jak by mohl být potenciálně refundován proces vrácení cel ve výši 129 miliard dolarů, které byly pokryty dnešním rozhodnutím, a to od prosince 2025.
Podnikatelka Rebecca Melsky se již účastní samostatné žaloby proti clům poté, co způsobily velké finanční škody společnosti s dětským oblečením, kterou založila.
Rebecca Melsky:: Nevěděli jsme, kde budeme vyrábět naše produkty. Bylo nemožné určit, které země budou příště terčem hněvu prezidenta. A nevěděli jsme, kolik budou naše produkty stát, až dorazí na pobřeží, protože nikdo neví, jaká bude za šest měsíců celní sazba pro jednotlivé země. Bylo nemožné plánovat, bylo to nesmírně nákladné a neuvěřitelně stresující.
Reportérka: Rozhodnutí vydalo devět soudců Nejvyššího soudu, tři liberálové a šest konzervativců, z nichž každý byl nominován Trumpem nebo bývalými prezidenty. Není překvapením, že tři liberální soudci soudu hlasovali pro to, že cla jsou nelegální. Šest konzervativních soudců se však rozdělilo na dvě skupiny, přičemž předseda soudu John Roberts, Amy Coney Barrettová a Neil Gorsuch hlasovali s většinou a proti Trumpovi, přestože dva z nich byli nominováni samotným prezidentem. Toto rozhodnutí je tedy vnímáno nejen jako výtka prezidentovi, ale také jako oslabení jeho vlivu na Nejvyšší soud v Americe, kde jeho přirození spojenci možná právě zvrátili jeho ekonomický pilíř.
Existují však i jiné způsoby, jak uvalit cla, a Trump není typ člověka, který by se vzdal bez boje.
Víte, toto rozhodnutí se týkalo rozsahu prezidentské moci. A v podstatě říkalo, že pokud jde o cla, prezident není králem. Králem je Kongres. A navzdory tomu, co Donald Trump řekl, v roce 1977 Kongres nedal prezidentovi pravomoc zavádět politiku tak, jak to udělal.
Ale jak jsem řekla, Donald Trump není ten, kdo by odešel tiše. Právě přestal mluvit o tom, jak je naštvaný, jak je zklamaný, a vyhrožuje, že najde alternativní způsoby, jak uvalit cla. Jak jste zmínil, dokonce řekl, že bude zavedeno další 10% globální clo, ale také že najde jiné způsoby, jak jít ještě dál a tvrději. Zatím není jasné, jaké to budou způsoby, ale jeden z nich například umožňuje cla po dobu 150 dnů. Na konci toho všeho je stále zapotřebí většina v Kongresu. Republikáni ji mají, ale někteří republikáni dnes toto rozhodnutí podpořili. A jak vidíte, Donald Trump není spokojený. Jeho administrativa varovala, že by to pro ně mohlo být obtížné rozhodnutí.
Moderátor: Hovořil jsem s Kelly Ann Shaw, která v první administrativě Donalda Trumpa působila jako poradkyně pro obchod ve funkci zástupkyně asistenta pro mezinárodní ekonomické záležitosti. Nejprve jsem jí řekla, že se jedná o ústavní odvetu vůči Donaldu Trumpovi.
Kelly Ann Shaw: Myslím, že Nejvyšší soud řekl, že podle článku 1, oddílu 8, má pravomoc ukládat a zavádět cla Kongres. A ve všech případech, kdy tuto pravomoc delegovali na prezidenta, učinili tak jasně a s určitými omezeními. A v případě IEPA se slovo „clo“ neobjevilo. Soud nebyl ochoten interpretovat regulaci dovozu tak, jak to argumentovala vláda. A tak podle jejich názoru nešlo o takovéto delegování pravomoci. Nevím tedy, zda Nejvyšší soud odmítl prezidentova cla jako taková. Myslím, že šlo spíše o obranu pravomocí jedné větve vlády proti druhé.
Moderátor: Ano, ale to je zásadní, protože se jedná o prezidenta, který tvrdí, že má absolutní pravomoc. A Nejvyšší soud říká, že ne, nemáte.
Kelly Ann Shaw: Prezident tvrdil, že podle IEPA má pravomoc ukládat cla, a soud s tímto výkladem zákona nesouhlasil. Nyní soud naznačil, mimo jiné v dnešním rozhodnutí Nejvyššího soudu a v rozhodnutí CIT, že prezident má jinou pravomoc v oblasti cel. Opakuji, že soud neříká, že se mu nelíbí vaše cla. Neměl byste ukládat cla, pane prezidente. Říká, že pokud chcete ukládat cla, potřebujete k tomu jinou pravomoc nebo novou pravomoc od Kongresu.
Moderátor: Musíte to udělat správným způsobem. Mezitím máte asi 160 miliard dolarů, které byly odebrány dovozcům a nakonec spotřebitelům, kteří řeknou, že by je chtěli zpět. Myslím tím, že Nejvyšší soud to nenařídil, ale není nyní na straně vlády určitá morální povinnost vrátit tyto peníze?
Kelly Ann Shaw: Zajímavé na tomto rozhodnutí je, že se tím nezabývá. Nevyjadřuje se k procesu vrácení peněz, zda vláda musí peníze vrátit. Je možné, že tato otázka bude zodpovězena v následném soudním sporu, nebo je možné, že prezident a jeho administrativa se jí budou zabývat předem a řeknou: „Tady je náš plán.“ Takže nevíme, co se stane s procesem vrácení peněz.
Moderátor: Soud tedy nevydal rozhodnutí, ale neexistuje zde nějaká přirozená spravedlnost? Prezident nyní čelí tomu, že si vzal spoustu peněz, na které neměl nárok. Měl by je vrátit.
Kelly Ann Shaw: No, nemyslím si, že administrativa je povinna dodržovat přirozenou spravedlnost. Jde o dodržování zákona a toho, co říká zákon a co říká soud. A otázka vrácení peněz nebyla předložena Mezinárodnímu obchodnímu soudu, který se odvolal k Nejvyššímu soudu. To nebyla otázka, kterou žalobci skutečně předložili. Nežádali vrácení peněz. Žádali o soudní příkaz, aby se přestalo vybírat cla v budoucnu. Proto možná bude nutné projít novým soudním řízením, aby se odpovědělo na otázku vrácení peněz, nebo vláda může prostě říct: „Podívejte, odpovíme na tuto otázku za všechny a tady je náš plán vrácení peněz.
Moderátor: Možná to není politické prohlášení soudu, ale dopad je politický, že?
Kelly Ann Shaw: No, dopad je jak politický, tak obchodní. Myslím tím, že každá společnost, která dováží do Spojených států, si dnes klade otázku: „Budu i nadále platit cla? A co cla, která jsem zaplatil dříve? Jaká budou cla v budoucnu? Z obchodního hlediska je to neuvěřitelně rušivé, dokud nezískáme jistotu ohledně dalšího plánu a toho, co se stane v otázce refundací.
)
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje bývalý generální prokurátor USA Neal Katyal. Zastupoval malé podniky, které argumentovaly, že cla zavedená Trumpem v jeho druhém funkčním období byla nelegální. Děkujeme, že jste se k nám připojil. Mám pocit, že vám musím nejprve dát právo reagovat na to, co právě řekl Donald Trump, protože obvinil vaši stranu, že je ovlivněna zahraničními zájmy, že jste podvodníci a vlastizrádci.
Neal Katyal:: Ano, na nic z toho nebudu reagovat. Bůh ví, jak bych na to mohl reagovat. Zaměřuji se na to, co dnes rozhodl soud, a to, že cla prezidenta Trumpa jsou protiústavní. Jsou nelegální. Tečka. Nejvyšší soud nám dal vše, o co jsme žádali, vše. A to včetně dvou soudců, které nominoval sám Donald Trump. A soud dnes řekl, že nejde o žádného konkrétního prezidenta. Jde o prezidentský úřad. Jde o oddělení moci, o naše nejzákladnější principy, které Američané ctí. A tím to pro mě končí. Víte, on samozřejmě může říkat, co chce, ale myslím, že to rozhodnutí mluví samo za sebe. A jsem velmi hrdý na to, že jsem 5. listopadu ústně argumentoval v této věci před Nejvyšším soudem Spojených států.
Moderátor: Tvrdí, že může cla IEPA nahradit jinými cly. Říká, že jedno z nich již oznámil. Takže co bylo dosaženo?
Neal Katyal: Ano, takže opravdu nechápu, co říká, protože na jedné straně tvrdí, že je to pro zemi katastrofa a tak dále. Na druhé straně říká, že zavede ještě více cel. Pro mě to prostě nedává smysl. Opravdu nechápu, co tím myslí. Vím ale, že Nejvyšší soud říká, že cla, která prezident Trump zavedl, jsou nyní nelegální a neplatná. Vždy jsme říkali, že prezidenti mají podle zákonů Spojených států určitou omezenou pravomoc ukládat cla. Ale jít nad rámec toho je zjevně místo, kde soud stanovil hranici. A předpokládám, že pokud to zkusí znovu, hranici stanoví znovu. Chápu.
Moderátor: Budete nyní bojovat za vrácení 160 miliard, které již nelegálně vybral?
Neal Katyal: Ano, myslím si, že tyto refundace by měly být samozřejmostí, jak jste řekl, jako otázka přirozené spravedlnosti. Pokud si nelegálně přivlastníte všechny tyto peníze, myslím, že jste to nazval spoustou peněz, nebo tak nějak, musíte je vrátit. A v tomto případě samotné ministerstvo spravedlnosti souhlasilo, že pokud prohrají, peníze vrátí. Myslím si tedy, že dojde k nějakým řízením u nižších soudů, ale myslím si, že tyto žaloby o vrácení peněz nakonec proběhnou a budou úspěšné, protože vybírání peněz, když to Kongres neschválil, není americkým způsobem. A myslím, že se kvůli těmto novým clům vrátíme k soudu. To, co oznámil, spadá pod paragraf 122, který se týká platební bilance.
Moderátor: Některé země mají s USA obchodní přebytek nebo vyrovnaný obchod. Jak tedy můžete mít plošné globální clo na základě tohoto odůvodnění?
Neal Katyal: To je samozřejmě něco, co bude předmětem soudního sporu. A aby bylo jasno, nevedli jsme spor o to, že cla nelze nikdy uvalit. Pouze jsme poukazovali na to, že v Americe pravidla pro cla stanovuje Kongres, nikoli prezident. A pokud tedy existují jiné orgány, které prezident může využít pro uvalení mírnějších cel, je to samozřejmě v pořádku. To je americký způsob. Ale udělat to, co udělal prezident, tedy říci, že pouze on může stanovit celní politiku, a to ne na 10 %, jak tvrdí v nových clech, které dnes oznámil, ale dokonce až na 145 %, což jsou jeho stará cla, to v Ústavě není zakotveno. V zákonech Spojených států to není zakotveno. To je tedy základní problém. To dnes jasně řekla Nejvyšší soud, který přijal všechny naše argumenty.
Moderátor: Na závěr bych se chtěl zeptat, zda se jedná o obnovení ústavních kontrolních mechanismů a jejich protiútok?
Neal Katyal: Rozhodně ano. A jsem velmi hrdý, že jako děti imigrantů můžeme Americe připomínat, že má svou roli v připomínání těchto ústavních hodnot. Myslím, že souhlas soudce Gorsucha, konkrétně poslední odstavec, pokud se vaši diváci mají na něco podívat, tak ať se podívají na poslední odstavec, protože ten opravdu vysvětluje, o čem je americký ústavní systém. A myslím, že to, co dnes soud udělal, je velmi silné poselství, že ústava v Americe stále vládne nade vším. učinit Ameriku velkou“.
