Nejbližší bezobratlí předci lidí sahají mnohem dál do historie, než se myslelo

8. 4. 2026

Živočišný život je mimořádně rozmanitý a složitý, kolonizoval téměř všechna prostředí na Zemi – od nepřátelských hydrotermálních průduchů v hlubokém moři až po oblohu na našich kontinentech, píší Luke Perry, Frankie Dunn a Gaorong Li.

Ale planeta nebyla vždy plná komplexního živočišného života. Prvních 3,7 miliardy let po svém vzniku byl život malý, jednoduchý a převážně omezený na oceány. Tento svět ovládaný mikroorganismy byl bouřlivým místem s několika zásadními výkyvy klimatu.

Ale vše se zdá být změněno asi před 538 miliony let během kambria. Tento klíčový okamžik v dějinách života přinesl vpád živočichů na scénu v události známé jako "kambrijská exploze".

Ve fosilních záznamech se objevila nejrůznější zvířata, která jsou dnes snadno rozpoznatelná jako živé skupiny, od ostnokožců (hvězdice, mořské okurky, mořští ježci) a členovců (pavouci, korýši, hmyz) až po různé druhy červů. Tento zdánlivě náhlý výskyt zvířat v geologickém "mrknutí oka" mate vědce od Charlese Darwina až podnes.

Mnoho z těchto nových forem života patřilo ke skupině živočichů zvané Bilateria, pojmenované podle symetrických levých a pravých stran. Tato skupina nyní zahrnuje všechna zvířata s mozkem a složitou svalovou strukturou.

Dlouhodobou otázkou paleontologů však je, zda se ohromující událost diverzifikace odehrála najednou během kambrijské exploze – nebo zda lze předky kambriánních a moderních živočišných skupin vystopovat v čase ještě dál. Naše nová studie, publikovaná v časopise Science, by mohla tuto otázku pomoci vyřešit.

Podivná těla

Předchozí ediakarské období (635–538 milionů let) bylo mnohem záhadnější než kambrium. Mnoho organismů z tohoto období vzdorovalo snahám je klasifikovat. Jejich podivná těla – často připomínající beztvaré vaky nebo tenké prošívané polštáře – nemají žádné zjevné protějšky mezi živými druhy, natož mezi moderními zvířaty.

Výsledkem je, že interpretace ediakarských tvorů zahrnovaly téměř všechny mnohobuněčné formy života – od hub a lišejníků až po vyhynulé říše, které nesouvisí s mnohobuněčným životem dnes. Tyto ediakarské organismy žily v úzké vazbě s koberci mikrobů, které pokrývaly mořské dno – typ ekosystému, který nepřežil nástup pasoucích se bilateriánů.

Novější důkazy týkající se jejich reprodukční strategie a toho, jak rostli a vyvíjeli se, naznačují, že šlo ve skutečnosti o zvířata – byť velmi jednoduchá a bez přímých žijících potomků.

Až na samém konci ediakarského období fosilní záznamy naznačují, že zde byla složitější – a rozpoznatelná – zvířata. A většina důkazů o těchto bilateriánních živočiších pochází z fosilizovaných nor a stezek, které naznačují složitý živočišný život, ale o zvířatech, která je vytvořila, nám toho moc neříkají.

To vedlo k mnoha debatám o povaze přechodu z ediakarského do kambrijského období – začátek tohoto období geologové definovali působením složitých živočichů, kteří poprvé narušili oceánský sediment.

Objev, který zaplní nejasnou mezeru

Na jaře 2023 jeden z nás, Gaorong Li – tehdy doktorand v Yunnan Key Laboratory for Paleobiology (YKLP) – učinil objev, který pomáhá objasnit nejasnou propast mezi podivným ediakarským světem a rozpoznatelným, složitým kambrijským obdobím ovládaným zvířaty.

Spolu s mými školiteli z doktorátu, Wej Fanem a Pchej-jün Cchungem, jsme zkoumali ediakarské horniny v čínské oblasti východního Junnanu. Především jsme hledali fosilní řasy, na které jsem se zaměřil ve své disertační práci, v horninách známých dobře zachovanými fosiliemi nazývanými Ťiang-čchuanská biota.

Co jsme navíc našli byl bizarní červ, který žil přivázaný k mořskému dnu kotevním diskem a který dokázal otočit podivný sosák naruby, aby sbíral potravu. Tyto exempláře byly zjevně složitá zvířata, ale ne taková, jaká známe dnes.

Přezdívali jsme mu "trubačový červ" a náš tým stále zjišťuje, kam přesně tento podivný tvor v klasifikaci zvířat zapadá. Dříve byl popsán pouze na základě disku, který ho ukotvoval na mořském dně, a pojmenovali ho Cycliomedusa—ale našli jsme celý organismus, což ukázalo, že je to něco nečekaného a zvláštního.

Jak jsme pokračovali v rozbíjení stále dalších kamenů, bylo jasné, že v biotě Ťiang-čchuanu se skrývá více zvířat. V roce 2024 – nyní s týmem z Oxfordské univerzity včetně spoluautorů tohoto článku, Luka a Frankieho – jsme se vrátili do terénu a sestavili tuto novou fosilní komunitu.

Našli jsme některé zkamenělé organismy charakteristické pro ediakarské i kambrijské období. Ale překvapivě jsme také našli některé, které byly dříve známy až od doby kambriánské exploze. Mezi nimi bylo primitivní zvíře podobné kambrijskému organismu Mackenzia, stejně jako různí červi a plovoucí predátoři nazývaní ctenoforové.

Nejvýraznější ze všeho bylo, že jsme našli nejstarší důkaz o skupině, do které jako lidé patříme: deuterostomy.

Několik z těchto exemplářů má stonek a chapadla a velmi připomínají skupinu kambrijských fosilií nazývaných kambroernidi. Tato dnes již vyhynulá zvířata jsou příbuzná žijících hvězdic a žaludových červů – nejbližších bezobratlých příbuzných lidí. To ukazuje, že náš vlastní evoluční příběh má kořeny v ediakarském období.

Objev rozmanitých, složitých živočichů v ťiang-čchuanské biotě naznačuje, že několik skupin zvířat sdílelo svět s podivnými a úžasnými ediakarany po miliony let. Rozmanitý komplexní živočišný život má starší historii než kambrijskou explozi.

Zdroj v angličtině: ZDE

