Nejbližší bezobratlí předci lidí sahají mnohem dál do historie, než se myslelo
8. 4. 2026
Ale planeta nebyla vždy plná komplexního živočišného života. Prvních 3,7 miliardy let po svém vzniku byl život malý, jednoduchý a převážně omezený na oceány. Tento svět ovládaný mikroorganismy byl bouřlivým místem s několika zásadními výkyvy klimatu.
Ale vše se zdá být změněno asi před 538 miliony let během kambria. Tento klíčový okamžik v dějinách života přinesl vpád živočichů na scénu v události známé jako "kambrijská exploze".
Ve fosilních záznamech se objevila nejrůznější zvířata, která jsou dnes snadno rozpoznatelná jako živé skupiny, od ostnokožců (hvězdice, mořské okurky, mořští ježci) a členovců (pavouci, korýši, hmyz) až po různé druhy červů. Tento zdánlivě náhlý výskyt zvířat v geologickém "mrknutí oka" mate vědce od Charlese Darwina až podnes.
Mnoho z těchto nových forem života patřilo ke skupině živočichů zvané Bilateria, pojmenované podle symetrických levých a pravých stran. Tato skupina nyní zahrnuje všechna zvířata s mozkem a složitou svalovou strukturou.
Dlouhodobou otázkou paleontologů však je, zda se ohromující událost diverzifikace odehrála najednou během kambrijské exploze – nebo zda lze předky kambriánních a moderních živočišných skupin vystopovat v čase ještě dál. Naše nová studie, publikovaná v časopise Science, by mohla tuto otázku pomoci vyřešit.
Podivná těla
Předchozí ediakarské období (635–538 milionů let) bylo mnohem záhadnější než kambrium. Mnoho organismů z tohoto období vzdorovalo snahám je klasifikovat. Jejich podivná těla – často připomínající beztvaré vaky nebo tenké prošívané polštáře – nemají žádné zjevné protějšky mezi živými druhy, natož mezi moderními zvířaty.
Výsledkem je, že interpretace ediakarských tvorů zahrnovaly téměř všechny mnohobuněčné formy života – od hub a lišejníků až po vyhynulé říše, které nesouvisí s mnohobuněčným životem dnes. Tyto ediakarské organismy žily v úzké vazbě s koberci mikrobů, které pokrývaly mořské dno – typ ekosystému, který nepřežil nástup pasoucích se bilateriánů.
Novější důkazy týkající se jejich reprodukční strategie a toho, jak rostli a vyvíjeli se, naznačují, že šlo ve skutečnosti o zvířata – byť velmi jednoduchá a bez přímých žijících potomků.
Až na samém konci ediakarského období fosilní záznamy naznačují, že zde byla složitější – a rozpoznatelná – zvířata. A většina důkazů o těchto bilateriánních živočiších pochází z fosilizovaných nor a stezek, které naznačují složitý živočišný život, ale o zvířatech, která je vytvořila, nám toho moc neříkají.
To vedlo k mnoha debatám o povaze přechodu z ediakarského do kambrijského období – začátek tohoto období geologové definovali působením složitých živočichů, kteří poprvé narušili oceánský sediment.
Objev, který zaplní nejasnou mezeru
Na jaře 2023 jeden z nás, Gaorong Li – tehdy doktorand v Yunnan Key Laboratory for Paleobiology (YKLP) – učinil objev, který pomáhá objasnit nejasnou propast mezi podivným ediakarským světem a rozpoznatelným, složitým kambrijským obdobím ovládaným zvířaty.
Spolu s mými školiteli z doktorátu, Wej Fanem a Pchej-jün Cchungem, jsme zkoumali ediakarské horniny v čínské oblasti východního Junnanu. Především jsme hledali fosilní řasy, na které jsem se zaměřil ve své disertační práci, v horninách známých dobře zachovanými fosiliemi nazývanými Ťiang-čchuanská biota.
Co jsme navíc našli byl bizarní červ, který žil přivázaný k mořskému dnu kotevním diskem a který dokázal otočit podivný sosák naruby, aby sbíral potravu. Tyto exempláře byly zjevně složitá zvířata, ale ne taková, jaká známe dnes.
Přezdívali jsme mu "trubačový červ" a náš tým stále zjišťuje, kam přesně tento podivný tvor v klasifikaci zvířat zapadá. Dříve byl popsán pouze na základě disku, který ho ukotvoval na mořském dně, a pojmenovali ho Cycliomedusa—ale našli jsme celý organismus, což ukázalo, že je to něco nečekaného a zvláštního.
Jak jsme pokračovali v rozbíjení stále dalších kamenů, bylo jasné, že v biotě Ťiang-čchuanu se skrývá více zvířat. V roce 2024 – nyní s týmem z Oxfordské univerzity včetně spoluautorů tohoto článku, Luka a Frankieho – jsme se vrátili do terénu a sestavili tuto novou fosilní komunitu.
Našli jsme některé zkamenělé organismy charakteristické pro ediakarské i kambrijské období. Ale překvapivě jsme také našli některé, které byly dříve známy až od doby kambriánské exploze. Mezi nimi bylo primitivní zvíře podobné kambrijskému organismu Mackenzia, stejně jako různí červi a plovoucí predátoři nazývaní ctenoforové.
Nejvýraznější ze všeho bylo, že jsme našli nejstarší důkaz o skupině, do které jako lidé patříme: deuterostomy.
Několik z těchto exemplářů má stonek a chapadla a velmi připomínají skupinu kambrijských fosilií nazývaných kambroernidi. Tato dnes již vyhynulá zvířata jsou příbuzná žijících hvězdic a žaludových červů – nejbližších bezobratlých příbuzných lidí. To ukazuje, že náš vlastní evoluční příběh má kořeny v ediakarském období.
Objev rozmanitých, složitých živočichů v ťiang-čchuanské biotě naznačuje, že několik skupin zvířat sdílelo svět s podivnými a úžasnými ediakarany po miliony let. Rozmanitý komplexní živočišný život má starší historii než kambrijskou explozi.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse