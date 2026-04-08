Jaké zpravodajské informace Moskva předává Teheránu?

8. 4. 2026

čas čtení 1 minuta
Speciální služby Ruské federace poskytly Íránu podrobný seznam 55 hlavních izraelských energetických zařízení pro přesné údery. Tvrdí to zdroj z ukrajinské rozvědky.

Tyto objekty jsou rozděleny do tří kategorií:

kritická výrobní zařízení (např. elektrárna Orot Rabin);

velká městská a průmyslová energetická centra;

regionální rozvodny.

Podle získaných dat zničení kritických zařízení paralyzuje národní energetický systém. Útoky na energetické centra, zejména ve středu Izraele, odstřihnout velká sídla od elektřiny a útoky na místní infrastrukturu mohou zastavit údržbu průmyslových zón a menších elektráren.

Současně ruská rozvědka tvrdí, že izraelský energetický systém, na rozdíl od mnoha zemí, funguje jako izolovaný "energetický ostrov" a kvůli nedostatku dovozu elektřiny ze sousedních zemí může i poškození několika důležitých uzlů vést k vážným a dlouhodobým výpadkům elektřiny.

Skutečnost, že Rusové předávají Íráncům zpravodajské informace o útocích, zejména na energetická zařízení, oznámil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
69

Diskuse

Obsah vydání | 8. 4. 2026