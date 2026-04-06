Američané vybombardovali čelnou íránskou univerzitu, která byla ohniskem odporu proti íránské diktatuře
6. 4. 2026
Izrael zabil Pierra Mouawada a jeho manželku. Pierre byl vůdcemstrany Libanonských sil, významné strany v Libanonu bojující proti Hizballáhu.
The US-Israel have just bombed Sharif University of Technology in Tehran, Iran's most prestigious school for science, technology, engineering and mathematics.
🇱🇧 Israel has killed Pierre Mouawad and his wife.— Ethan Levins 🇺🇸 (@EthanLevins2) April 5, 2026
Pierre was a leader in the Lebanese Forces, a major Anti-Hezbollah party in Lebanon.
„Proč bombardujeme univerzitu ve městě s deseti miliony obyvatel?“ Demokratická kongresmanka Yassamin Ansari odsoudila údajné americko-izraelské bombardování Technické univerzity Šaríf v Teheránu.
Poté, co financovali nemovitost Jareda Kushnera na adrese 666 Fifth Avenue v New Yorku částkou 1,2 miliardy dolarů, darovali Donaldu Trumpovi soukromé letadlo v hodnotě 400 milionů dolarů a poskytli mu obrovské sumy peněz a luxusní požitky výměnou za bezpečnost, si nyní uvědomují, že je Trump a jeho rodina podvedli a zradili.
“Why are we bombing a university in a city of 10 million people?”— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 6, 2026
Democratic Congresswoman Yassamin Ansari has denounced the reported US-Israeli bombing of Sharif University of Technology in Tehran.
V Tel Avivu panuje naprostá panika. Korespondent TRT World přináší zprávu, že obrovské davy Izraelců se násilně vzpírají policii, aby protestovaly proti válce s Íránem. Odhalují, že Netanjahu tuto katastrofální válku rozpoutal výhradně proto, aby si zachránil vlastní politickou kariéru. Sionistický režim se hroutí.
After financing Jared Kushner’s 666 Fifth Avenue property in New York for $1.2 billion, gifting a $400 million private jet to Donald Trump and vast sums of money and luxury in exchange for security, they now realize they've been conned and betrayed by Trump and his family. 😂 pic.twitter.com/mkaJyAPXve— Aashis Joshi (@aashisjo) April 5, 2026
Bývalý izraelský politik Yoav Gallant vyzývá prezidenta Donalda Trumpa, aby Írán zcela srovnal se zemí, a tvrdí, že žádný cíl není tabu, včetně civilistů.
Absolute panic in Tel Aviv. A TRT World correspondent reveals massive crowds of Israelis are violently defying police to protest the war on Iran. They expose Netanyahu launched this disastrous war solely to save his own political career. The Zionist regime is imploding. pic.twitter.com/mzhheTgHb6— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 5, 2026
Dnes způsobil výbuch, k němuž došlo pouhých 100 metrů od Univerzitní nemocnice Rafika Harírího, největšího veřejného zdravotnického zařízení v Libanonu, značné škody v nedaleké obytné čtvrti. Výbuch si vyžádal 4 mrtvé a 39 zraněných.
Former Israeli politician Yoav Gallant is calling on President Donald Trump to completely flatten Iran, saying no target is off the table, including civilians.— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) April 5, 2026
Před chvílí byly hlášeny rozsáhlé škody po izraelském leteckém útoku na město Al-Dweir v jižním Libanonu.
Today, a strike just 100 meters from Rafik Hariri University Hospital, Lebanon's largest public medical facility, caused major damage to a nearby residential area. It killed 4 people and injured 39. The hospital sustained no damage.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 5, 2026
Massive destruction reported following an Israeli airstrike on the town of Al-Dweir in southern Lebanon moments ago. pic.twitter.com/N2JGGt2xBt— Quds News Network (@QudsNen) April 5, 2026
