Američané vybombardovali čelnou íránskou univerzitu, která byla ohniskem odporu proti íránské diktatuře

6. 4. 2026

čas čtení 3 minuty
USA a Izrael právě bombardovaly Technickou univerzitu Šarífa v Teheránu, nejprestižnější íránskou vysokou školu v oborech vědy, techniky, inženýrství a matematiky. Toto „íránské MIT“ má absolventy, o které se ucházejí univerzity a firmy po celém světě. Izrael zabil Pierra Mouawada a jeho manželku. Pierre byl vůdcemstrany Libanonských sil, významné strany v Libanonu bojující proti Hizballáhu.




„Proč bombardujeme univerzitu ve městě s deseti miliony obyvatel?“ Demokratická kongresmanka Yassamin Ansari odsoudila údajné americko-izraelské bombardování Technické univerzity Šaríf v Teheránu.

Poté, co financovali nemovitost Jareda Kushnera na adrese 666 Fifth Avenue v New Yorku částkou 1,2 miliardy dolarů, darovali Donaldu Trumpovi soukromé letadlo v hodnotě 400 milionů dolarů a poskytli mu obrovské sumy peněz a luxusní požitky výměnou za bezpečnost, si nyní uvědomují, že je Trump a jeho rodina podvedli a zradili. V Tel Avivu panuje naprostá panika. Korespondent TRT World přináší zprávu, že obrovské davy Izraelců se násilně vzpírají policii, aby protestovaly proti válce s Íránem. Odhalují, že Netanjahu tuto katastrofální válku rozpoutal výhradně proto, aby si zachránil vlastní politickou kariéru. Sionistický režim se hroutí. Bývalý izraelský politik Yoav Gallant vyzývá prezidenta Donalda Trumpa, aby Írán zcela srovnal se zemí, a tvrdí, že žádný cíl není tabu, včetně civilistů. Dnes způsobil výbuch, k němuž došlo pouhých 100 metrů od Univerzitní nemocnice Rafika Harírího, největšího veřejného zdravotnického zařízení v Libanonu, značné škody v nedaleké obytné čtvrti. Výbuch si vyžádal 4 mrtvé a 39 zraněných. Před chvílí byly hlášeny rozsáhlé škody po izraelském leteckém útoku na město Al-Dweir v jižním Libanonu.

