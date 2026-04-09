USA ignorují důkazy o tom, že Rusko pomáhá Íránu, protože věří Putinovi, varuje Zelenskyj
9. 4. 2026
Ukrajinský prezident v podcastu uvedl, že se snažil upozornit Bílý dům na spolupráci mezi Moskvou a Teheránem ohledně útoků na americké základny
USA ignorují přesvědčivé důkazy o tom, že Rusko pomáhá Íránu útočit na americké základny na Blízkém východě, protože „důvěřují“ Vladimíru Putinovi, varuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
V rozhovoru s Alastairem Campbellem v podcastu The Rest is Politics Zelenskyj řekl, že se snažil upozornit Bílý dům na úzkou spolupráci mezi Moskvou a Teheránem.
Uvedl, že ruské vojenské satelity vyfotografovaly kritické objekty energetické infrastruktury v zemích Perského zálivu a v Izraeli, stejně jako umístění amerických vojenských základen v celé oblasti. Kreml předal podrobnosti a snímky íránskému režimu, řekl, aby usnadnil jeho útoky.
„Řekl jsem to veřejně. Slyšeli jsme reakci USA vůči Rusku, že to musí zastavit?“ zeptal se Zelenskyj rétoricky. Dodal: „Problém je, že Putinovi věří. A to je škoda.“
Zelenskyj uvedl, že týmu Donalda Trumpa se nepodařilo „skutečně pochopit podrobnosti toho, co Rusko chce“.
Na otázku, proč tomu tak je, odpověděl, že Trumpovi dva vyjednavači – Steve Witkoff a Jared Kushner – „strávili příliš mnoho času“ s Putinem a jeho vysokými úředníky.
Oba muži loni pětkrát cestovali do Moskvy a Kyjev zatím nenavštívili. Trumpova administrativa vyvíjí tlak na Ukrajinu, aby se vzdala svého východního Donbasu, kde probíhají intenzivní boje. Putin naznačil, že by souhlasil s příměřím, pokud by Ukrajina toto území opustila.
Zelenskyj uvedl, že rozumí psychologii ruského vůdce a jeho skutečným válečným cílům lépe než Bílý dům. Ukrajinský prezident řekl, že Putin se nezastaví, pokud získá Donbas, a že se poté pokusí obsadit regionální metropole Dněpropetrovsk a Charkov.
„Musíme si uvědomit, že Američané částečně mají pocit, že [Donbas] pro nás nic neznamená,“ řekl Zelenskyj.
„Nechtějí si připustit, že jim Putin bude lhát a že může v okupaci pokračovat i po takových krocích. Američané jsou přesvědčeni, že Putinovi mohou věřit.“
Zelenskyj označil cestu amerického viceprezidenta J. D. Vance do Budapešti v úterý a ve středu, kde vedl kampaň za maďarského prezidenta Viktora Orbána, za „neprospěšnou“.
Uvedl však, že nemá v úmyslu zasahovat do nedělních voleb, protože rozhodnutí, kterou stranu podpořit, je na maďarském lidu.
Zelenskyj také naznačil, že Evropa musí maximalizovat svou sílu v době, kdy USA hrozí vystoupením z NATO. EU se podle něj musí spojit s Ukrajinou, Velkou Británií, Tureckem a Norskem, aby vytvořila vojenský blok dostatečně velký na to, aby odradil Rusko.
„Bez Ukrajiny a Turecka nebude mít Evropa armádu srovnatelnou s tou ruskou. S Ukrajinou, Tureckem, Norskem a Spojeným královstvím budete ovládat bezpečnost na mořích, ne jen na jednom moři,“ řekl a dodal, že je přesvědčen, že Kyjev se jednoho dne připojí k EU.
