Krize na Blízkém východě: Červený kříž je pobouřen, že izraelské útoky na Libanon si vyžádaly 254 obětí; Trump prohlásil, že americká armáda v regionu zůstane
9. 4. 2026
Zatímco izraelské útoky pokračují, Abbas Araghči poukazuje na prohlášení, podle kterého se příměří vztahuje i na Libanon, zatímco JD Vance tvrdí, že USA to nikdy neslibovaly
Příměří na Blízkém východě je vážně ohroženo, protože Izrael útočí na Libanon a Írán blokuje ropné tankery
Křehké dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem viselo ve čtvrtek na vlásku, přičemž Teherán hrozil obnovením nepřátelských akcí, zatímco Izrael zahájil rozsáhlé bombardování Libanonu, při kterém podle libanonské civilní obrany zahynulo nejméně 254 lidí.
V důsledku toho je podmíněné otevření Hormuzského průlivu v nejisté situaci. Írán hrozí uzavřením této strategické úžiny, pokud Izrael bude pokračovat v útocích na Libanon. Těsně před čtvrtou hodinou ráno ve čtvrtek Hizballáh oznámil, že vystřelil rakety na severní Izrael kvůli „porušení příměří“, uvádějí zprávy.
Washington i Teherán si připsaly vítězství v dohodě o příměří, ale rychle se objevily trhliny, když Izrael provedl nejtěžší útoky na Libanon – včetně centra Bejrútu – od té doby, co se Hizballáh na začátku března zapojil do války.
Šéf OSN pro lidská práva Volker Turk označil rozsah zabíjení za „hrozivý“, když Izrael bez varování bombardoval Bejrút, což vyvolalo scény hrůzy a paniky. Červený kříž uvedl, že je „pobouřen ničivými ztrátami na životech a zničením“ v hustě osídlených oblastech po celém Libanonu.
Íránské revoluční gardy varovaly, že „splní svou povinnost a zareagují“, pokud Izrael své útoky v této oblasti nezastaví, zatímco Hizballáh prohlásil, že má „právo“ reagovat.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že země zůstává připravena v případě nutnosti čelit Íránu, protože má stále „cíle, které musí splnit“, přičemž armáda prohlásila, že nadále usiluje o „odzbrojení“ Hizballáhu v Libanonu. Šéf Pentagonu Pete Hegseth rovněž slíbil, že americké síly zůstávají v pohotovosti, pokud by konflikt znovu vzplanul.
Tato bojovná rétorika přišla před důležitými rozhovory v Pákistánu, které se očekávají v pátek a kde bude hlavním tématem k diskusi znovuotevření Hormuzského průlivu.
Izraelské údery zabily korespondenta Al Jazeery a dva libanonské novináře
Izraelské údery ve středu zabily korespondenta Al Jazeery v Gaze, podle Al Jazeery a tamních zdravotnických úředníků, stejně jako dva libanonské novináře v této zemi, podle Výboru na ochranu novinářů.
S odvoláním na Al Jazeeru agentura Associated Press informovala, že Mohammed Wishah byl terčem útoku dronem v západní části města Gaza. Mluvčí izraelské armády pro arabsky mluvící veřejnost Avichay Adraee na X tvrdil, že Wishah byl členem Hamásu, a sdílel tweet z roku 2024, který ho mimo jiné popisoval jako „významného velitele“ jeho vojenského křídla.
Zde jsou hlavní události:
Írán oznámil alternativní trasy pro lodě plující Hormuzským průlivem s odkazem na riziko námořních min v hlavní zóně této důležité vodní cesty. Prohlášení obsahovalo pokyny pro alternativní trasu pro vplutí a vyplutí z průlivu.
Trumpova administrativa ve středu uvedla, že Libanon není součástí dohody o příměří, přičemž tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová tvrdila, „že to bylo sděleno všem stranám“.
Americký viceprezident JD Vance rovněž novinářům v Budapešti sdělil, že USA nikdy neslibovaly zahrnout Libanon do příměří a že Írán mohl mít tento dojem kvůli „nedorozumění“. Izrael ve středu oznámil, že nepovažuje Libanon za součást íránsko-amerického příměří.
Karoline Leavittová rovněž odmítla „nesprávné informace“, že Trump vychází z původního 10bodového plánu předloženého Teheránem. Uvedla, že 10bodový plán, který Írán veřejně představil, byl Trumpem „doslova vyhozen do koše“ – a to navzdory skutečnosti, že Trump na Truth Social uvedl, že USA obdržely od Íránu 10bodový návrh, který je považován za „funkční základ pro jednání“. Leavittová tvrdila, že Írán ve skutečnosti předložil „rozumnější, zcela odlišný a zkrácený plán prezidentovi“.
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že vyzval své americké a íránské protějšky, Donalda Trumpa a Masouda Peze3kiana, aby do příměří uzavřeného s Íránem zahrnuli i Libanon. K tomu vyzval i australský ministr zahraničí.
Donald Trump dal najevo svou frustraci z NATO během soukromého setkání s jeho generálním tajemníkem Markem Ruttem, když vztahy v alianci dosáhly krizového bodu. „Je zjevně zklamaný z mnoha spojenců v NATO a chápu jeho pohled,“ řekl Rutte na CNN poté, co strávil více než dvě hodiny v Bílém domě. „Byla to velmi upřímná, velmi otevřená diskuse, ale také diskuse mezi dvěma dobrými přáteli.“
Keir Starmer bude ve čtvrtek pokračovat ve své cestě po Blízkém východě poté, co se setkal s korunním princem Saúdské Arábie Mohammedem bin Salmánem v rámci probíhajících rozhovorů se spojenci, jejichž cílem je dát lodní dopravě „důvěru“ k proplutí Hormuzským průlivem.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot rovněž odsoudil izraelské útoky na Libanon.
„Tyto útoky jsou o to nepřijatelnější, že podkopávají dočasné příměří, které bylo včera uzavřeno mezi Spojenými státy a Íránem,“ řekl podle agentury AFP v rozhovoru pro rozhlasovou stanici France Inter.
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová uvedla, že pokračující izraelské útoky na Libanon jsou „velmi škodlivé“ a hrozí destabilizací příměří mezi USA a Íránem.
„Chceme, aby bylo do příměří zahrnuto i Libanon,“ řekla dnes ráno v rozhovoru pro Times Radio.
„Chceme, aby bylo rozšířeno i na Libanon, protože jinak to destabilizuje celý region.
„Ta eskalace, kterou jsme včera viděli ze strany Izraele, byla velmi škodlivá a my chceme, aby nepřátelské akce skončily.“
Izraelské obranné síly (IDF) tvrdí, že během své „rozšířené“ pozemní vojenské operace v jižním Libanonu v uplynulém týdnu zabily „desítky“ bojovníků Hizballáhu.
V sérii příspěvků na X IDF uvedly, že jejich síly mají operační kontrolu nad oblastí a budou pokračovat v útocích na to, co popsaly jako infrastrukturu Hizballáhu.
Libanonská civilní obrana uvedla, že při včerejších izraelských útocích na jižní Libanon bylo zabito nejméně 254 lidí a více než 1 100 dalších bylo zraněno
Íránská delegace dorazí ve čtvrtek večer do Islámábádu k jednání o vyřešení konfliktu s USA a Izraelem, uvedl ve čtvrtek íránský velvyslanec v Pákistánu.
„Navzdory skepsi íránské veřejnosti kvůli opakovaným porušením příměří ze strany izraelského režimu ... íránská delegace dnes večer dorazí do Islámábádu k vážným jednáním na základě 10 bodů navržených Íránem,“ uvedl velvyslanec Reza Amiri Moghadam v příspěvku na X.
O něco dříve (těsně před půlnocí ve Washingtonu DC) Donald Trump zveřejnil na Truth Social, že americké síly zůstanou v regionu rozmístěny, dokud nebude dosaženo „skutečné dohody“.
Ačkoli uvedl, že neúspěch dohody je „vysoce nepravděpodobný“, Trump pohrozil návratem k „větším, lepším a silnějším“ úderům, pokud nedojde k dohodě.
„Mezitím se naše skvělá armáda připravuje a odpočívá, a vlastně se těší na své další dobytí. AMERIKA JE ZPĚT!“ napsal.
Britská ministryně zahraničí říká, že Libanon musí být zahrnut do dohody o příměří
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová uvedla, že Libanon musí být zahrnut do jakékoli dohody o příměří. V dalších poznámkách, o nichž nyní informuje agentura Reuters, Cooperová dodala, že plavba Hormuzským průlivem musí být bezplatná.
V rámci jednání o příměří Teherán navrhl zavedení poplatků za bezpečný průjezd úžinou. Donald Trump ve středu navrhl, že USA a Írán by mohly vybírat poplatky v rámci společného podniku, zatímco Bílý dům uvedl, že prioritou je znovuotevření úžiny bez omezení.
Podle společnosti Windward, která se zabývá námořní zpravodajskou činností, proplulo úžinou ve středu pouze 11 plavidel, což je přibližně stejný počet jako v předchozích dnech.
Írán požadoval, aby přepravci platili mýtné až 1 dolar za barel za vyváženou ropu, uvedla agentura. Největší supertankery přepravují až 3 miliony barelů ropy.
Britský premiér Keir Starmer bude ve čtvrtek pokračovat ve své cestě po Blízkém východě, kde se setká se spojenci v rámci probíhajících jednání, jejichž cílem je dát námořní dopravě důvěru k průjezdu Hormuzským průlivem.
Včera se setkal s korunním princem Saúdské Arábie Mohammedem bin Salmánem a navštívil leteckou základnu v Saúdské Arábii. Starmer uvedl, že je ještě třeba udělat hodně práce, aby se zajistilo, že „toto příměří nebude jen dočasné, ale trvalé“.
Starmerovo odmítnutí nechat USA volnou ruku při využívání britských základen k útokům na Írán značně zhoršilo jeho vztah s Trumpem.
Na otázku, zda je jeho vztah s Trumpem „v troskách“, Starmer odpověděl: „Jednal jsem tak, jak byste od britského premiéra očekávali, tedy s naprostým zaměřením na to, co je v našem národním zájmu, a proto jsem po celou dobu uplatňoval své zásady a hodnoty.
A mé zásady a hodnoty zajistily, že jsme se rozhodli nezapojit se do akce bez zákonného základu, bez proveditelného a promyšleného plánu.“
Španělský premiér Pedro Sánchez odsoudil nejnovější izraelské údery na Libanon a kritizoval Benjamina Netanjahua.
„Jeho pohrdání životem a mezinárodním právem je neúnosné,“ napsal Sánchez na X.
Sánchez, který je v Evropě nejhlasitějším kritikem vojenských akcí USA a Izraele v regionu, vyzval EU, aby pozastavila svou asociační dohodu s Izraelem.
Mezitím australský premiér Anthony Albanese vyzval k zastavení izraelských útoků na Libanon s tím, že ohrožují „křehký mír“.
„Australská vláda je rovněž pevně přesvědčena, že [příměří] se musí vztahovat i na Libanon. Chceme v této oblasti vidět mír,“ řekl Albanese.
Pákistán náhle vyhlásil na čtvrtek a pátek dva dny místních svátků v Islámábádu, a to před jednáním mezi USA a Íránem, které se má v hlavním městě konat.
V oficiálním oznámení nebyl uveden žádný důvod, ale úřady v Islámábádu často vyhlašují svátky nebo omezení z bezpečnostních důvodů před významnými diplomatickými událostmi.
Pákistán se připravuje na vysoce důležité rozhovory, kterých se zúčastní zástupci USA a Íránu. Bílý dům uvádí, že viceprezident JD Vance povede tým k jednání v Islámábádu „tento víkend“.
Trump vyzývá Írán, aby dodržoval „skutečnou dohodu“
Donald Trump právě zveřejnil příspěvek na Truth Social.
Uvádí, že všechny americké lodě, letadla a vojenský personál zůstanou na místě, dokud Írán plně nedodrží „skutečnou dohodu“.
Pokud se tak z jakéhokoli důvodu nestane, což je velmi nepravděpodobné, pak „začne střelba“, větší, lepší a silnější, než kdokoli kdy předtím viděl. Bylo to dohodnuto už dávno a navzdory všem falešným prohlášením o opaku – ŽÁDNÉ JADERNÉ ZBRANĚ a Hormuzský průliv BUDE OTEVŘENÝ A BEZPEČNÝ. Mezitím se naše skvělá armáda zbrojí a odpočívá, a vlastně se těší na své další dobytí. AMERIKA JE ZPÁTKY!“
OSN varuje, že příměří je „vážně ohroženo“, pokud Izrael bude pokračovat v útocích na Libanon
Generální tajemník OSN varoval, že pokračující izraelské útoky na Libanon představují „vážné riziko“ pro křehké příměří mezi USA a Íránem, uvedl jeho mluvčí.
„Probíhající vojenské operace v Libanonu představují vážné riziko pro příměří a úsilí o trvalý a komplexní mír v regionu. Generální tajemník znovu vyzývá všechny strany, aby okamžitě zastavily nepřátelské akce,“ uvedl ve středu ve svém prohlášení mluvčí šéfa OSN Antónia Guterrese.
Ceny ropy stoupají, akcie klesají, zatímco příměří visí na vlásku
Ceny ropy stouply a akcie klesly kvůli obavám o krachující příměří mezi USA a Íránem poté, co Izrael zahájil rozsáhlé bombardování Libanonu. V posledních dvou hodinách Hizballáh oznámil, že v reakci na „porušení příměří“ vystřelil rakety na severní Izrael.
Obavy, že by mohlo dojít k rozpadu příměří, zatímco ropa zůstává uvězněna v Hormuzském průlivu, způsobily ve čtvrtek skok cen ropy West Texas Intermediate o přibližně 3 %, poté co den předtím propadly o více než 16 %. Cena ropy Brent vzrostla o více než 2 % po 13% poklesu.
Akcie rovněž ztratily část svých zisků. V raném obchodování v Asii zaznamenaly Tokio, Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur, Soul a Tchaj-pej mírný pokles.
Cena zlata klesla na 4 712 USD za unci.
Nezávislí analytici uvádějí, že nezaznamenali žádnou změnu v provozu v Hormuzském průlivu. A to navzdory tvrzením Bílého domu ze středy, že od vyhlášení příměří mezi USA a Íránem došlo k nárůstu počtu lodí proplouvajících touto strategickou vodní cestou.
Společnost Windward, která se zabývá sledováním mezinárodní námořní dopravy, uvedla, že ve středu proplulo průlivem pouze 11 plavidel – přibližně stejný počet jako v předchozích dnech.
Společnost Windward uvedla, že všechny lodě proplouvající průlivem musí i nadále koordinovat bezpečný průjezd s íránskými úřady, které od přepravců vyžadují zaplacení vysokých poplatků až 1 dolar za barel vyvážené ropy, a to v kryptoměně. Pro představu, největší supertankery přepravují až 3 miliony barelů ropy.
Společnost Windward uvedla, že ve středu varovaly rádiové vysílání z Íránu určené tankerům v Perském zálivu, že ty, které proplují bez povolení, budou napadeny.
