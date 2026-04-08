Posádka Artemis II popisuje „ohromující“ emoce po průletu kolem Měsíce
8. 4. 2026
Astronauti NASA se vydávají na cestu domů s dlouho očekávanými snímky impaktních kráterů a hřebenů
Astronauti NASA z mise Artemis II popsali silné emoce, které pociťovali při přeletu nad Měsícem, když fotografovali impaktní krátery, praskliny a hřebeny a zahájili svou dlouhou cestu domů.
Mezi netrpělivě očekávanými snímky pořízenými posádkou, která pracovala ve dvojicích u oken kapsle Orion, jsou záběry Země vycházející zpoza Měsíce, sluneční zatmění a části 950 km široké impaktní pánve Orientale, které nikdy nebyly pozorovány pouhým okem.
Očekává se, že další snímky vnesou světlo do hnědých, zelených a oranžových odstínů, které astronauti zaznamenali na šedivé krajině, a možná i do slabých vrstev měsíčního prachu, které mohly být viditelné během východu Země.
Poté, co v pondělí obletěli odvrácenou stranu Měsíce, což byl manévr, který na 40 minut přerušil kontakt posádky s řídícím střediskem mise, se nyní čtyři astronauti řítí zpět k Zemi. Cesta zpět dlouhá čtvrt milionu mil by měla skončit přistáním na vodě poblíž pobřeží San Diega v pátek ve 20:07 amerického východního času.
Astronautka NASA Christina Kochová, která je první ženou, která obletěla Měsíc, se vyjádřila k pozorování měsíčního povrchu z takové blízkosti. „Při pohledu na Měsíc mě prostě zaplavil ohromující pocit dojetí. Trvalo to jen vteřinu nebo dvě a vlastně se mi to ani nepodařilo zopakovat, ale něco mě najednou vtáhlo do měsíční krajiny a ta se stala skutečnou.“
Řekla, že ji obzvláště zaujaly jasné nové krátery, které zářily z povrchu jako dírky v lampovém stínidle. „Jsou tak jasné ve srovnání se zbytkem Měsíce.“
Kolega astronaut Victor Glover, první černoch, který cestoval mimo nízkou oběžnou dráhu Země, řekl: „Byl to velmi dojemný pohled z okna.“
„Šel jsem přímo tam, kam šla Christina, a procházel jsem se tam dole po povrchu, šplhal a projížděl terénem v tom úžasném prostředí,“ řekl Glover velitelství NASA, neboli CapCom. V úterý bude posádka diskutovat o svých pozorováních odvrácené strany Měsíce s vědeckým týmem mise.
Kosmická loď Orion zahájila svou cestu na Měsíc 1. dubna, kdy odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě na palubě Space Launch System, rakety NASA určené pro mise do hlubokého vesmíru. Na palubě jsou astronauti NASA Koch, Glover a Reid Wiseman a astronaut Kanadské vesmírné agentury Jeremy Hansen.
Trump sdělil posádce Artemis II, že prý "zachránil NASA", přestože se snažil právě on výrazně snížit rozpočet agentury
V pondělí posádka překonala rekord v nejvzdálenější vzdálenosti, kterou lidé urazili od Země, když dosáhla vzdálenosti 252 756 mil, čímž překonala předchozí rekord 248 655 mil stanovený misí Apollo 13 v roce 1970. Při nejbližším přiblížení k Měsíci se posádka Artemis II dostala na vzdálenost 4 070 mil od měsíčního povrchu.
Na znamení zpáteční cesty z obletu Měsíce otočili letoví dispečeři NASA v Houstonu nášivky mise na svých konzolách a vyměnili obrázek Měsíce před Zemí z cesty tam za obrázek s Měsícem za Zemí.
Kapsle se vrátí na Zemi po odhození servisního modulu, který zajišťoval energii a pohon pro cestu na Měsíc. Jednou z nejrizikovějších fází je návrat do atmosféry, kdy kapsle vletí do atmosféry rychlostí více než 20 000 mil za hodinu, což způsobí, že její tepelný štít dosáhne teplot nad 1 600 °C.
Když se mise Artemis I vrátila na Zemi v roce 2022, NASA zjistila, že při návratu do atmosféry došlo k poškození částí tepelného štítu kapsle. Aby se u mise Artemis II snížilo riziko, vstoupí kapsle do atmosféry pod strmějším úhlem, čímž se minimalizuje doba, po kterou je tepelný štít vystaven teplotám, při nichž dochází k problémům.
Jakmile kosmická loď projde atmosférou, vypustí padáky, aby zpomalila svůj sestup před přistáním v severním Tichém oceánu.
Zdroj v angličtině ZDE
