Výpadky, překonané rekordy a vzkaz z minulosti: pět klíčových momentů z přeletu kolem Měsíce v rámci mise Artemis II
7. 4. 2026
Posádka kapsle Orion strávila emotivní den dokumentováním povrchu Měsíce – a vzdáváním hold astronautům, kteří připravili cestu
Šestý den měsíční mise, která znovu vzbudila celosvětový zájem o průzkum vesmíru a posílila cíle NASA vrátit se na Měsíc, letěli astronauti mise Artemis II dále od Země než kdokoli před nimi.
Během šestihodinového průletu zachytila posádka kapsle Orion dosud nevídané pohledy na odvrácenou stranu Měsíce – a zároveň uctila památku astronautů, kteří připravili cestu pro jejich rekordní misi.
Zde je několik klíčových momentů z tohoto dne:
- Překonání 56 let starého rekordu Čtyři astronauti překonali rekord v vzdálenosti stanovený misí Apollo 13 z roku 1970, když dosáhli nejvzdálenějšího předpokládaného bodu cesty od Země: 406 778 km. Očekává se, že předchozí rekord překonali o 6 606 km. Ačkoli se posádka Artemis II dostala dále od Země než kdokoli předtím a ačkoli to byl jeden z nejvýznamnějších momentů mise, kanadský astronaut Jeremy Hansen se zdál mít zrak upřený na budoucí mise. Po překonání rekordu vyzval „tuto generaci i tu příští, aby se postaraly o to, že tento rekord nebude trvat dlouho“.
- Dokumentace Měsíce Posádka měla více než šest hodin na pozorování a dokumentaci měsíčního povrchu, čímž vnesla lidský pohled na rysy Měsíce, které jsme dosud znali pouze z fotografií pořízených roboty. Astronauti poskytovali vědcům v Houstonu průběžný komentář k tomu, co viděli. „Je to tady venku tak majestátní výhled,“ řekl Reid Wiseman, zatímco pořizoval fotografie.
- „Uvidíme se na druhé straně“ Několik hodin poté, co posádka Artemis stanovila svůj rekord v dosahu, proletěla kapsle přes odvrácenou stranu Měsíce, čímž začalo přerušení komunikace, které trvalo asi 40 minut. „Uvidíme se na druhé straně,“ řekl Glover několik minut předtím, než bylo spojení přerušeno. Během přerušení komunikace se loď přiblížila k Měsíci na nejmenší vzdálenost a dosáhla maximální vzdálenosti od Země. Pohled na Měsíc pořízený členem posádky Artemis II skrz okno kosmické lodi Orion. Fotografie: NASA/Reuters Profesor astronomie Derek Buzasi popsal období osamění astronautů jako „vzrušující, i když trochu děsivé“, a připomněl, že totéž se dělo během misí Apollo v 60. a 70. letech a „všichni jsme trochu zadržovali dech“.
- Zpráva z minulosti Posádka zahájila tento významný den hlasem Jima Lovella, velitele Apolla 13, který nahrál zprávu dva měsíce před svou smrtí loni v srpnu. „Vítejte v mém starém sousedství,“ řekl Lovell, který letěl také na Apollu 8, první lidské misi na Měsíc. „Je to historický den a vím, jak budete zaneprázdněni, ale nezapomeňte si užít ten výhled.“ Posádka cestovala s hedvábnou nášivkou z Apolla 8, která doprovázela Lovella na Měsíc, a předvedla ji, když se blížil rozhodující průlet. „Je to opravdu velká čest mít to s námi na palubě,“ řekl Wiseman. „Pojďme si užít skvělý den.“
- 5. Dojemný okamžik
Artemis II sleduje v zásadě stejnou trajektorii jako Apollo 13 po momentu „Houstone, máme problém“, který zničil veškerou naději, že by tato mise přistála na Měsíci. Tato trasa, známá jako trajektorie volného návratu z Měsíce, využívá gravitaci Země a Měsíce, čímž snižuje spotřebu paliva. Jedná se o dráhu ve tvaru osmičky, která astronauty nasměruje na cestu domů, jakmile se vynoří zpoza Měsíce.
Některé vrcholy byly tak jasné, řekl pilot Victor Glover, že vypadaly, jako by byly pokryté sněhem. Specialistka mise Christina Koch popsala měsíční krátery jako „stínidlo s malými dírkami, skrz které prosvítá světlo“. Kromě fotografování scén pomocí výkonných fotoaparátů Nikon astronauti používali také své iPhony k pořizování improvizovaných snímků. Očekává se, že posádka se vrátí s tisíci snímků – mezi nimi i místa přistání misí Apollo 12 a 14 z let 1969 a 1971, stejně jako okraje jižní polární oblasti, která je preferovaným místem pro budoucí přistání.
Jakmile řídící středisko v Houstonu obnovilo spojení s Artemis, první komentář z kapsle přišel od Kochové, která řekla: „Vždy si vybereme Zemi, vždy si vybereme jeden druhého.“
Dojemný okamžik pro astronauty Artemis II – loopMoments poté, co překonali rekord Apolla 13, požádali astronauti o povolení pojmenovat dva nové měsíční krátery, které již pozorovali. Navrhli Integrity, jméno jejich kapsle, a Carroll, na počest manželky velitele Reida Wisemana, která zemřela na rakovinu v roce 2020. Wiseman, bývalý stíhací pilot, od té doby vychovává jejich dvě dcery sám.
„Je to světlý bod na Měsíci. A rádi bychom ho pojmenovali Carroll,“ řekl Hansen. Wiseman se rozplakal, když kanadský astronaut podal žádost řídícímu středisku mise, a všichni čtyři astronauti se v slzách objali. Mluvčí NASA v Houstonu uvedl, že jména navržená posádkou Artemis budou předána Mezinárodní astronomické unii, orgánu odpovědnému za pojmenovávání nebeských těles a útvarů.
