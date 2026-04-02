Zpráva výzkumného institutu STEM
2. 4. 2026
Po třech letech v prezidentském úřadu Petru Pavlovi nadále důvěřuje nadpoloviční většina občanů České republiky. Důvěra v prezidenta ve srovnání s předchozím rokem vzrostla, a to napříč veřejností a jejími sociodemografickými skupinami. Česká veřejnost jej i po třech letech v úřadu obecně vnímá jako dobrého reprezentanta ČR a oceňuje jeho působení v zahraničí. Výrazněji narostl dojem, že až příliš zasahuje do našeho vnitropolitického dění. Nyní se tak domnívá asi polovina občanů a postoj veřejnosti v této otázce se tak blíží hodnocení Miloše Zemana. Rozdílný názor stabilně panuje v otázce, jaký vliv by v našem politickém životě měl mít. Polovina obyvatel by uvítala jeho větší vliv, druhá nikoliv. „Veřejnost prezidentovi nadále vyjadřuje vysokou důvěru, která meziročně posílila. Zároveň narůstá podíl lidí, kteří mají dojem, že příliš zasahuje do domácí politické situace. Obojí do značné míry souvisí s tím, že loňské sněmovní volby a sestavování nové vlády byly první příležitostí v prezidentově mandátu, kdy mohl výrazněji promluvit do domácího politického dění a přímo uplatnit své pravomoci,“ shrnuje analytik STEM Martin Kratochvíl.
Obecně česká společnost nadále preferuje nadstranického, spíše silnějšího prezidenta, který by měl hlídat dodržování pravidel, než do politického boje mezi vládou a opozicí nějak výrazně zasahovat. Veřejnost se ale neshodne na tom, zda by se měl prezident věnovat aktuálním politickým tématům nebo soustředit spíše na nadčasový morální a hodnotový prvek. Prezidentská funkce by však měla dle většiny občanů být více reprezentativní než službou pro občany státu, což Petr Pavel dle názoru veřejnosti naplňuje i nadále poměrně dobře.Důvěra v prezidenta Petra Pavla
Zahájení mandátu Petra Pavla před třemi lety provázela poměrně silná důvěra veřejnosti na úrovni tří pětin (60 %). V následujících dvou letech se podpora prezidenta Pavla snížila, přesto setrvala nad polovinou. Za poslední necelý rok důvěra v prezidenta Pavla posílila na 57 % dospělé veřejnosti. Rozložení důvěry prezidentu Petru Pavlovi je nyní velmi podobné tomu, které jsme zachytili v průzkumu na začátku letošního ledna.
Nadále platí, že Petru Pavlovi jednoznačnou většinou důvěřují voliči, kteří v loňských sněmovních volbách volili koalici SPOLU (nyní ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) (96 %), hnutí STAN (95 %) a Piráty se Zelenými (97 %). Naopak méně často mu důvěřují lidé, kteří volili SPD s podporou Svobodných, Trikolóry a PRO (16 %), ANO (25 %) či Motoristy sobě (33 %).
Míra důvěry v prezidenta Petra Pavla se i nadále významně liší v různých sociodemografických skupinách. Mezi mladými lidmi do 29 let má prezident důvěru 73 %, naopak mezi lidmi staršími 60 let mu nyní důvěřuje pouze 42 %. Důvěryhodnost prezidenta se dále zvyšuje s úrovní vzdělání, případně s příznivým hodnocením ekonomické situace domácnosti. Důvěra v prezidenta alespoň mírně vzrostla téměř ve všech sociodemografických skupinách veřejnosti.
