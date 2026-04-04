Krize na Blízkém východě: USA a Írán se předhánějí v pátrání po pohřešovaném pilotovi; Trump varuje Teherán ohledně Hormuzského průlivu
4. 4. 2026
Íránské Revoluční gardy uvedly, že prohledávají oblast v blízkosti místa, kde letadlo havarovalo v jihozápadním Íránu
Trump varuje, že na Írán „se snese peklo“, pokud nebude Hormuzský průliv do stanoveného termínu znovu otevřen
Donald Trump pohrozil, že na Írán „se snese peklo“, pokud do pondělí neotevře Hormuzský průliv.
V příspěvku na své aplikaci Truth Social napsal:
Vzpomínáte si, jak jsem dal Íránu deset dní na to, aby uzavřel dohodu nebo otevřel Hormuzský průliv? Čas se krátí – zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo. Sláva Bohu!
27. února americký prezident prodloužil lhůtu, ve které má Írán otevřít klíčovou námořní trasu, o 10 dní do 6. dubna.
Senátor Lindsey Graham v sobotu uvedl, že hovořil přímo s Trumpem a je „přesvědčen“, že prezident je připraven splnit své hrozby a zničit íránskou energetickou infrastrukturu.
Varoval, že pokud Teherán do 6. dubna nedosáhne diplomatické dohody nebo neukončí blokádu Hormuzského průlivu, je administrativa připravena zaútočit na hlavní energetická zařízení. Graham vyjádřil svou „plnou“ podporu ultimátu, které navazuje na příspěvek prezidenta na sociálních sítích z dnešního rána, v němž informoval íránský režim, že mu zbývá pouze 48 hodin.
„Po dnešním ranním rozhovoru s prezidentem Trumpem jsem zcela přesvědčen, že proti režimu použije drtivou vojenskou sílu, pokud bude i nadále blokovat Hormuzský průliv a odmítat diplomatické řešení k dosažení našich vojenských cílů,“ napsal Graham na Twitteru/X. „Pokud Íránu a ostatním zatím není jasné, že prezident Trump myslí vážně to, co říká, pak nevím, kdy to jasné bude.“
Slovenský premiér Robert Fico v sobotu uvedl, že Evropská unie by měla ukončit sankce na dovoz ruské ropy a plynu, podniknout kroky k obnovení toku ropovodu Družba a ukončit válku na Ukrajině, aby se vyřešila energetická krize vyplývající z války v Íránu.
Fico v prohlášení po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem uvedl, že EU by měla obnovit dialog s Ruskem a zajistit podmínky, aby členské státy mohly získat chybějící dodávky plynu a ropy ze všech zdrojů, včetně Ruska.
Maďarsko a Slovensko jsou v rámci EU výjimkami, pokud jde o udržování vztahů s Moskvou.
Ceny ropy prudce vzrostly od zahájení amerických a izraelských útoků na Írán 28. února, což zbrzdilo dodávky z Perského zálivu a způsobilo to, co Mezinárodní energetická agentura označila za největší přerušení dodávek ropy v historii.
Američtí federální agenti zadrželi neteř a praneteř zesnulého íránského vojenského velitele Qassema Sulejmaniho poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio zrušil jejich status legálních trvalých rezidentů, uvedlo v sobotu ministerstvo zahraničí.
„Hamideh Soleimani Afsharová a její dcera jsou nyní ve vazbě americké imigrační a celní služby,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení poté, co Rubio zrušil jejich zelené karty.
Úředníci tvrdí, že Soleimani Afshar oslavovala vojenské údery proti americkému personálu, chválila nového nejvyššího vůdce Íránu a označila USA za „Velkého satana“. Prohlášení dále tvrdí, že vyjádřila „neochvějnou podporu“ Islámskému revolučnímu gardistickému sboru, a to vše při zachování „rozmařilého“ životního stylu v Los Angeles, přičemž jako důkaz použila svůj účet na Instagramu.
Ve svém prohlášení na sociálních sítích Rubio potvrdil, že matka s dcerou „čekají na vyhoštění“ z USA, a dodal, že „Trumpova administrativa nedovolí, aby se naše země stala domovem pro cizince, kteří podporují protiamerické teroristické režimy“.
Kromě zrušení statusu trvalého pobytu (LPR) pro Hamideh Soleimani Afshar a její dceru byl také manželovi Ashfarové formálně zakázán vstup do USA.
Toto opatření navazuje na samostatný krok, který Rubio učinil na začátku tohoto měsíce, když zrušil právní status Fatemeh Ardeshir-Larijani – dcery Aliho Larijaniho, bývalého tajemníka íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti – a jejího manžela Seyeda Kalantara Motamediho. Ardeshir-Larijani i Motamedi od té doby opustili USA a podle ministerstva zahraničí jim byl uložen trvalý zákaz vstupu. Jak někdejší komunisti se trumpovci mstí příbuzným.
Írán dnes vystřelil salvu balistických raket na střední Izrael, což způsobilo rozsáhlé škody na domech a zranilo šest lidí, informovala izraelská média.
V Ramat Ganu, Givata’imu, Bnei Brak a Petah Tikvah zazněly sirény a záběry ukazují bytové domy s vyraženými stěnami a okny.
Ruská státní jaderná společnost Rosatom evakuovala 198 zaměstnanců z jaderné elektrárny v Bushehru v Íránu, která byla podle ruské agentury Interfax dnes ráno údajně terčem leteckého úderu.
Generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačev byl citován, že řekl:
Podle plánu jsme dnes zahájili hlavní vlnu evakuace, asi 20 minut po nešťastném úderu. Autobusy vyrazily z elektrárny v Bušehru směrem k íránsko-arménské hranici. V autobusech je přesně 198 lidí, což představuje největší vlnu evakuace.
Dnes ráno íránská média informovala, že při útoku, za který vinila USA a Izrael, zahynula jedna osoba a byla poškozena pomocná budova v blízkosti elektrárny. Lichačev uvedl, že zabitou osobou byl pravděpodobně íránský občan, který patřil k ostraze elektrárny.
Rosatom evakuuje personál z elektrárny od vypuknutí války 28. února.
Irák uzavřel hraniční přechod Shalamčeh s Íránem poté, co při leteckých útocích na íránské straně zahynul irácký občan, sdělily bezpečnostní zdroje agentuře Reuters.
Při útoku bylo podle těchto zdrojů zraněno dalších pět Iráčanů. Irácká policie údajně zajistila tělo jednoho muže a zranění byli převezeni do nemocnice, většina z nich v kritickém stavu.
Tento přechod, který se nachází v provincii Basra na jihu Iráku, slouží jako jedna z hlavních tras pro dovoz zeleniny a dalších potravin z Íránu, informovala agentura Reuters.
V návaznosti na dřívější prohlášení íránského ministra zahraničí o snahách Pákistánu ukončit válku uvítal pákistánský ministr zahraničí Ishaq Dar „objasnění“ Abbáse Araghčího.
23. března Donald Trump prohlásil, že pokud se věci v Íránu nevyvinou podle jeho představ, „budeme prostě dál bombardovat, co to dá“. O týden později americký prezident řekl novinářům v Air Force One: „S Íránem nikdy nevíte, protože s nimi vyjednáváme a pak je vždycky musíme vyhodit do vzduchu.“
4. března se Pete Hegseth s potěšením svíjel, když popisoval „smrt a zkázu z nebe po celý den“. Co se stalo s jemným uměním politického eufemismu?
Opakem eufemismu je dysfemismus: označení pro něco, co to zní maximálně hrozně. Politici obvykle používají dysfemismy pro své protivníky: lidé mohou být označeni za „teroristy“ nebo „fašisty“, kteří se již dopouštějí „genocidy“ nebo vyhrožují, že do 15 minut zničí Londýn atomovou bombou.
Diskuse