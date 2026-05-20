Ze sestřelení ukrajinského dronu nad Estonskem nad letounem NATO je viněno ruské rušení
20. 5. 2026
Úředníci z pobaltských států tvrdí, že za nejnovějším incidentem tohoto druhu stojí Moskva, ale zároveň vyzývají Kyjev, aby byl opatrnější při volbě trasy.
Rumunský stíhací letoun F-16 NATO sestřelil v úterý nad Estonskem dron v tom, co se jeví jako nejnovější případ ruského elektronického rušení, které odklonilo ukrajinské drony s dlouhým doletem na území aliance.
Místní obyvatel řekl estonské veřejnoprávní televizi ERR, že viděl dva stíhací letouny – součást sil NATO hlídkujících nad pobaltskými státy – létat v oblasti před hlasitým výbuchem, který dron sestřelil. Uvedl, že dron havaroval asi 30 metrů od nejbližší obytné budovy.
„Po analýze jeho trajektorie jsme se rozhodli, že ho musíme sestřelit,“ řekl estonský ministr obrany Hanno Pevkur.
Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhii Tykhyi uvedl: „Omlouváme se Estonsku a všem našim pobaltským přátelům za takové neúmyslné incidenty.
„Mezi našimi specializovanými institucemi jsme úzce spolupracovali a nadále spolupracujeme, abychom v každém případě dostali k jádru věci a hledali způsoby, jak jim zabránit.“
Za incident obvinil Moskvu s tím, že Kyjev mířil na legitimní cíle v Rusku a že se nikdy nepokusil využít pobaltský vzdušný prostor pro své drony.
Jednalo se o nejnovější z řady incidentů, při nichž byly ukrajinské drony zřejmě svedeny z kurzu ruským elektronickým rušením. Lotyšská vláda minulý týden padla kvůli krizi, která vyplynula z její reakce na podobný incident, při němž explodovaly dva drony v ropném skladu.
Ruská zahraniční zpravodajská služba SVR v úterý uvedla, že Ukrajina plánovala spustit útoky dronů proti Rusku z Lotyšska, Litvy a Estonska, a varovala před „spravedlivou odplatou“.
„Rusko lže o tom, že Lotyšsko umožňuje jakékoli zemi využívat lotyšský vzdušný prostor a území k útokům proti Rusku nebo jakékoli jiné zemi,“ napsal lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs na X.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna uvedl, že jediným důvodem, proč se ukrajinské drony objevily nad estonským územím, bylo to, že je ruská elektronická válka srazila z kurzu.
„Estonsko nedovolilo, aby byl jeho vzdušný prostor využíván k útokům proti Rusku. Incidenty, jako je tento, souvisejí s ruskými rušícími aktivitami,“ řekl.
V Tallinnu o víkendu Tsahkna zaujal podobný tón: „Jsou to důsledky ruské agresivní války proti Ukrajině. Jedná se o zoufalý krok, který má rozdělit Západ a vyvinout na nás tlak, abychom Ukrajincům řekli, ať s tím přestanou, protože Ukrajina zasahuje jejich životně důležité trasy,“ uvedl.
Estonsko podporuje právo Ukrajiny útočit na cíle v Rusku, řekl a dodal, že obě hlavní města jsou v neustálém kontaktu a Tallinn požádal Kyjev, aby vzhledem k ruskému rušení byl opatrnější s trasami svých dronů.
Pevkur po úterním sestřelení zopakoval, že Ukrajina musí být s drony opatrná.
„Ukrajincům jsme neustále říkali, že pokud útočíte na ruské pozice nebo ruské cíle, pak se tyto trajektorie musí nacházet co nejdále od území NATO,“ řekl agentuře Associated Press.
