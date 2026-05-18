NATO věří, že Írán si uchoval významnou část raketového arzenálu
18. 5. 2026
Tato data zpochybňují prohlášení prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Pentagonu Petea Hegsetha, že íránská armáda byla "poražena" a "zničena". Podle informací NATO by některá íránská podzemní jaderná zařízení mohly přežít nebo být rychle obnovena.
"Síla Teheránu spočívá v jeho asymetrických schopnostech — balistických a řízených střelách, dronech, námořních minách, kybernetických operacích a proxy skupinách," řekl Frank Rose, bývalý asistent náměstka ministra zahraničí USA pro kontrolu zbrojení. Dokonce i oslabený Írán, řekl, by mohl narušit námořní dopravu a zaútočit na energetickou infrastrukturu v Perském zálivu. Zvláštní hrozbou, jak Rose zdůraznil, je "komáří flotila" ozbrojených rychlých člunů, které je obtížné sledovat – s jejich pomocí Teherán udržuje de facto blokádu Hormuzského průlivu, navzdory ztrátám námořnictva.
The New York Times odvolávající se na americká zpravodajská data zase uvádí, že Írán obnovil přístup ke 30 z 33 raketových základen podél Hormuzského průlivu. Podle publikace si Írán také ponechal asi 70 % svých odpalovacích zařízení a asi 70 % předválečného raketového arzenálu – včetně balistických a řízených střel. Satelitní snímky ukazují, že Teherán také znovu získal přístup k přibližně 90 % podzemních raketových skladů a odpalovacích zařízení.
Zdroje NBC News dříve upřesnily, že Írán využívá příměří k obnovení vojenského potenciálu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse