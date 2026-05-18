Odborníci bijí na poplach, protože sezóna rojení včel v Severní Americe začala neobvykle brzy
18. 5. 2026
Po loňských rekordních ztrátách včelaři hlásí, že díky teplé zimě se včely letos „probudily dříve“
Po sérii rekordních vln veder v USA začala sezóna rojení včel v Severní Americe v roce 2026 o 17 dní dříve než loni, což nutí včelaře přizpůsobit se rychle se měnící sezóně a zároveň vyvolává nové otázky o tom, jak včely reagují na klimatickou krizi.
Podle nové zprávy zveřejněné organizací Swarmed, sledovací sítí více než 10 000 včelařů zaměřenou na bezpečné a etické přesídlování včel, následuje letošní neobvykle brzká sezóna rojení po několika letech rekordního úbytku včelstev po celém světě.
Rojení včel je přirozený reprodukční proces, k němuž obvykle dochází na jaře v reakci na přeplněnost a omezený prostor v úlu. Během rojení se kolonie rozdělí na dvě nebo více skupin, přičemž původní královna odejde s přibližně polovinou dělnic, aby založila nový úl, zatímco zbývající včely zůstanou, aby vychovaly novou královnu.
Přelidnění včel se již stalo problémem pro divoké včely. Vzhledem k tomu, že populace včel jsou uměle zvýšeny, často vytlačují divoké včely v boji o nektar a pyl, zejména v prostředích s omezenými zdroji. To vyvíjí další tlak na druhy divokých včel, které již nyní čelí mnohem strmějšímu poklesu populace.
Brzký začátek letošní rojové sezóny navazuje na největší úhyn včel v zaznamenané historii USA, kdy včelaři loni hlásili ztrátu více než 60 % svých kolonií. Takový dopad zasáhl americký zemědělský sektor obzvláště tvrdě, protože se při opylování plodin silně spoléhá na včely, což přispívá přibližně 15 miliardami dolarů k přidané hodnotě plodin.
Nedávný výzkum poukázal na parazitického roztoče varroa, který se zdá být stále odolnější vůči chemikáliím používaným k jeho hubení, což umožňuje tomuto škůdci šířit viry tím, že se přichytává na dělnice.
Mateo Kaiser, výkonný ředitel společnosti Swarmed, řekl: „Letos jsme na západě zažili velmi teplou zimu a … to má dopad na včely. Probouzejí se dříve a v mnoha částech Kalifornie si budují své populace již v lednu a prosinci, což vede k rojení mnohem dříve, než je obvyklé.“
Kaiser poukázal na rostoucí hrozbu, kterou představuje roztoč varroa, a zároveň na roli, kterou může hrát klimatická krize při posunu reprodukčních cyklů včel – změny, které stále více nutí včelaře přehodnotit, jak spravují kolonie v průběhu roku.
Kaiser vysvětlil, jak roztoči oslabují úly: „Jak se mládě vyvíjí, roztoč varroa požírá tukové zásoby včely, takže se rodí slabší včela a celá kolonie je slabší a náchylnější k nemocem.“
Poznamenal, že včely tradičně přestávají klást vajíčka během zimy, čímž vytvářejí přirozenou pauzu, která pomáhá potlačovat populace roztočů tím, že omezuje místa, kde se mohou rozmnožovat. Teplejší a kratší zimy však mohou tento cyklus narušovat, přičemž některé kolonie se nyní rozmnožují po celý rok a rojení probíhá dříve než obvykle – podmínky, které by také mohly urychlit rozmnožování roztoče varroa.
„Pokud najednou vidíme, že včely kladou vajíčka po celý rok kvůli oteplování klimatu a kvůli tomu rojení začíná dříve, pak to může také naznačovat, že se roztoči varroa rozmnožují nebývalou rychlostí… Bude zajímavé sledovat, jak tato předčasná sezóna souvisí s letošními zimními ztrátami,“ řekl.
V návaznosti na Kaisera řekl Noah Wilson-Rich, behaviorální ekolog a zakladatel neziskové organizace zabývající se zdravím včel Urban Bee Lab: „Z hlediska životního prostředí a kvetení se s klimatickými změnami mění načasování.“
Na základě údajů Swarmed, zejména z regionů s teplejšími zimami a nižšími srážkami, Wilson-Rich uvedl, že dřívější jaro umožňuje květinám kvést dříve, což nutí včelstva k dřívějšímu dospívání a rozmnožování.
„Dosahují svého vrcholu plodnosti mnohem dříve, a to způsobem, který odpovídá těm ostatním časovým vzorcům kvetení, které pozorujeme a očekáváme,“ řekl.
Očekává se, že tyto měnící se časové rámce v životním prostředí přimějí včelaře přehodnotit dlouho zavedené postupy chovu, od toho, kdy kontrolují kolonie, až po to, jak se připravují na roje a měnící se cykly kvetení. Odborníci tvrdí, že přizpůsobení je obzvláště důležité, protože chované včelí populace přímo podporují širší ekosystémy a zemědělství.
Pro Wilsona-Richa důsledky sahají daleko za hranice produkce medu nebo chovu včel, protože poukazuje na zásadní roli, kterou včely hrají při udržování samotného životního prostředí.
„Protože včely jako opylovači podporují rostliny, které pohlcují asi polovinu atmosférického uhlíku, který lidé uvolňují při svých každodenních činnostech, a přeměňují jej na kyslík, můžeme si představit atmosféru s větším úbytkem včel, která se změní tak, že bude obsahovat ještě více uhlíku a méně kyslíku k dýchání,“ řekl.
