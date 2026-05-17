Možná to tak nevypadá, ale na obzoru se rýsuje naděje: moc Trumpa, Netanjahua a Putina zřejmě slábne
17. 5. 2026
Prudký pokles popularity těchto tří jedovatých spojenců ukazuje, že voliči jsou demoralizovaní a unavení z nekonečných válek – Západ by brzy mohl znovu vydechnout, míní Simon Tisdall.
Cítíte se depresivně kvůli stavu světa? Máte obavy o budoucnost? Nejste sami. Pesimismus ohledně politiky je mezi lidmi na Západě novou normou. Velké konflikty v Evropě a na Blízkém východě a škody způsobené pravicovým a levicovým extremismem, stagnujícími ekonomikami, nerovností, korupcí, terorismem, rasismem, velkými technologickými společnostmi, hromadným vymíráním druhů a klimatickou krizí tvoří společné noční můry.
Stále více lidí se prostě odmítá osobně zabývat aktuálním děním prostřednictvím sdělovacích prostředků, protože je považují za příliš úzkost vyvolávající. V loňském průzkumu Reuters Institute 40 % respondentů v asi 50 zemích uvedlo, že někdy nebo často se zprávám úplně vyhýbají, což představuje nárůst o 29 % oproti roku 2017.
Intenzivní negativita charakterizuje politické nálady v Evropě a v menší míře i v Severní Americe. Ve Francii 90 % lidí dotazovaných agenturou Ipsos bylo přesvědčeno, že jejich země je na špatné cestě. Ve Velké Británii to bylo 79 %, v Německu 77 % a v USA 60 %. Evropané mají podobně pesimistický pohled na celosvětovou situaci, na rozdíl od Číňanů, Saúdů a Nigerijců, kteří jsou podle průzkumu GlobeScan obecně optimističtí.
Průzkum Pew Research Center provedený loni ve 25 zemích zjistil, že USA, Rusko a Čína jsou většinou, ale ne všemi, vnímány jako největší mezinárodní hrozby. Pro Turky je například hlavní hrozbou Izrael; pro Řeky jsou to Turci. Situace je ještě více matoucí. Kanada je jednou z několika zemí, kde většina považuje USA jak za hlavní hrozbu, tak za hlavního spojence.
Rozčarování z demokracie a nespokojenost s politickými vůdci je všudypřítomným, polarizujícím západním fenoménem. Rozdíly se prohlubují. Keir Starmer, s 27% podporou podle Statisty, bojuje o přežití. Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron jsou však ještě méně populární, s 19 % a 18 %.
Donald Trump klesl na přibližně 38% podporu a zaostává za svým úhlavním nepřítelem, kanadským premiérem Markem Carneym, který má 54 %. V Rusku jsou historicky nadhodnocená hodnocení Vladimira Putina nyní značně narušena. Údaje o Si Ťin-pchingovi jsou nespolehlivé; v Číně je svobodné vyjadřování názorů nebezpečné. Výjimkou je Indie. Většina upřímně zbožňuje premiéra Narendru Modiho.
Alternativou k apatii a odvrácení se od politiky je podpora stran, které odmítají stávající stav a v podstatě chtějí systém rozmetat. Patří mezi ně radikální levice, jako je La France Insoumise, a krajně pravicoví nacionalističtí populisté, jako jsou Alternative für Deutschland, Reform UK a Maga Republicans. Většinou však nabízejí jen hněv, nikoli řešení. Zatím je to tedy ještě mnohem depresivnější.
Jak by se dalo toto tsunami pesimismu – tato absence naděje – zvrátit? Jsou zapotřebí pozitivní příklady. A jak se zdá, povzbudivé posuny jsou patrné ve třech zemích – v Rusku, v Izraeli a v USA –, které stály v centru hlavních globálních otřesů uplynulého desetiletí. Změny ve vedení, které odsunou Putina, Benjamina Netanjahua a Trumpa – hlavní jezdce bouře – by mohly výrazně přispět ke změně ducha doby.
Vezměme si nejprve Rusko. Putinovo prezidentství nikdy nevypadalo tak zranitelně od jeho plnohodnotné invaze na Ukrajinu před více než čtyřmi lety. Jeho „speciální vojenská operace“, o které si představoval, že přinese rychlé vítězství, se táhne déle než Velká vlastenecká válka Sovětského svazu proti nacistům, ke které ji přirovnává. Odhadem zahynulo nejméně 350 000 ruských vojáků.
Válka způsobuje Rusku neudržitelné ekonomické náklady, které ještě zhoršují západní sankce. Ceny a daně rostou, zatímco oficiální omezení internetu se snaží potlačit kritiku. Je to také nevyhnutelná národní potupa. Ukrajina nejenže přežívá díky inovativní technologii dronů, ale na bojišti si vede více než dobře. Je trapné, že každoroční přehlídka ke Dni vítězství na Rudém náměstí byla zkrácena z obavy z leteckého útoku.
Nedávné zprávy naznačují, že Putin, který omezil svá veřejná vystoupení a údajně čelí nesouhlasu mezi šéfy soupeřících klanů a „siloviky", kteří ho udržují u moci, se obává atentátu nebo převratu. Může se jednat o západní dezinformaci, jejímž cílem je destabilizovat režim. Ať už je to pravda nebo ne, Putinův výrok z minulého týdne, že válka „se chýlí ke konci“, byl reakcí, byť nejednoznačnou, na rostoucí vnitřní tlak.
Netanjahu, další ústřední postava nedávných geopolitických a vojenských konfrontací, se rovněž nachází v potenciálně fatální situaci. Izraelský premiér s nejdelším působením ve funkci čelí volebnímu souboji, jelikož opoziční strany spojily síly, aby svrhly jeho vládnoucí krajně pravicovou koalici. Celostátní volby se musí konat do konce října – a vše se bude točit kolem „Bibiho“.
Mezi sporné body patří Netanjahuovo selhání při prevenci teroristických masakrů ze 7. října 2023 a následné odmítnutí provést zcela nezávislé vyšetřování; jeho nesplněný slib „zničit“ Hamás v Gaze, kde je obviněn z válečných zločinů; jeho údajné podkopávání izraelského soudnictví a demokratických procesů; a jeho často odkládaný soudní proces kvůli korupci.
V současné době však názory voličů formuje Netanjahuovo rozhodnutí spolu s Trumpem zahájit katastrofální válku v Íránu, dosavadní společné selhání USA a Izraele při likvidaci teheránského jaderného programu a raket, globální chaos vyplývající z uzavření Hormuzského průlivu a jeho vedení další „věčné války“ a nelegální okupace v Libanonu. Možná bude mít potíže přežít jejich verdikt.
Trump téměř nepotřebuje protivníky. Je sám sobě největším nepřítelem. Tím, že bezstarostně ignoruje ekonomické těžkosti, které svým fiaskem s Íránem způsobil Američanům s nižšími příjmy, zrazuje právě ty lidi, kteří ho zvolili. Trumpova bezohledná zahraniční politika – jeho obchodní války, popírání klimatické krize, zneužívání evropských a NATO spojenců, hrozby imperiální expanze a podlézání „silným“ diktátorům (což bylo opět vidět v Pekingu) – výrazně přispěla k západnímu zděšení, pesimismu veřejnosti a pocitu beznaděje.
Ale o amerických volbách nerozhodují takové otázky. Vždycky jde o ekonomiku, hlupáku. A protože to Trump kazí, je velká šance, že republikáni ztratí v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů a možná i do Senátu kontrolu. Vítězství demokratů by omezilo Trumpovu moc škodit a mohlo by předznamenat jeho impeachment.
Putin sesazen, Netanjahu poražen, Trump zbaven moci a odveden od pozornosti. Kdyby k tomu došlo, svět by se jevil jako zcela jiné místo. Je pravda, že i v Kremlu po Putinovi by mohl zůstat stejný zkorumpovaný, represivní a destabilizující režim. Ale jakýkoli nástupce v prezidentském úřadu by se pravděpodobně pokusil ukončit Putinovu zničující válku, pokud ne kvůli Ukrajině, tak alespoň kvůli Rusku.
V Izraeli by Netanjahuův odchod nezměnil posedlost bezpečností po roce 2023. Ale za předpokladu, že budou krajně pravicové strany vyloučeny z příští vlády, dnešní extrémní vyčerpávání, pronásledování a vyvlastňování Palestinců v Gaze a na Západním břehu by snad ustalo. Izolovaný Izrael, jehož reputace je v troskách, už dávno potřebuje národní zúčtování ohledně toho, jakým druhem země se chce stát. A Netanjahu, stejně jako Putin, už dávno měl být před Mezinárodním trestním soudem.
Co přinese budoucnost po volbách do Kongresu pro Trumpa? Mohl by být ústavně odvolán z úřadu. Může zůstat, nadávat, zuřit a být čím dál tím více irelevantní. Trump by mohl stále vyhrožovat dalšími zahraničními vojenskými „výpravami“. Ale když se karavana pohne dál, i Alexandři a Napoleonové zůstanou pozadu.
Jedno je jisté: konec Trumpovy vlády omylů by pomohl očistit svět. Osvobozeni od něj a jeho dvou jedovatých spolubojovníků by demoralizovaní a dusící se lidé Západu mohli znovu dýchat. Obnovila by se naděje a důvěra. Konečně by tu byly důvody k radosti.
