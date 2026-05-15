Trumpovo dilema ohledně Hormuzského průlivu
15. 5. 2026
Těsně před setkáním Donalda Trumpa se Si Ťin-pchingem informovaly íránské zpravodajské agentury, že čínské lodě začaly proplouvat Hormuzským průlivem v rámci mechanismu nastaveného Teheránem. Ačkoli Peking odmítá platit mýtné, je ochoten hradit správní poplatek za údržbu životního prostředí v průlivu (což je vlastně jen jiný způsob, jak mýtné nazvat), uvádí na sociální síti X Trita Parsi.
Tato dohoda neutralizuje americký tlak na Čínu, aby se přidala na stranu USA a pomohla „otevřít“ průliv, protože tato vodní cesta je pro Čínu již otevřená.
Ve skutečnosti se tento tlak obrací. Pokud USA v rámci své blokády zabrání těmto lodím v průjezdu, Trump se pustí do předem prohrané bitvy se Si Ťin-pchingem, a to přímo v Pekingu.
Místo toho, aby Trump tlačil na Čínu kvůli otevření průlivu, bude Čína tlačit na USA, aby zajistily, že průliv nebude pro čínské lodě blokován.
Toto je další způsob, jakým se Trumpovo přijetí návrhu FDD (proizraelský think-tank Nadace na obranu demokracií) na blokádu obrací proti USA. Čím dříve Donald Trump přestane poslouchat FDD a její spojence, tím bezpečnější bude Amerika.
