Trumpovo stažení vojsk z Německa by se mu mohlo vymstít. Zde je důvod
14. 5. 2026
Na první pohled se rozhodnutí Trumpovy vlády stáhnout z Německa dva prapory a zrušit tam plánované rozmístění pozemních raket středního doletu jeví jako vítězství pro ty, kteří upřednostňují omezení americké vojenské přítomnosti v zahraničí nebo upřednostňují indicko-pacifický region před Evropou, píše na webu Responsible Statecraft George Beebe.
Způsob, jakým Spojené státy omezují a přeorientovávají své ambice v oblasti zahraniční politiky, však má obrovský význam. A způsob, jakým bylo toto oznámení podáno, by se nakonec mohl ukázat jako překážka jak pro takzvané „zdrženlivce“, tak pro „prioritizátory“, kteří se snaží přetvořit strategii zahraniční politiky USA.
Abychom pochopili důvody, musíme rozšířit pohled za rámec dohod o umístění základen, výdajů na obranu, vojenských zásob a raketových kapacit a prozkoumat klíčové strategické výzvy, kterým čelí Spojené státy, Evropa a Rusko.
Pro Spojené státy vzestup Číny znamená, že Evropa již nebude primárním polem geostrategické soutěže, jak tomu bylo během studené války, a že si Washington již nemůže dovolit využívat NATO jako prostředek k westernizaci bývalých států Varšavské smlouvy a sovětských republik, jak tomu bylo po většinu období po studené válce. Pokud bude Evropa pro Spojené státy cenná, bude to jako stabilizující protiváha rivalských mocností v nově vznikajícím multipolárním uspořádání a jako partner Spojených států v soutěži s Čínou v oblasti špičkových technologií.
Evropa, která je ekonomicky stagnující, demograficky slabá, vnitřně rozdělená a chronicky náchylná ke krizím, nemůže vyvážit ruskou moc, natož pomáhat Spojeným státům vypořádat se s Čínou. V míře, v jaké NATO vyžaduje stále vzácnější americké vojenské zdroje, omezuje schopnost Washingtonu soustředit svou moc a pozornost na indicko-pacifický region. A zřejmá neochota Evropy využívat diplomacii k řízení a zmírňování hrozeb ze strany Ruska – které Evropa vnímá jako mnohem nepřátelštější a agresivnější než Trumpova administrativa – pouze zvyšuje pravděpodobnost nových konfliktů a podporuje větší strategické sbližování mezi Moskvou a Pekingem, čímž ještě více komplikuje a ztěžuje americký problém s Čínou.
Pro Rusko je válka na Ukrajině pouze jedním z bojišť v širším boji o zajištění vlastní bezpečnosti proti hrozbám, které vnímá ze strany Spojených států a NATO, jehož členská základna se od konce studené války zdvojnásobila, zatímco Moskva ztratila své bývalé spojence z Varšavské smlouvy. Jednou z nejsilnějších motivací Kremlu k přijetí kompromisního urovnání války je jeho uznání, že i kdyby dosáhl všech svých deklarovaných územních ambicí na Ukrajině, stále by čelil významné vojenské hrozbě ze strany NATO. Proto bude mít pádný důvod usilovat o jednání o kontrole zbraní se Západem, což bude prakticky nemožné, pokud válka zůstane nevyřešena. Dalším důvodem je pochopení Moskvy, že normalizované vztahy se Spojenými státy by snížily závislost Ruska na Číně (kterou válka na Ukrajině značně prohloubila) a poskytly Kremlu větší geopolitický manévrovací prostor v nově vznikajícím multipolárním světě.
Všechny tyto úvahy by měly vést k americké politice řízeného, nikoli náhlého, vyvažování v rámci NATO, přičemž toto vyvažování by mělo být v souladu s úsilím o obnovení ekonomického, vojenského a kulturního zdraví Evropy a normalizaci vztahů s Ruskem. Vzhledem k tomu, že Evropané přebírají větší odpovědnost za svou vlastní obranu, měly by Spojené státy odrazovat od šíření jaderných zbraní mezi členy NATO, což by mohlo destabilizovat vztahy s Ruskem a zvýšit pravděpodobnost šíření v jiných částech světa. Spojené státy by neměly rušit zbrojní plány, které Rusko vnímá jako hrozbu, aniž by od Moskvy získaly ústupky, protože by to odradilo Rusko od kompromisů ohledně Ukrajiny a jeho širšího vojenského postavení.
Bohužel stažení amerických vojsk z Německa ze strany Trumpovy administrativy má téměř opačný účinek. Tím, že Trump oznámil své rozhodnutí bez většího předběžného upozornění, zanechal NATO s nedostatečnými prostředky, aby mohlo čelit rostoucímu počtu ruských hypersonických raket středního doletu typu Orešnik. Tato mezera podnítila obavy, že americký jaderný deštník je nespolehlivý, a zvýšila šance na šíření jaderných zbraní v Evropě. Jednostranným odstraněním hrozby namíření nově vyvinutých amerických hypersonických raket Dark Eagle na Rusko administrativa také oslabila důležitou ruskou motivaci ke kompromisu ohledně Ukrajiny.
Výsledkem by mohla být trvalá nestabilita na Ukrajině a v dalších evropských ohniscích napětí, spojená s Evropou, která je příliš nedůvěřivá na to, aby s Ruskem spolupracovala, a zároveň příliš slabá na to, aby ho odradila.
Jak se to mělo řešit? Ronald Reagan našel pragmatickou rovnováhu ve svém přístupu k podobné výzvě, kterou představovalo rozmístění raket středního doletu SS-20 Sovětským svazem během studené války. Jednalo se o vysoce přesné mobilní systémy s více hlavicemi, jejichž dolet byl nižší než omezení stanovená ve smlouvách o strategických zbraních, a vyvolaly v Evropě obavy, že Spojené státy budou váhat vystavit se riziku použitím mezikontinentálních raket v reakci na sovětské jaderné údery proti spojencům NATO.
Aby Reagan uklidnil spojence v NATO, motivoval Moskvu k vyjednávání o omezení těchto jaderných sil středního doletu a zajistil účinné odstrašení v případě selhání snah o kontrolu zbraní. Reaganova administrativa uplatnila „dvojí strategii“ spočívající v rozmístění raket Pershing II v západním Německu a zároveň nabídla jejich odstranění, pokud by Kreml souhlasil s ukončením vlastního rozmístění.
Moskva nejprve tuto nabídku odmítla a přerušila jednání o kontrole zbraní se Spojenými státy v naději, že západoněmecké mírové hnutí zmaří Reaganovy plány. Nasazení vysoce přesných raket Pershing II však přivedlo Moskvu zpět k jednacímu stolu, protože vyvolalo sovětské obavy, že tyto zbraně by mohly zasáhnout opevněné cíle na západě SSSR. Reagan a sovětský vůdce Michail Gorbačov se nakonec dohodli na Smlouvě o likvidaci jaderných raket středního a kratšího doletu (nyní neplatné), která zakazuje všechny rakety této třídy.
Dokáže Trump dosáhnout podobné reaganovské rovnováhy mezi odstrašováním a diplomacií? Bude to vyžadovat více než jen pragmatické prezidentské vedení. Bude to také vyžadovat dobře řízený meziresortní proces ve Washingtonu. Reorientace aliance NATO – stejně jako přizpůsobení se širším požadavkům složitějšího, multipolárního světa – bude mnohem obtížnější, pokud Bílý dům nevyváží protichůdné národní a byrokratické zájmy a nezajistí, aby pokrok směrem k jednomu cíli nenarušoval pokrok směrem k cíli jinému.
