Cenu britské filmové akademie získal i Channel 4 za své zpravodajství o americko-izraelském útoku na Írán
11. 5. 2026
Channel 4 News získal cenu BAFTA a věnoval ji novinářům v Gaze, Libanonu a Íránu „Žurnalistika není volitelná, je nezbytná“ „Žurnalistika není zločin.“ Channel 4 News získal cenu BAFTA v kategorii zpravodajství za reportáže o americko-izraelské válce proti Íránu.
V děkovné řeči tým zdůraznil význam dobře financované veřejnoprávní žurnalistiky a cenu věnoval novinářům v Gaze, Íránu a Libanonu, kteří i nadále riskují své životy, aby podávali zprávy přímo z místa dění.
NEW | Channel 4 News wins BAFTA, dedicates award to journalists in Gaza, Lebanon, and Iran— Quds News Network (@QudsNen) May 10, 2026
“Journalism is not optional, it is a necessity”
“Journalism is not a crime.”
Channel 4 News won the BAFTA award for News Coverage for its reporting on the US-Israeli war on Iran.
