Cenu britské filmové akademie získal i Channel 4 za své zpravodajství o americko-izraelském útoku na Írán

11. 5. 2026

čas čtení < 1 minuta

Channel 4 News získal cenu BAFTA a věnoval ji novinářům v Gaze, Libanonu a Íránu „Žurnalistika není volitelná, je nezbytná“ „Žurnalistika není zločin.“ Channel 4 News získal cenu BAFTA v kategorii zpravodajství za reportáže o americko-izraelské válce proti Íránu.

V děkovné řeči tým zdůraznil význam dobře financované veřejnoprávní žurnalistiky a cenu věnoval novinářům v Gaze, Íránu a Libanonu, kteří i nadále riskují své životy, aby podávali zprávy přímo z místa dění.




