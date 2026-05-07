Donald Trump stahuje americké vojáky z Německa. Teď se uvidí, kam půjdou
7. 5. 2026
Postoj amerických sil v Evropě potřeboval strategické úpravy, ale někteří zákonodárci chtějí, aby se tito vojáci přesunuli blíže k Rusku.
Prezident Donald Trump již několik týdnů varoval, že pro spojence z NATO, kteří neposkytli dostatečnou podporu válce USA v Íránu, to bude mít následky. V pátek Pentagon tuto hrozbu proměnil ve skutečnost, když oznámil, že Spojené státy stáhnou z Německa 5 000 vojáků a zruší plánované nasazení jednotky o velikosti praporu, která měla později v tomto roce přivézt americké rakety dlouhého doletu do Evropy, píše na webu Responsible Statecraft Jennifer Kavanagh.
Reakce byla, jak se dalo očekávat, přehnaná. Zatímco německý ministr obrany trval na tom, že tento krok se dal očekávat a je zvládnutelný, rusofobní jestřábi ve Washingtonu okamžitě kritizovali toto rozhodnutí jako takové, které podkopává odstrašující sílu a oslabuje národní bezpečnost USA. Německý kancléř Friedrich Merz mezitím musel strávit víkend tím, že se bránil proti obviněním, že za stažení USA může on, což byla reakce na jeho dřívější kritiku neúspěchu americké armády na Blízkém východě.
Všichni by se měli zhluboka nadechnout. Plánované změny v rozmístění sil jsou významné, ale budou mít na evropskou odstrašující sílu velmi omezený dopad. Ačkoli je rozumné mít obavy z rychlosti, s jakou bylo rozhodnutí učiněno, oznámený odchod je jasně v souladu s deklarovanými strategickými cíli Trumpovy administrativy i se záměrem Evropy převzít odpovědnost za svou vlastní obranu. V konečném důsledku může menší vojenská přítomnost USA posílit bezpečnostní zájmy jak USA, tak Evropy.
Velká část reakcí ve Washingtonu se soustředila na plánované stažení brigádního bojového týmu (BCT) z Německa, k němuž by podle Pentagonu mohlo dojít za šest až dvanáct měsíců a které by vedlo k odchodu těchto sil z Evropy, ačkoli jejich budoucí umístění ještě není určeno.
V reakci na oznámení republikánští předsedové výborů pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů a Senátu v následujících dnech kritizovali „předčasný odchod“ amerických vojsk a uvedli, že „hrozí oslabení odstrašující síly a vyslání nesprávného signálu Vladimiru Putinovi“. K těmto názorům se připojili i generálové ve výslužbě a komentátoři zahraniční politiky, kteří varovali, že toto rozhodnutí oslabí obranu Evropy a omezí schopnost USA rychle reagovat na krize na kontinentu i jinde.
Tyto výroky dramaticky přeceňují dopad, jaký bude mít takováto malá změna v rozmístění amerických sil. Za prvé, je směšné označovat tento odchod za „předčasný“. Když americké síly poprvé dorazily do Evropy v roce 1952, tehdejší vrchní velitel spojeneckých sil Dwight Eisenhower argumentoval, že pokud by američtí vojáci zůstali v Evropě déle než deset let, znamenalo by to selhání projektu NATO. Během 75 let, které od té doby uplynuly, američtí prezidenti důsledně varovali evropské spojence, že Spojené státy nezůstanou navždy garantem bezpečnosti kontinentu. Trump pouze plní tento slib.
Navíc i po přesunu této jediné brigády budou mít Spojené státy v Německu více než 30 000 vojáků a desítky tisíc dodavatelů v oblasti obrany a civilistů – nemluvě o dalších 40 000 vojácích, kteří jsou stále rozmístěni jinde v Evropě. Stažení 3 % amerických sil v Evropě nijak měřitelně nezmění obranyschopnost kontinentu ani kalkulace protivníků, jako je Rusko.
Rozhodnutí nevyslat prapor pro střelbu na dlouhé vzdálenosti je důležitější, ale i to je třeba vnímat v kontextu. Multidoménová task force (MDTF) armády a pozemní rakety, které jsou její součástí, byly vyvinuty převážně s ohledem na Čínu, nikoli na Rusko. Zastánci rozhodnějšího obratu k Asii již roky argumentují, že tyto zbraně by měly být upřednostněny pro indicko-pacifický prostor. Plán vyslat prapor do Evropy byl vypracován za vlády prezidenta Bidena po vypuknutí války na Ukrajině a měl sloužit jako překlenovací řešení, dokud Evropa nevyvine vlastní schopnosti hlubokého úderu.
Osud tohoto nasazení je však nejistý od loňského návratu Donalda Trumpa do úřadu. Vzhledem k tomu, že vyslání MDTF do Německa by zvýšilo zapojení USA do konvenční obrany Evropy, byl tento plán vždy v rozporu s deklarovanou strategií Trumpovy administrativy. Původní termín nasazení v únoru 2026 uplynul bez komentáře a vláda ani nepotvrdila, že k němu dojde, ani neprohlásila, že k němu nedojde.
Kromě politické nejistoty se objevily i technické problémy. Hypersonická raketa Dark Eagle ještě není plně funkční a je tak drahá, že ji lze nakupovat pouze v malých množstvích. Mezitím raketový systém Typhon čelil kritice kvůli své velké objemnosti a nemobilitě. Počet raket nasazených s MDTF by byl pravděpodobně malý a politická omezení jejich použití by byla pravděpodobně vysoká, což by snížilo jakoukoli skutečnou odstrašující hodnotu pro Německo nebo pro Evropu.
Někteří argumentují, že větším zklamáním pro Německo je ztráta nekinetických schopností MDTF, včetně jeho potenciálu v oblasti kybernetiky, elektronického boje, snímání a zaměřování. Jedná se o oblasti, ve kterých Evropa obecně zaostává za Spojenými státy, ale také o oblasti intenzivního zaměření a investic. Německo již usilovně pracuje na odstranění těchto mezer.
I když jsou dopady plánovaných změn postavení na evropskou bezpečnost zanedbatelné, páteční oznámení Pentagonu je významné z jiných důvodů. Plánované stažení představuje jeden z prvních hmatatelných důkazů ústupu USA z Evropy, který Trumpova administrativa slíbila ve svých národních bezpečnostních a národních obranných strategiích.
Pomineme-li otázky týkající se rozhodovacího procesu, jsou změny postavení oznámené minulý týden pro národní bezpečnost USA pozitivní. Spojené státy nepotřebují velké počty amerických vojenských sil rozmístěných v Evropě k ochraně svých klíčových zájmů – ať už jde o přístup na ekonomické trhy, nebo obranu vlasti. Rusko nepředstavuje pro Spojené státy konvenční vojenskou hrozbu a rozsáhlá vojenská přítomnost USA v Evropě nechrání Spojené státy před hrozbami, ať už jadernými nebo kybernetickými, které by mohly existovat.
Kromě toho, i když je snížení vojenské přítomnosti malé, vysílá evropským hlavním městům jasný signál, že na rozdíl od minulosti jsou záměry USA přesunout břemeno odpovědnosti za obranu reálné a věrohodné. To snad dále podnítí a urychlí budování evropské obrany.
Někteří členové Kongresu se již pokusili tento dopad zmírnit. Argumentují tím, že pokud musí být jednotky staženy z Německa, měly by být přesunuty na východ, kde by mohly být umístěny blíže k ruským hranicím. Trump by měl tyto prosby ignorovat, protože jsou v rozporu s jeho cíli a bezpečnostními zájmy USA.
Přemístění bojové brigády z Německa do Polska nebo Rumunska by bylo aktem sebepoškozování, který by potrestal především Spojené státy, prohloubil zapletení Washingtonu do evropské bezpečnosti a zvýšil riziko, že budou vtaženy do války s Ruskem. Zároveň by takový krok snížil tlak USA na Evropu, aby se znovu vyzbrojila, tím, že by posílil obranu na frontové linii, o jejíž správu Trumpova vláda dala najevo, že chce, aby se postarala Evropa.
Trump naznačil, že by brzy mohlo dojít k dalšímu oslabení americké přítomnosti v Evropě. Pokud k tomu dojde, možná s trochu větší strategickou prozíravostí a bez represivního úmyslu, bylo by to dobré.
