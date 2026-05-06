"Super El Niño" vyvolává obavy v Asii otřesené konfliktem na Blízkém východě
6. 5. 2026
El Niño je přirozeně se vyskytující klimatický jev, který přináší celosvětové změny větru, tlaku vzduchu a srážkových vzorců.
Minulý týden uvedla meteorologická a klimatická agentura OSN, že podmínky El Niño by se mohly vyvinout již od května do července.
Světová meteorologická organizace mezitím uvedla, že první známky naznačují, že událost by mohla být obzvlášť silná, přičemž někteří ji označují za "super El Niño", ačkoli tento termín vědci nepoužívají.
To není dobrá zpráva pro Asii, jejíž části jsou tradičně silně zasaženy vlnami veder, suchem a vydatnými dešti, které může El Niño přinést.
Tento jev v podstatě mění tradiční povětrnostní vzorce, například posouvá déšť, který obvykle padá nad Indonésií, do moře, čímž zemi vystavuje riziku sucha a požárů.
El Niño se vyskytuje přibližně každých dva až sedm let a je předpovídáno na základě teplot moří.
"Hlubinná anomálie, kterou zatím pozorujeme, je poměrně silná," řekl Peter van Rensch, klimatolog z australské Monash University.
"Vypadá to trochu jako to, co jsme viděli v závodě 1997/98, a to bylo pravděpodobně nejsilnější El Niño," řekl agentuře AFP.
Stále je tu však spousta nejistot a van Rensch varoval, že je možné, že se El Niño vůbec nerozvine.
Katastrofální dopady
El Niño v roce 1997 však přineslo katastrofální dopady, včetně extrémního sucha a ničivých lesních požárů v Indonésii, které zasáhly miliony hektarů a způsobily regionální znečištění ovzduší.
Úřady tam již identifikovaly ohrožená rašeliniště a varovaly, že země může zaznamenat nejnižší úhrn srážek za posledních 30 let.
Varování přicházejí v době, kdy Asie podléhá tlaku kvůli nedostatku dodávek energie a obav z nedostatku hnojiv a dalších průmyslových a zemědělských komponent, které procházejí Hormuzským průlivem.
Írán fakticky uzavřel strategickou vodní cestu od doby, kdy Spojené státy a Izrael 28. února zahájily útoky na zemi, čímž narušil globální dodávky paliva.
Teplejší počasí zatíží energetické sítě, které již trpí nedostatkem paliva, protože obyvatelé se snaží ochladit domy a pracoviště, varovala Haneea Isaad, specialistka na financování energetiky v Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu.
"Pro země, které jsou silně závislé na Hormuzském průlivu kvůli dodávkám ropy a plynu a dalšímu obchodu, povedou napjaté dodávky k dalšímu přídělování paliv, řízení poptávky a snížení ekonomických aktivit... což ovlivňuje celkový růst HDP," řekla agentuře AFP.
Sucha, která může El Niño přinést do částí regionu, představují hrozbu i pro země silně závislé na vodní energii, uvedla Dinita Setyawati, hlavní energetická analytička pro Asii v think-tanku Ember.
"Většina zemí ASEAN využívá hodně vodní energie," varovala a zdůraznila země kolem Mekongu, Nepál a části Malajsie jako zvláště zranitelné kvůli jejich závislosti na tomto sektoru.
Rizika byla odhalena v roce 2022, kdy vlna veder v Číně způsobila pokles výroby vodní energie v S'-čchuanu o více než 50 %, což způsobilo nedostatky, které zasáhly domácnosti i průmysl.
Zemědělská rizika
Teplejší a sušší podmínky také přinesou nová rizika pro zemědělství, které je již pod tlakem, protože probíhající konflikt zvyšuje ceny hnojiv a paliva potřebného pro zemědělskou techniku.
"Pokud ceny plodin nevzrostou natolik, aby vyrovnaly tyto vyšší náklady na vstupy a dopravu, budou marže výrobců stlačeny, což zvyšuje pravděpodobnost nižší aplikace hnojiv a slabších výnosů," varovala BMI, jednotka výzkumné společnosti Fitch Solutions.
"To by zvýšilo inflaci cen potravin a zhoršilo potravinovou nejistotu, zejména na trzích závislých na dovozu a klimaticky zranitelných trzích."
V některých částech Asie může El Niño přinést vlny intenzivních dešťů a vyvolat záplavy, které by mohly ovlivnit sektory jako pozdní sklizeň rýže v jižní Číně, dodala Isaad.
Jak změna klimatu ovlivňuje vznik a sílu El Niño, stále není dobře pochopeno.
Výzkumy však ukazují, že samotná změna klimatu přinese častější intenzivní vlny veder a také náhlé silné deště, které mohou způsobit záplavy.
Odborníci proto uvedli, že země v celém regionu by měly dále izolovat energetické systémy před častějšími rušivými povětrnostními jevy diverzifikací a zelenou infrastrukturou svých sítí.
"Solární a větrná energie spolu s bateriemi poskytují odolnější infrastrukturu než centralizovaná fosilní infrastruktura," řekla Setyawati.
