Trump může nařídit obnovení války s Íránem již tento týden
6. 5. 2026
"Prezident chce akci. Nechce jen tak sedět. Chce tlak. Chce dohodu," řekl vysoký americký představitel.
Jak uvedl jiný americký představitel, pravidla nasazení amerických vojáků na Blízkém východě byla změněna. Bylo jim dovoleno útočit na rychlé čluny a odpalovací zařízení Islámských revolučních gard (IRGC), odkud může Írán odpalovat rakety. Zdroj blízký americkému prezidentovi to označil za "začátek procesu, který by mohl vést ke konfrontaci s Íránci".
Oficiálně Washington stále udržuje status quo. Americký ministr obrany Pete Hegseth zdůraznil, že "nyní příměří pokračuje", ale přiznal, že americká armáda je připravena rychle obnovit boj, pokud Trump vydá příslušný rozkaz. Předseda Sboru náčelníků štábů generál Dan Kane naopak uvedl, že nové íránské útoky na lodě a zařízení amerického námořnictva v SAE jsou "pod prahem pro obnovení rozsáhlých bojových operací".
Den předtím Washington oznámil Teheránu záměr eskortovat lodě přes Hormuzský průliv v rámci operace Freedom a vyzval, aby nezasahoval. Nicméně hned první den operace Írán zaútočil na lodě amerického námořnictva, obchodní lodě a zařízení ve Spojených arabských emirátech. V důsledku toho nedošlo k aktivnímu obnovení lodní dopravy v průlivu, protože většina společností se trase stále vyhýbá. Hegseth uvedl, že USA očekávají "určité turbulence" na začátku operace.
Uzavření Hormuzského průlivu Íránem, kterým procházelo 20 % světových zásob ropy a LNG, vyvolalo globální energetickou krizi. V reakci na to Spojené státy uvalily blokádu íránských přístavů. Trump zdůraznil, že blokáda zůstane v platnosti, dokud Teherán nebude souhlasit s dohodou o opuštění jaderného programu.
Válka mezi Spojenými státy a Izraelem proti Íránu neovlivnila íránský jaderný potenciál. Současně Trump, který zahájil vojenskou operaci 28. února, označil zničení teheránských jaderných kapacit za jeden z cílů.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse