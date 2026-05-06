Íránský ekonomický kolaps může přijít pro Trumpa příliš pozdě
6. 5. 2026
Od oznámení příměří 8. dubna se Írán ocitl ve vleklém konfliktu se Spojenými státy a Izraelem: jednání o dlouhodobém příměří se dostala do slepé uličky, síly Islámských revolučních gard nedovolují lodím vstup do Hormuzského průlivu a Washington blokuje íránské přístavy v Perském zálivu.
Navzdory značným škodám na infrastruktuře a průmyslu a prudkému poklesu vývozu ropy má Írán značné domácí zdroje a udržuje stabilní obchod se sousedními zeměmi - a zatím nejsou jasné známky vážného poškození státní pokladny.
Pokud americký prezident Donald Trump očekává, že Írán ustoupí jako první, může to být dlouhé čekání. Mezitím globální inflace zrychluje a listopadové volby do amerického Kongresu se neúprosně blíží.
Ekonomika odporu
Íránské vedení se zdá spoléhat na delší patovou situaci, než ekonomové a západní vlády předpokládají, uvedla Sanam Vakil z Chatham House.
Tváří v tvář existenční hrozbě mohou duchovní vůdci Íránu a IRGC podle ní dlouho vydržet tlak v očekávání přijatelné dohody s Washingtonem.
"Mají tendenci aktivně používat represivní metody. Spoléhají na to, že obyvatelstvo utratí své úspory," věří Vakil. Podle jejího názoru se Teherán vrací k takzvané ekonomice odporu, založené na domácích zdrojích a pozemním obchodu.
Rozsah ekonomických škod způsobených válkou a pravděpodobnost blížící se ekonomické krize je obtížné posoudit kvůli nedostatku spolehlivých oficiálních statistik a částečnému odstavení internetu od ledna.
Reuters však v dubnu uvedla, že situace je natolik vážná, že režim se obává nové vlny protestů a Írán čelí katastrofě, pokud sankce nebudou zrušeny.
Vakil očekává, že íránský HDP letos klesne o dvouciferné procento. Riál, který v roce 2025 oslabil o 70 %, zvýšil inflaci a stal se jedním z faktorů masových protestů v lednu, v posledních dnech ztratil dalších 15 %. Současně, i po stabilizaci v březnu, zůstává íránská měna mírně pod předválečnou úrovní.
Zatím je patrných málo dalších zjevných známek finančního stresu. Úřady neuvalily omezení na výběry z bankovních účtů, nezavedly příděly na palivo ani základní potraviny a neodkládaly vyplácení státních platů. (Podle čerstvých informací už poslední tvrzení neplatí - BL.) Regály v supermarketech nejsou prázdné, kanceláře a banky stále fungují. Lodní data za období od 13. do 25. dubna ukázala, že do Indického oceánu bylo denně odesláno až 300 000 barelů ropy, z více než 1 milionu barelů denně naložených na tankery během této doby. Kapacita skladování je omezená, ale energetičtí analytici věří, že Írán vydrží ještě asi dva měsíce bez omezení produkce. (Podle jiných odhadů může s využitím velmi starých tankerů zakotvených v zálivu vydržet až čtyři měsíce - BL.)
Na začátku konfliktu se Íránu podařilo zvýšit příjmy z exportu energie díky dočasnému uvolnění sankčního režimu. V současnosti jsou malé objemy ropy přepravovány po souši, ale to nestačí k vyrovnání blokace námořních cest.
Vysoce postavený zdroj z íránské centrální banky řekl Reuters, že země má významné zlaté rezervy, které lze v případě potřeby využít. Podle něj má Teherán desítky let zkušeností s obcházením sankcí a ví, jak udržet dovoz, i když to vyžaduje dodatečné náklady.
"Írán je největším dovozcem potravin v regionu. Je však důležité poznamenat, že je také nejméně zranitelný z hlediska potravinové bezpečnosti," řekl Ishan Banu z Kpleru.
Podle něj nadcházející sezóna sklizně, která by měla být lepší než obvykle, sníží potřebu dovozu pšenice ze zahraničí. To snižuje zranitelnost země v případě rozšíření námořní blokády na zásoby obilí a umožňuje ušetřit část zahraniční měny.
Blokáda amerického námořnictva byla dosud omezena na přístavy Perského zálivu a nezahrnuje íránský přístav Čabahar v Arabském moři, přičemž hlavní zaměření je na ropné tankery, uvedl Banu, přičemž se opírá o data o sledování lodí. Úředníci v Turecku, Iráku a Pákistánu sdělili Reuters, že nejsou žádné známky zpomalení přeshraničního obchodu. Podle ruského ministerstva zemědělství Rusko letos také zvýšilo zásilky přes Kaspické moře, když od ledna do března přepravilo 500 000 tun kukuřice, 180 000 tun ječmene a 4 000 tun pšenice, přičemž obešlo zablokované přístavy v Perském zálivu.
Akutní ekonomická krize
Když americký prezident Donald Trump v lednu vyhrožoval Teheránu, Írán zvýšil dovoz, aby si asi na šest měsíců nahromadil zásoby základních potravin, řekl Muhammad Džavad Asgharí státním médiím v dubnu.
Krátce po začátku konfliktu íránská centrální banka uvalila stimulační opatření zrušením sankcí za opožděné půjčky na malé úvěry a zvýšením limitů na výběry z bankovních účtů, aby uspokojila vkladatele.
Přesto je zhoršující se ekonomická situace v ulicích Teheránu jasně patrná. Vysoké ceny, narušení dodavatelských řetězců a výpadky internetu vážně oslabily podnikání, což nezaměstnanost ještě zhoršilo. "Růst cen základních věcí, zejména každodenních výrobků jako je ten náš, rozhodně zhoršuje život lidí," řekl prodejce rýže a pšenice Abbás Smailzadeh. Vypočítal, že jeho prodeje od začátku bojů klesly asi o 40 %.
Mechanik Husajn Amiri poznamenal, že ve srovnání s předválečným obdobím počet zákazníků přicházejících do jeho dílny prudce klesl a očekává ještě výraznější zhoršení situace.
"Naše podnikání prakticky skončilo," řekl.
Lednové protesty byly potlačeny za cenu tisíců životů – režim zažil největší krveprolití za desítky let, ale hrozba obnovených nepokojů nezmizela.
Aby se zabránilo blížící se ekonomické katastrofě, bude muset Írán do dohody s Washingtonem zahrnout zmírnění sankcí, uvedla Vakil.
"Potřebují přístup k devizovým rezervám drženým v zahraničních bankách, stejně jako určitou míru zrušení sankcí, musí zvýšit export ropy a zároveň mít možnost normálně obchodovat," řekla.
