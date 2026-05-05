TZ MŽP: Požár v národním parku je pod kontrolou a nešíří se. MŽP s vedením parku řešilo škody, je připraveno kompenzovat náklady
5. 5. 2026
Tisková zpráva MŽP:
Ministr životního prostředí Igor Červený dnes navštívil místa zasažená rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. Na ploše asi 100 ha v okolí obcí Rynartice a Jetřichovice zasahovaly od sobotního odpoledne stovky hasičů, včetně až osmi vrtulníků. Situaci mají na většině území již plně pod kontrolou, v tuto chvíli je požár pouze na pětině původní plochy – zhruba na 20 hektarech, za dnešek by se mohl snížit na 5–10 hektarů. Správa národního parku zajišťuje záchranným složkám podporu při orientaci v náročném terénu i pití a občerstvení. Vedení MŽP potvrdilo, že je připraveno tyto náklady kompenzovat. O kompenzaci škod spojených se zásahem bude MŽP jednat s ostatními resorty.
„Chci poděkovat všem hasičům, letcům i dobrovolníkům za jejich nesmírné nasazení v těchto náročných podmínkách. Stejně tak si vážím práce zaměstnanců Správy národního parku, kteří v terénu fungují jako klíčoví průvodci pro zasahující jednotky. Ministerstvo životního prostředí je připraveno uhradit náklady na technickou podporu, občerstvení a zdravotní materiál po celou dobu trvání hasebního zásahu, tedy cca do pátku, kdy správa parku převezme dohled nad požářištěm. Následně budeme refundovat vzniklé škody. Díky finančním rezervám je Správa NP České Švýcarsko schopna přímo a okamžitě pokrýt náklady související s požárem, aniž by to ohrozilo její běžné fungování,“ vysvětluje ministr životního prostředí Igor Červený s tím, že další prostředky budou určeny primárně na řešení následků a obnovu území, jako jsou sanační práce a obnova infrastruktury.
„Spolu s hasiči a národním parkem vytvoříme společnou zprávu o požáru v Českém Švýcarsku. Po uhašení požáru a uklidnění situace vznikne na MŽP pracovní skupina složená z odborníků z národních parků, chráněných krajinných oblastí, odborníků integrovaného záchranného systému a dalších. Bude se zabývat koncepcí požární ochrany v přírodním prostředí, včetně zacházení se suchým dřevem v národních parcích. Jsem proti tomu, aby se odvezlo všechno suché dřevo, ale není možné ho tam v některých místech nechávat v takové míře, jako je dnes,“ dodává ministr s tím, že na základě této pracovní skupiny vznikne akční plán.
Požár v členitém terénu mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou se díky nasazení hasičů podařilo v pondělí stabilizovat. Na místě v úterý operují stovky hasičů, včetně specialistů na lesní požáry (LESAR) a šesti vrtulníků, které provádějí kontinuální shozy vody. Rozbíhají se likvidační práce.
„Hasiči pokračují čtvrtým dnem v boji s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Včera v podvečer jsme dokázali požár lokalizovat a díky tomu jsme mohli uvolnit čtyři odřady, které odcestovaly zpět do svých krajů. I nadále je nasazeno zhruba 370 profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří pokračují v intenzivním hašení. V tom nám ještě dnes významně pomáhají také vrtulníky s bambi vaky. I ideálním případě bychom dnes chtěli srazit požár na rozlohu 5 ha,“ říká za Hasičský záchranný sbor jeho ředitel Generálporučík Ing. Vladimír Vlček.
Do operace jsou nepřetržitě zapojení také zaměstnanci Správy Národního parku České Švýcarsko. Vedle požárního preventisty jsou v terénu především strážci přírody, kteří navigují hasičské jednotky v nepřehledných skalních oblastech, a další monitorují území pomocí dronů s termovizí. Správa také zajišťuje pitný režim, občerstvení a základní potřeby pro hasiče.
Národní park převezme na konci týdne dozor nad oblastí
„Od požáru v roce 2022 jsme udělali obrovský kus práce v přípravě na podobné situace. Dnes vidíme, že se úsilí vložené do rozvoje systému protipožárních opatření v lesích vyplácí, právě tak jako úzká spolupráce s hasiči při jeho praktické realizaci. Kombinace technických opatření a nasazení dronů s termovizí nám umožňuje reagovat mnohem rychleji a efektivněji než dříve,“ popisuje ředitel Správy NP České Švýcarsko Petr Kříž.
S blížícím se koncem hasebních prací se Správa národního parku již připravuje na převzetí požářiště od hasičů. „Zaměstnanci parku následně zajistí monitoring požářiště a průběžnou kontrolu, zda nedochází k opětovnému hoření, například v kořenových systémech,“ doplňuje Petr Kříž.
Z důvodu bezpečnosti a probíhajícího zásahu platí do odvolání zákaz vstupu do lesa v nočních hodinách (22:00–06:00) a omezení pohybu pouze na značené turistické trasy. Uzavřeny zůstávají silnice mezi Rynarticemi, Dolní Chřibskou a Doubicemi.
Systémová protipožární opatření po roce 2022 – drony s infrakamerou nyní pomohly s rychlým určením místa
Při současném zásahu se v praxi potvrzuje význam investic do protipožární ochrany, které resort realizoval na základě zkušeností z roku 2022. Park je dnes vybaven:
- Sítí hasebních nádrží a vaků: Celková kapacita přesahuje 340 000 litrů vody (včetně 5 velkokapacitních vaků a 13 menších nádrží).
- Moderní technikou: Využívají se autonomní dronové stanice s termovizí pro vyhledávání skrytých ohnisek, mobilní drony a speciální offline mapová aplikace pro IZS, která hasiče navádí k vodním zdrojům a sjízdným cestám.
- Krajinným managementem: Provádějí se bezpečnostní těžby v okolí obcí a postupná obnova lesa odolnějšími listnatými dřevinami.
- Personálním posílením: Posílení stráže přírody a zřízení pozice požárního preventisty, společná cvičení s hasiči, průběžná likvidace nelegálních ohnišť.
