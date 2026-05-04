Britský deník Times zveřejnil šokující antisemitskou karikaturu šéfa Strany zelených Zacka Polanského

4. 5. 2026 / Jan Čulík

„Proč se z této diskuse vynechává moje židovská identita?“ zeptal se @ZackPolanskiVe čtvrtek 7. května jsou v Anglii komunální volby. Očekává se, že vládnoucí labouristé i opoziční konzervativci v těchto volbách drasticky propadnou. Úspěchy zřejmě zaznamená ultrapravicová protiimigrantská populistická strana Reform, pod vedením Nigela Farage, avšak podstatné zisky zřejmě zaznamená i Strana zelených pod vedením svého nového, charismatického šéfa Zacka Polanského. 

Proto se v předvolební dny na něho útočně zaměřují všechna pravicová média, tisk, i elektronická média. 

Polanski na sociálních sítích ostře kritizoval londýnskou policii, která při zneškodňování zřejmě pomateného útočníka, člověka oficiálně s psychickými problémy, který pobodal dva židy, ale také jednoho muslima (o pobodání muslima londýnské policie kupodivu neinformovala, ani většina tisku!) tohoto nebožáka strhla k zemi a brutálně ho zkopala: 

Tři muži proti jednomu muži, který ležel tváří k zemi s rukama zaklíněnými pod tělem. Tak se rozhodli, že mu rozbijí hlavu a nazvou to sebeobranou. Stejně jako v Gaze.
Polanski se pak za svou kritiku londýnské policie na sociálních sítích omluvil: Uvedl., že sociální sítě nejsou pro takovou kritiku vhodné, a že nyní požádal velitele londýnské policie o schůzku k prodiskutování této věci, ten souhlasil.

Mezitím v reakci na tento incident vydal britský deník Times neuvěřitelně rasistický, antisemitský kreslený komentář: 




Zjevně, britský tisk nesnáší žida (Polanski je žid), který si dovoluje veřejně kritizovat izraelské válečné zločiny. V Británii jsou ale desetitisíce takových židovských občanů.

Vlevo obrázek zveřejněný dnes v @thetimes, vpravo článek z nacistického Německa z 30. let. Antisemitismus je pevně zakořeněn v britském politickém a mediálním establishmentu, kde byl vždy.
Kreslíř deníku The Times zjevně dobře zná nacistickou předlohu. 
Je zřejmé, že nejde o karikaturu samotného Polanského, ale o klasický antisemitský vtip.
Peter Brookes má za sebou dlouhou historii kreslení krajně pravicových karikatur pro deník The Times
Jedná se bezpochyby o antisemitskou karikaturu. Nakreslili mu zahnutý a větší nos, více povislá víčka a mnohem větší rty a zuby. To jsou typické znaky antisemitských karikatur. Nenechte se oklamat.



