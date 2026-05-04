Britský deník Times zveřejnil šokující antisemitskou karikaturu šéfa Strany zelených Zacka Polanského
4. 5. 2026 / Jan Čulík
Ve čtvrtek 7. května jsou v Anglii komunální volby. Očekává se, že vládnoucí labouristé i opoziční konzervativci v těchto volbách drasticky propadnou. Úspěchy zřejmě zaznamená ultrapravicová protiimigrantská populistická strana Reform, pod vedením Nigela Farage, avšak podstatné zisky zřejmě zaznamená i Strana zelených pod vedením svého nového, charismatického šéfa Zacka Polanského.
"Why is my Jewish identity being erased from this conversation?" asked @ZackPolanski— The Daily Britain (@dailybritainonx) May 3, 2026
"No.. don't try that one on me!" responded @TrevorPTweets pic.twitter.com/pMWKZjQ91Y
Three men against a man face down on the ground with his arms trapped under his body. So they decided to kick his head in and call it self defence . Just like Gaza. https://t.co/JCwE2ZRGDO— Justintime (@tykestakeonit) May 3, 2026
Polanski se pak za svou kritiku londýnské policie na sociálních sítích omluvil: Uvedl., že sociální sítě nejsou pro takovou kritiku vhodné, a že nyní požádal velitele londýnské policie o schůzku k prodiskutování této věci, ten souhlasil.
🚨 NEW: The Green Party has complained to The Times over its "antisemitic cartoon depiction" of Zack Polanski with a hooked nose pic.twitter.com/5LhsqeECet— Politics UK (@PolitlcsUK) May 2, 2026
Kreslíř deníku The Times zjevně dobře zná nacistickou předlohu.
On the left, published in @thetimes today, on the right, published in Nazi Germany in the 1930s. Antisemitism is firmly rooted in the British political and media establishment, where it has always been. pic.twitter.com/opcKvASb4E— Dr Iain Darcy 🍉 🇮🇪 💚 (@doctoriaindarcy) May 2, 2026
Je zřejmé, že nejde o karikaturu samotného Polanského, ale o klasický antisemitský vtip.
The Times cartoonist certainly knows his Nazi source material.— andy peacock (@AndyPeacock999) May 2, 2026
Manifestly it's not a caricature of Polanski personally, it's a classic antisemitic cartoon. pic.twitter.com/XTWzNKKrD8
Jedná se bezpochyby o antisemitskou karikaturu. Nakreslili mu zahnutý a větší nos, více povislá víčka a mnohem větší rty a zuby. To jsou typické znaky antisemitských karikatur. Nenechte se oklamat.
Peter Brookes has a history of far-right cartoons for the Times https://t.co/o646c78o9t pic.twitter.com/WPjYAJHe6W— BELLA CALEDONIA (@bellacaledonia) May 3, 2026
This is unquestionably an antisemitic cartoon. They've made his nose hooked and larger, his eyelids more drooping, his lips and teeth much larger. These are the hallmarks of antisemitic caricatures. Don't allow yourself to be gaslit. https://t.co/OxeMYrWc0A— Moon (@QueerNerdyLefty) May 3, 2026
