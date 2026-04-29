Užiteční idioti Pekingu
29. 4. 2026
Na náměstí před velkým bazarem v Urumči, v západní čínské provincii Sin-ťiang, je mnoho aktivit: Jako každý den tančí Ujgurové v tradičním oděvu. Turisté vytahují své mobilní telefony. Australská cestovatelská influencerka Dana Wang bude také přítomna. Na svých sociálních sítích má přes 800 000 sledujících.
Během jízdy taxíkem se Wang ptá svého ujgurského řidiče na "podivné předpoklady", které mají cizí země o Ujgurech: Nejsou šťastní, nejsou svobodní. Řidič se rozpačitě zasměje. V Sin-ťiangu je všechno skvělé, samozřejmě je šťastný. Nedokázal vysvětlit, proč by cizinci něco takového tvrdili.
Tvůrkyně obsahu tvrdí, že video tajně nahrála. Popisek říká, že lidé mohou dělat "cokoli chtějí". Kdokoli může cestovat do Sin-ťiangu a získat představu o "realitě" místo toho, aby věřil zahraničním mediálním zprávám.
Na sociálních sítích koluje nespočet takových videí, která by klidně mohla pocházet z propagandistického manuálu Komunistické strany Číny. Je těžké posoudit, zda tvůrci dostávají pobídky, nebo jednají z vlastní motivace. Jedno je však jisté: odborníci varují před rostoucím vlivem Pekingu už léta.
Dobrý pocit místo potlačování
Již v roce 2013 Si Ťin-pching na konferenci vyzval k většímu využití nových médií k rozšíření "měkké síly Číny". "Příjemný obsah" o každodenním životě čínského lidu, kultuře a modernizaci má zastínit represivní sledovací stát. Cizí země by měly vnímat lidovou republiku pod vedením Komunistické strany jako odpovědnou světovou mocnost a "sjednocený národ" s "krásnými řekami a horami".
Každý musí "dobře vyprávět příběh Číny": od vládních úředníků a vědců až po obyčejné občany a čínskou diasporu. Cizí hlasy také slouží jako mluvčí režimu. Propagandistický aparát pravidelně zve novináře a tvůrce obsahu do země na pečlivě řízené programové turné. Ti, kteří žijí v Číně a vynechávají kritická témata nebo je pozitivně reinterpretují, mohou doufat v dosah na čínských platformách a v lukrativní zaměstnání jako částečně státem podporovaní moderátoři nebo cestovatelští blogeři.
Turismus, který Čína v posledních letech výrazně rozšířila a propagovala v politicky citlivých regionech, jako je Sin-ťiang, se stal obrovským nástrojem měkké síly. Zatímco nezávislí novináři nemohou volně zkoumat a úřady dávají partnery z rozhovorů do domácího vězení, cestovatelští blogeři se věnují jakémusi "náhradnímu zpravodajství".
Influenceři jako německo-italský tvůrce "official_yasmin", kteří ukazují, jak to údajně "opravdu" v Sin-ťiangu je, zveřejňují stále stejné motivy: malebnou přírodu, krásné mešity a veselé lidi, kteří zpívají, tančí nebo tvoří hudbu v třpytivých kostýmech na náměstích a v restauracích.
Pod kontrolou strany
Co zůstává neviditelné je fakt, že úřady v posledních letech zničily tisíce mešit nebo je přeměnily v turistické atrakce. Zbývající místa uctívání, stejně jako všechny náboženské instituce, jsou pod přísnou kontrolou strany. Musí "vychovávat" věřící k vlastenectví a stranické loajalitě.
Dojmy ze Sin-ťiangu vznikají v přísně státem definovaném rámci. Turisté smějí cestovat pouze na schválená místa a všude jsou digitálně zaznamenáni. Kamery a místní sousedské výbory slouží jako oči a uši státu.
Pro muslimy je riskantní mluvit o útlaku nebo příbuzných, kteří zmizeli. Mnoho ujgurských básníků a intelektuálů musí strávit zbytek života za mřížemi za údajný "terorismus". Australský politický institut zjistil, že propagandistický aparát dokonce záměrně využíval tvůrce obsahu z pronásledovaných menšin k šíření pochybností o porušování lidských práv.
Kromě idylických cestovatelských fotografií zaplavují sociální sítě zářící mrakodrapy. Navíc lze vidět roztroušené ulice v USA: "'Země svobody' nebo 'Omezená země' – ve kterém světě chcete žít?" je název klipu s více než třemi sty tisíci lajky.
Za hranicemi pozlátka
Příběhy úspěchu jako tyto vyjadřují přesně ty příběhy, které Peking šíří jako mantru: zatímco USA a liberální demokracie produkují jen chaos a utrpení, čínský model slibuje stabilitu a pokrok. Ale mimo lesklé metropole žijí stovky milionů lidí stále v obtížných podmínkách. Ekonomická situace je napjatá. Země je na pokraji demografického kolapsu.
Influenceři jako "Lea.unveilchina", "Imyoyoyue" nebo americký "Thedantemunoz", který spolupracuje s čínskými státními médii, oslovují stovky tisíc lidí. Prezentují se jako neškodní kulturní prostředníci, kteří vysvětlují "nepochopenou" zemi "Západu". Například v Číně existuje také "demokracie" a "svoboda", jen tam mají odlišné definice.
Tento příběh zapadá do globální propagandistické strategie Pekingu, která reinterpretuje pojmy a normalizuje vlastní autoritářství. V OSN režim zdůrazňuje, že lidská práva nemohou platit univerzálně. Existují různé "myšlenky a praktiky", které je třeba respektovat.
Stále více politických komentátorů z Číny, jako jsou "Shubai.china" nebo "Iambuddhawangwang", také agresivně šíří pekingské narativy na TikToku a Instagramu. Aplikace jsou oficiálně zablokovány v Čínské lidové republice. Jako na montážní lince chrlí do kamery anglické scénáře. Kritiku režimu odmítají jako "protičínskou propagandu". Obviňují Západ z pokrytectví a poukazují na skutečné křivdy – které však na rozdíl od Čínské lidové republiky lze kritizovat a řešit v souladu s právním státem.
Zvláště v době, kdy Trumpovy destruktivní politiky dále podkopávají důvěru v Západ, se pekingské narativy dostávají na úrodnou půdu. Ale záplava obrazů plných třpytivých panoramatických záběrů oblohy by neměla zastírat fakt, že současně existuje brutální sledovací stát, který způsobuje, že právníci nebo novináři mizí. Obojí je součástí reality země, i když většina z ní zůstává skrytá.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse