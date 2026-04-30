Výzkumný institut STEM a jeho nedávná šetření
Česká společnost hodnotí realitu podle politických preferencí, většina Čechů by přivítala vyšší zdanění alkoholu a tabáku a kolik času tráví děti u obrazovek
30. 4. 2026
Výzkumný institut STEM ve svých nedávných šetřeních věnoval následujícím zjištěním:
Povolební data odhalují, jak se lišila volební podpora stran napříč věkovými ročníky v říjnových volbách 2025
Analytický ústav STEM ve spolupráci se šesti agenturami sdruženými v asociaci SIMAR zpracoval detailní povolební data a odhadl počty voličů jednotlivých stran v každém věkovém ročníku. Výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny tak lze nově sledovat v granularitě jednotlivých let věku. Jde o matematické odhady kombinující více datových zdrojů.
Každý desátý Čech čelí závažnému zdravotnímu omezení – nová doporučení a komunikační manuály mají pomoci bourání předsudků na trhu práce
Každý desátý člověk v České republice se potýká se závažným zdravotním problémem a více než 400 000 osob pobírá invalidní důchod. Jak dokázal náš nedávný výzkum, tito lidé se navíc potýkají s řadou stereotypů a předsudků, které omezují jejich zapojení na trhu práce. Naše zjištění z rozsáhlého kvantitativního i kvalitativního výzkumu jsme teď nově promítli do doporučení a doplnili je komunikačními manuály. Tyto materiály původně určené pro zaměstnavatele a úřady využijí všichni, kteří chtějí podpořit férovou komunikaci nejen se zaměstnanci a klienty. Pokud procházíte těžkou životní situací spojenou s dlouhodobou nemocí nebo postižením, využijete manuál pro OZP. Nejste na to sami.
Nadpoloviční většina Čechů věří, že práci načerno nejlépe omezí povinnosti a sankce, nikoli systémové pobídky
Více než polovina české veřejnosti považuje za nejúčinnější nástroje boje proti práci načerno donucovací opatření – například povinné odpracování hodin pro obec nebo povinné dobrovolnictví. Naopak systémové pobídky jako záporná daň z příjmu podporuje jen třetina respondentů. Data byla sbírána v únoru 2026 na vzorku 1 544 lidí v rámci série STEM Trendy.
Sympatie Čechů k většině evropských zemí mírně rostou; Rusko, Čína a Palestina si pohoršily a Trump je na historickém minimu
Únorový průzkum analytického ústavu STEM mapující postoje české veřejnosti k zahraničním zemím a politikům ukázal, že sympatie k většině evropských zemí mírně vzrostly – nejlépe jsou hodnoceny Rakousko, Švýcarsko a Itálie. Naopak Rusko, Čína a Palestina zaznamenaly propad a Rusko zůstává nejhůře hodnoceným státem. Popularity ubylo také americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, jehož podpora klesla na historické minimum. Průzkum proběhl 19.–25. února 2026 (tedy před útokem USA a Izraele na Írán) na vzorku 1 544 respondentů.
Důvěra v českou armádu roste na historické maximum, většina Čechů ale stále odmítá zvyšování výdajů nad dvě procenta HDP
Lednový průzkum analytického ústavu STEM zjistil, že důvěra v Armádu České republiky i v její schopnost zajistit vnější bezpečnost země vzrostla. Přesto většina veřejnosti preferuje zachování výdajů na obranu na úrovni dvou procent HDP a odmítá jejich navyšování na pět procent, k němuž se vláda zavázala. Postoje jsou přitom výrazně polarizované podle politických preferencí. Data byla sbírána 16.–23. ledna 2026 na vzorku 1 061 respondentů.
Veřejnost je po stu dnech vlády ANO hluboce rozdělena – optimismus voličů koalice kontrastuje s pesimismem opozice
Průzkum analytického ústavu STEM pro CNN Prima News ukázal, že Česko je v hodnocení nové vlády po stu dnech jejího fungování rozpolcené téměř přesně napůl. Zlepšení situace v zemi očekává 32 % obyvatel, zhoršení rovněž 32 % a stagnaci 36 %. Postoje jsou přitom silně závislé na volebním chování: mezi voliči ANO věří ve zlepšení 70 %, zatímco voliči koalice SPOLU očekávají zhoršení v 83 % případů. Data sbírána 11.–16. března 2026 na vzorku 1 223 respondentů.
Většina Čechů chce vyšší daně z alkoholu a tabáku – argument o pivu jako součásti národní kultury příliš neuspívá
Výzkum analytického ústavu STEM zjistil, že 58 % české veřejnosti podporuje vyšší zdanění návykových látek a aktivit, jako jsou alkohol, tabák, hazard nebo loterie, ve srovnání se zbožím denní potřeby – a to bez ohledu na jejich roli v české kultuře. Výjimku pro kulturně zakořeněné produkty, jako je pivo nebo víno, by naopak podpořilo jen 19 % lidí. Data byla sbírána v lednu 2026 na vzorku 1 213 respondentů.
Výzkum STEM odhalil překvapivě vysoký čas předškolních dětí u obrazovek – podcast rozebírá, jak s tím jako rodiče pracovat
Analytický ústav STEM ve spolupráci s Nadací O2 a organizací Zvedni hlavu realizoval výzkum Děti a obrazovky mapující postoje a chování českých rodičů k digitálním technologiím u malých dětí. Výsledky, včetně překvapivě vysokého screen time u předškoláků, diskutuje epizoda podcastu Zákulisí sociologie s analytičkou STEM Jitkou Uhrovou a zakladatelkami organizace Zvedni hlavu. Podcast byl zveřejněn 15. dubna 2026.
