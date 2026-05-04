Channel 4 News: Konflikt mezi Trumpem a Íránem se zase zhoršuje
4. 5. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 4. května 2026: Írán tvrdí, že vystřelil varovné výstřely na americké námořnictvo, které se pokouší otevřít Hormuzský průliv. Spojené arabské emiráty a Omán tvrdí, že na ně bylo stříleno. Podle zpráv byly zasaženy dvě lodě a ropný komplex. Dobrý večer.
Příměří mezi USA a Íránem je dnes večer pod extrémním tlakem poté, co Donald Trump nařídil americkému námořnictvu, aby se pokusilo provést uvízlé lodě Hormuzským průlivem. Írán pohrozil každému plavidlu, které se pokusí proplout, a jak Spojené arabské emiráty, tak Omán uvedly, že se staly terčem raket a dronů.
Američané tvrdí, že torpédoborce námořnictva a dvě obchodní lodě plující pod americkou vlajkou se skutečně dostaly skrz. V důsledku této vojenské eskalace dnes ceny ropy zatím vzrostly o 5 %.
Byl to den vzájemných obvinění mezi USA a Íránem ohledně Hormuzského průlivu. USA zahájily operaci na uvolnění lodní dopravy a uvedly, že některé lodě propluly. Íránci to popřeli a tvrdili, že stříleli na americkou válečnou loď, což Američané popřeli. Jonathan Rugman podává zprávu:
Poslední tři týdny americké námořnictvo blokuje lodím odplutí z íránských přístavů nebo vplutí do nich. Nyní se však mise rozšiřuje o to, co prezident Trump nazývá Projektem Svoboda. Nejde o námořní eskortu jako takovou, ale o pokus dovést do bezpečí neutrální lodě uvízlé v důsledku konfliktu. „Vynaložíme maximální úsilí, abychom lodě a posádky bezpečně dostali z úžiny,“ uvedl včera večer Trump na sociálních sítích. „Jsou to oběti okolností. Jedná se o humanitární gesto.“
„My, USA, střílíme pouze v případě, že na nás někdo vystřelí. Nejsme zde provokatéři.“
„Pokud však Íránci chtějí eskalovat situaci, jsme připraveni eskalovat také.“
Američané tvrdí, že dnes úžinou úspěšně propluly dvě lodě za pomoci torpédoborců amerického námořnictva. V návratu k otevřenému konfliktu však také uvedli, že museli sestřelit íránské rakety a drony a zničit několik malých člunů. Írán je rovněž obviněn ze střelby na jihokorejskou nákladní loď. Íránská státní televize však tvrdí, že Američané lžou, že úžinou neproplula žádná loď a že jakékoli zahraniční síly budou napadeny.
"Lodě, jejich majitelé a přepravní společnosti dobře vědí, že pro zajištění své bezpečnosti a ochrany musí spolupracovat s příslušnými orgány v Íránské islámské republice."
Dnes večer se zdá, že Írán zašel ještě dál. Tento záznam z opozičních médií údajně ukazuje požár v ropném zařízení ve Spojených arabských emirátech po útoku dronu. Emiráťané uvádějí, že 3 indičtí dělníci byli převezeni do nemocnice.
Mezinárodní námořní organizace uvádí, že v Perském zálivu uvízlo asi 800 tankerů a kontejnerových lodí. Na palubách těchto lodí se nachází odhadem 20 000 námořníků. Jedná se o jedinou mezinárodně uznávanou bezpečnou trasu, kterou mohou proplout Hormuzským průlivem.
Američané však nyní lodím radí, aby pluly teritoriálními vodami u pobřeží Ománu. Íránská revoluční garda na to reaguje ještě tvrdším postojem a tvrdí, že celá vodní cesta mezi těmito dvěma červenými čarami je pod íránskou kontrolou. V Perském zálivu tedy opět panuje napětí a prezident Macron, stejně jako další američtí spojenci, se nepochybně obává, že třítýdenní příměří buď již selhalo, nebo se tak brzy stane.
Macron: "Naším nejvroucnějším přáním je společné znovuotevření mezi Íránem a Spojenými státy. To je jediné řešení, které nám umožní trvale znovuotevřít Hormuzský průliv, zajistit volnou plavbu a to bez omezení či mýtného."
Dnes večer Spojené arabské emiráty oznámily, že zde zachytily 3 rakety, zatímco čtvrtá dopadla do moře. Emiráťané to popisují jako vážné eskalování situace, na které si vyhrazují právo reagovat.
Kate Fisherová je pro nás ve Washingtonu. Jaké jsou nejnovější zprávy od prezidenta Trumpa?
Reportérka: V okamžiku, kdy zahajuje tuto operaci s cílem podpořit svobodu pohybu, vypadá to, že toto příměří je nejkřehčí, jaké kdy bylo. Právě před hodinou řekl na Fox News, že pokud Íránci zaútočí na americké lodě, budou smeteni z povrchu zemského. Také se vyjádřil na své platformě Truth Social a řekl, že Írán útočí na nesouvisející národy. Vrací se k Jihu, čímž naráží na Jižní Koreu. A žertoval, že možná se nyní Jižní Korea připojí k jeho úsilí. Pravidelně chce, aby ostatní země v této věci podporovaly USA. A také říká, opakuje, že USA sestřelily tyto rychlé čluny. Říká, že to je vše, co Íránu zbývá. Víme také, že poprvé od zavedení příměří před asi měsícem Spojené arabské emiráty vydaly varování před raketovým útokem pro své občany. Určitě to tedy vypadá, že toto příměří je ve své dosud nejkřehčí fázi.
Moderátor: A cena ropy prudce stoupá, co to znamená pro americkou ekonomiku?
Reportérka: Ano, dnes vzrostly o 4 %. Ceny benzínu tady – Američané milují svá auta – vyskočily o téměř 50 % více než na začátku tohoto konfliktu. A odráží se to v průzkumech popularity Donalda Trumpa, jeho míra nepopularity je na rekordním maximu. A samozřejmě nás v listopadu čekají volby do Kongresu. A pro republikány, kteří se snaží o znovuzvolení, nebude s takovou mírou nepopularity prezidenta situace příznivá.
Moderátor: Kate Fisherová. Nyní se k nám připojuje Barbara Leafová, která působila jako náměstkyně ministra zahraničí pro blízkovýchodní záležitosti za prezidenta Bidena a předtím byla velvyslankyní USA ve Spojených arabských emirátech. Jak vnímáte dnešní situaci?
Barbara Leaf: Myslím, že „křehké“ je přesně to správné slovo pro popis příměří. Podívejte, pokud vím, došlo dnes k zcela neprovokovaným útokům Íránu na SAE na několika různých místech, jeden na vývozní zařízení ve Fudžajře a pak čtyři řízené střely namířené na SAE, které se jim naštěstí podařilo z velké části zachytit. Pak tu máte náhodné útoky na různé lodě, které se buď pokoušely opustit průliv, nebo se nacházely těsně u něj.
Moderátor: Ale Írán tvrdí, že se Trump snaží prolomit blokádu. Proto reagují. Myslím, že riskantní politika na obou stranách je velmi alarmující, že? Jsme velmi blízko návratu k válce.
Barbara Leaf: Samozřejmě, samozřejmě. Jedná se rozhodně o eskalaci na obou stranách. Ale co se snažím zdůraznit, je to, že Írán dal jasně najevo, jak bude reagovat. Vystřelil řízené střely na Spojené arabské emiráty, které s tím neměly nic společného. Americké námořnictvo se snažilo uvolnit cestu pro průjezd lodí. Vím o jedné z těch lodí, která proplula, protože jsem hovořila s kapitánem jedné z nich. Takže to bylo úspěšné. A Írán se snaží ukázat, co udělá jako odvetu, což je opět směřováno proti státům v Perském zálivu.
Moderátor: Vidíte nějaký diplomatický pokrok směrem k nějakému urovnání? Nebo se blížíme k tomu, že vojenská akce bude cestou, jak se z toho Trump dostane?
Barbara Leaf: Myslím, že je jasné, že se blížíme k další vlně vojenských operací.
Moderátor: Ale čeho by to mohlo dosáhnout?
Barbara Leaf: Podle mého názoru velmi málo. Myslím, že je jasné, že hlavní snahou je ekonomické vyčerpání, ale probíhají přípravy na další kolo vojenského tlaku. A nevidím, že by některá z těchto věcí tento režim nějak ovlivnila. Víte, to, co americká administrativa opravdu potřebuje udělat, je nastavit si tvrdý diplomatický kurz, a zdá se, že na to nemají chuť.
Moderátor: Co tím myslíte? Co by to obnášelo?
Barbara Leaf: To znamená usednout k jednacímu stolu a pustit se do dlouhé řady obtížných jednání. V tom nejnovějším návrhu, jak se domníváme, došlo k malému posunu ze strany Íránců, kteří alespoň nekladou jako podmínku pro usednutí k jednacímu stolu zrušení blokády. Ale něco se musí změnit. Jinak to opět směřuje k vojenským operacím.
Moderátor: Myslíte si, že existuje lepší diplomatické řešení než to, co bylo v podstatě starou dohodou uzavřenou za Obamy? Nebo se jedná o to samé, jen pod novou značkou jako Trumpova dohoda?
Barbara Leaf: No, velký rozdíl, opravdu obrovský rozdíl, spočívá v tom, že prakticky celý jaderný program je rozbitý. Takže se musíte vypořádat s jeho zbytky, ale nezačínáte ze stejné výchozí pozice. To je obrovská výhoda.
