Izrael zadržel u Kréty flotilu, aby zachránil palestinské děti od jídla a od léků
30. 4. 2026
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Izrael oznámil, že u Kréty zadržel flotilu 22 lodí a zadržel 178 teroristů podezřelých z pokusu o dodání jídla a léků palestinským dětem. Zadržení se odehrálo v mezinárodních vodách, ale námořní právo stanoví, že Izrael má právo páchat pirátství kdekoli na světě.
Flotila Global Sumud vyplula před pár týdny s celkem 58 plavidly. Doufejme, že to znamená, že Izrael vyhodil do vzduchu dalších 36 plavidel, stejně jako rybářské lodě u pobřeží Gazy. Tato poslední operace se ve skutečnosti odehrála 600 mil od pobřeží Gazy, ale podivně ji většina západních vlád neodsoudila, protože zadržování je špatné pouze tehdy, když Írán brání své vody.
Hanebně organizátoři flotily uvedli, že jejich cílem bylo otevřít trvalý humanitární koridor, ale měli by vědět, že jediné vody, o jejichž otevření máme zájem, jsou v Hormuzském průlivu. Blokády kdekoli jinde jsou zcela v pořádku, což vysvětluje, proč se nemluví o mezinárodní koalici na ukončení izraelského obklíčení.
„Naše zpravodajské služby odhalily, že tyto lodě vezly zdravotnické potřeby a kojeneckou výživu,“ vysvětlil izraelský mluvčí, „a museli jsme jednat, než další batole v Gaze dostane adekvátní výživu.“
Videozáznamy ukazují hrdinné komando IDF, jak se slanuje na lodě a rozbíjí je jako obchody s potravinami na Západním břehu. Členové posádky byli svázáni plastovými pásky, měli zavázané oči a byli uneseni – nebo jak to IDF nazývá, „pozváni na bezplatnou výslechovou plavbu“.
Ministr zahraničí Gideon Saar uvedl, že teroristé budou ve čtvrtek později „vysazeni na řecké pláži“. Není jasné, zda budou nejprve mučeni, nebo zda dostanou luxusní balíček zahrnující znásilnění.
Izrael ospravedlnil své jednání tím, že předstíral, že flotila zablokovala izraelskou obchodní loď, což je jako unést rodinu, která si na pláži položila ručníky příliš blízko k vašim. Úředníci obvinili organizátory flotily, že „spojili síly“ s Hamásem tím, že „přivezli léky, které by mohly vyléčit nemocné a zraněné civilisty v nemocničních stanech“.
Netanjahuova kancelář vydala prohlášení, v němž zdůraznila, že razie byla nezbytná k ochraně křehkého příměří v Gaze – toho, které Izrael dodržuje tím, že vraždí jen několik desítek Palestinců denně. Přála bych si, aby tito takzvaní míroví aktivisté brali mír stejně vážně jako Izrael. Krize na Blízkém východě je zcela na svědomí Grety Thunbergové a jí podobných. Mají toho tolik, za co se musejí zodpovídat.
Diskuse