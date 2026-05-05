Nová populistická česká vláda a elektronická veřejnoprávní média
5. 5. 2026 / Jan Čulík
K protestům před Českým rozhlasem. Toto je anotace přednášky Jana Čulíka pro Masarykovu univerzitu v Brně
V říjnu 2025, v důsledku nespokojenosti velké části české veřejnosti se středopravicovou vládou Petra Fialy zvítězilo ve volbách hnutí ANO oligarchy Andreje Babiše. Nikoliv však na plné čáře, takže se Babiš musel spojit s dvěma obskurními straničkami, tzv. Motoristů sobě a SPD. Obě jsou to extremně ultrapravicové strany s minimální volební podporou méně než 10 procent voličů. Přijetím do Babišovy vládní koalice získaly tyto strany neúměrně velký vliv na vládu v ČR. Přitom je velký problém, že nejenže jsou extremistické, ale v jejich čele stojí neuvěřitelně nekompetentní hlupáci.
Po převzetí moci v zemi v roce 2026 zahájila Babišova vláda s těmito koaličními partnery celou řadu ničivých akcí. Bojují proti ochraně životního prostředí, likvidují finance pro kulturní instituce a největší kontroverzi, včetně velkých protestů vyvolala Babišova vláda snahou zrušit koncesionářské poplatky pro veřejnoprávní Český rozhlas a Českou televizi. Protesty hájí tyto veřejnoprávní instituce jako ideální mechanismus, který Česká republika potřebuje, a požadují udržení současné struktury jejich financování.
Při těchto protestech však dochází k nepřípustné idealizaci českých tzv. veřejnoprávních médií. Především Česká televize se totiž nechová jako veřejnoprávní instituce.
V této souvislosti zde uvedu velmi kontroverzní myšlenku. Mám totiž pocit, že čeští obrozenci z první poloviny devatenáctého století, kteří z romantických důvodů povýšili češtinu na prostředek národní intelektuální komunikace, udělali českému národu medvědí službu. Ano, sám miluji český jazyk a jsem odborníkem na historii literatury psané v češtině. A samozřejmě, první polovina devatenáctého století byla úplně jiná doba, nikdo netušil, že jednou přijde globalizace a každá společnost si hověla ve své pohodlné jazykové izolaci.
V jednadvacátém století je však jazyková izolace českého národa v české kotlině handicapem. A Česká – neveřejnoprávní – televize toho bezostyšně využívá. Šokující příklad: Od útoku Hamásu 7. října 2023 vysílá Česká televize systematicky absolutní izraelskou propagandu o situaci z Blízkého východu. Její proizraelští reportéři jako Szantó jsou pouze propagandisté. Právě v důsledku češtinské jazykové izolace vznikla v Česku zcela výjimečná situace, obyvatelstvo drtivou většinou podporuje izraelské válečné zločiny páchané proti Palestincům a v Libanonu. Česko se tak stalo jedinou zemí v Evropě, která otevřeně podporuje izraelské válečné zločiny. Připravuji analýzu historického vztahu Čechů k Izraeli ve snaze porozumět této evropské anomálii. Je možné, že je to důsledkem vlivu zbrojařských oligarchů, kteří chtějí prodávat zbraně Izraeli, což j samo o sobě válečný zločin. Podle týdeníku Economist je Česká republika po Rusku druhou nejoligarchičtější zemí v Evropě.
Nejde však jen o lži České televize o Izraeli (mimochodem, Český rozhlas, šokujícím způsobem, vysílá na pokračování Szantóovu knihu o izraelsko-palestinském konfliktu). Ve své přednášce se budu podrobněji zabývat i dalšími tématy, která Česká televize pomíjí, anebo zkresluje. Nepřijatelné je například pro veřejnoprávní médium používání hodnotících adjektiv. Česká televize nesmí – ale dělá to – označovat například jakoukoliv organizaci za teroristickou. Jediné, co by mohla dělat, jak to činí BBC, by bylo říci „Hamás, organizace, kterou britská vláda považuje za teroristickou“.
Dalšími podrobnostmi se budu zabývat ve své přednášce. Samozřejmě má kritika neznamená, že by se měla česká „veřejnoprávní|“ média zrušit nebo podřídit Babišově vládě. Ale diskuse o tom, jak neplní veřejnoprávní roli, by měla začít.
Jan Čulík
University of Glasgpow
