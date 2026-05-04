Tuzex
4. 5. 2026 / Fabiano Golgo
Jak vzniká tento časopis — a proč
Tento časopis je výsledkem práce sedmnácti studentů — osmi Čechů, tří Ukrajinců, dvou Američanů, jednoho Ira, jedné Bolivijky, jednoho Alžířana a jednoho Jihokorejce — kteří se každý týden setkávají, čtou, diskutují, nesouhlasí a píší. Rozmanitost skupiny není náhoda: různé perspektivy jsou podmínkou dobrého žurnalismu.
Časopis vzniká v rámci kurzu na univerzitě a bude vycházet každý týden po dobu čtyř semestrů. Jde o pilotní projekt — první číslo, první pokus, první chyby. Ty budeme každý týden opravovat.
Jak to funguje
Práce je rozdělena do několika skupin, z nichž každá má jasný úkol.
První skupina sleduje, co se děje ve světě — ale ne to, co je na titulních stranách. Zajímá nás především to, co velká média přehlížejí, zejména zprávy z jižní polokoule, které v evropském zpravodajství systematicky chybějí.
Druhá skupina porovnává české mediální pokrytí se zahraničním. Kde se liší? Proč? Co české zpravodajství zdůrazňuje, co naopak opomíjí, a co tím říká o sobě? K hledání těchto nuancí studenti používají AI jako nástroj — ne jako autora. Články pak píší sami, bez asistence stroje.
Třetí skupina monitoruje krajně pravicová média v České republice i v zahraničí a připravuje o nich analytický materiál.
Vybrané zprávy pak procházejí procesem, který interně nazýváme „magazinifikace". Jazyk magazínu není jazykem novin — musí být vizuálně orientovaný, lehčí, ale ne povrchní. Každý text prochází skupinovou diskusí, jejímž cílem je najít tzv. „zinger" — krátký, ostrý komentář, který čtenáři nabídne perspektivu. Protože týdeník neinformuje. Týdeník interpretuje.
Do procesu pak vstupuje samostatná skupina studentů grafického designu. Jejich úkolem není text ilustrovat — jejich úkolem je přemýšlet vizuálně. Konzumujeme stále stejné weby postavené na stejné čtvercové logice. Magazín by měl být něčím jiným. Je to rozdíl mezi spolknutím pilulky NASA, která obsahuje všechny potřebné živiny, a posezením u vydatného jídla se stejnými živinami. Obsah je stejný. Zážitek není.
Nakonec jsou stránky generovány pomocí AI — a to je zdlouhavý proces. Každou stránku je třeba generovat znovu a znovu, než je výsledek správný. AI v tomto případě vytváří obraz: text na stránce existuje jako součást ilustrace, nikoli jako skutečný, editovatelný text.
Pravidla, která se nesmějí porušovat
Studenti mají přístup k AI, ale pouze zdarma — záměrně. Omezení bezplatné verze je pedagogickým nástrojem: nutí je ověřovat, pochybovat a nemyslet si, že stroj má vždy pravdu. Mají zakázáno používat AI k psaní textů. Všechny články musí vzniknout v jejich hlavách, na místě, pod dohledem. Teprve hotové texty mohou být editovány — stejně jako v každé normální redakci. Mám přístup k jejich účtům a kontroluji, k čemu AI používali.
Nejde o to, aby se AI báli nebo jí slepě důvěřovali. Jde o to, aby ji uměli používat, aniž by se jí podřídili.
Co držíte v rukou — nebo na obrazovce
Následující stránky jsou tímto časopisem. Můžete si je prohlédnout online nebo stáhnout a vytisknout. Je to první číslo, a jako každé první číslo není dokonalé. Ale je poctivé — a to je dobrý začátek.
