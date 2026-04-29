Rusko na Ukrajině mění taktiku
29. 4. 2026
"Jednotky 127. motorizovaného střeleckého pluku (71. gardová motorizovaná střelecká divize) provedly poprvé po dlouhé době motorizovaný útok směrem na Volčanské Chutory, přičemž použily suché silnice k rychlému proražení "zóny smrti" (izolované části fronty se zvýšeným rizikem útoků dronů)," uvádí zpráva.
S příchodem jara ruská armáda zesílila motocyklové operace i v dalších sektorech fronty, včetně směru Konstantinovského a Slavjanského.
ISW s odkazem na Společné síly Ukrajiny uvádí, že ruské jednotky obnovily pokusy o vstup do Kupjansku – přes Golubivku (severně od Kupjansku) a plynovody. Okupanti jsou podle zprávy obzvláště aktivní v oblasti Kivšarivky (jihovýchodně od Kupjansku).
Video o tom, jak se útočníci poprvé po dlouhé době pokusili prorazit na motocyklech v oblasti Vovčanských Chutorů, zveřejnil den předtím 16. armádní sbor ozbrojených sil Ukrajiny.
"Využili suchých silnic a snažili se proklouznout blokovací zónou na úkor rychlosti. Nicméně během zimy naši provozovatelé UAV neztratili dovednosti k zásahu takových cílů. V důsledku toho byly zbytky motocyklů spolu s nešťastnými motorkáři poblíž lesních pásů spálely do základů," uvedla armáda.
Zdroj v angličtině: ZDE
