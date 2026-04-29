Ruské věznice patří mezi tři nejlepší státní instituce z hlediska "pohodlí služeb"
29. 4. 2026
Podle Kommersantu, který cituje zdroj obeznámený s výsledky uzavřeného jednání s místopředsedou vlády Dmitrijem Grigorenkem, byl index FSIN 94 % ze 100 % možných. Hodnocení bylo připraveno Analytickým centrem pod vládou na základě míry spokojenosti uživatelů, podílu neposkytnutých služeb, porušení termínů a četnosti selhání IT systémů.
Lídry hodnocení byli Ministerstvo financí a Federální daňová služba (každé 98 %), Rosreestr je na druhém místě (96 %), Federální vězeňská služba je třetí (94 %) a Federální pokladna je čtvrtá (93 %). Průměrný index orientovanosti na klienta na všech 62 odděleních byl 74 %. Výsledky jsou podprůměrné pro 33 oddělení, vyšší než průměrné pro 28.
V srpnu 2025 vláda přijala usnesení o výstavbě 11 nových předprocesních detenčních center s 11 230 míst, 14 budov s vysokou ostrahou a rekonstrukci dalších 4. Financování federálního programu rozvoje trestního nápravného systému bylo zvýšeno ze 105 miliard na 359,2 miliardy rublů a období bylo prodlouženo do roku 2035. Kabinet ministrů označil za důvod "překročení limitů pro obsazení" v řadě regionů (Moskva, moskevská oblast, Tatarstán, Chanty-Masinský autonomní okruh, Karélie, Krasnodarský a Stavropolský kraj, Krym atd.).
Na jaře, kdy na to upozornila Vjorstka, zmizela část se statistikami o posuzování trestních a správních případů za 20 let z webu Soudního oddělení Nejvyššího soudu – oddělení uvedlo, že "přístup je uzavřen, protože se mění předpisy". Novináři a aktivisté za lidská práva využívali tato data k analýze dynamiky trestů v případech "velezrady", "falešných důkazů" o armádě, sabotáže a "ospravedlnění terorismu", přičemž počet těchto případů po začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu prudce vzrostl.
