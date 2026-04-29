NATO chce zrušit výroční summity, aby se vyhnulo konfrontaci s Trumpem
29. 4. 2026
Podle nich je jednou z možností pořádat summity každé dva roky. NATO může akci také zrušit v roce 2028, kdy bude mít Trump poslední rok ve funkci. "Je lepší mít méně summitů než špatné. Už máme hodně práce, víme, co musíme udělat," řekl jeden z dotazovaných pro Reuters. Další zdroj poznamenal, že konečné rozhodnutí v této otázce zůstává na generálním tajemníkovi Severoatlantické aliance Marku Rutteovi.
Summity NATO se konají každoročně od roku 2021. Předtím byly organizovány každé dva roky. Další setkání je naplánováno na začátek července v Turecku. Trump si pravidelně stěžoval na spojence v NATO a hrozil, že USA z aliance stáhne, pokud ostatní země nezvýší své výdaje na obranu. Napětí mezi spojenci v NATO eskalovalo po začátku války mezi Spojenými státy a Izraelem proti Íránu. Trump zahájil nepřátelství bez konzultace s aliancí a poté obvinil partnery z nedostatečné pomoci. Zvláště vyzval k vyslání sil k odblokování Hormuzského průlivu, který Írán uzavřel v reakci na útoky na jeho území.
Na tomto pozadí sestavila americká prezidentská administrativa seznam "dobrých" a "špatných" členských zemí NATO. Jak napsalo Politico, američtí představitelé hodnotili přínos každé země ke kolektivní obraně, poté státy rozdělili do kategorií. Poté Trump začal uvažovat o plánu, jak "potrestat" ty země NATO, které nepodporovaly vojenskou operaci proti Íránu. Podle zdrojů z Wall Street Journal může šéf Bílého domu stáhnout americké jednotky z těchto států a přesunout je do těch států, které na americkou operaci reagovaly příznivěji. Kromě přesunu jednotek plán zahrnuje také uzavření amerických vojenských základen alespoň v jedné evropské zemi. Noviny poznamenaly, že to může být Španělsko nebo Německo.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse