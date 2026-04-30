V nadcházející budoucnosti umělé inteligence se nesmíme ocitnout na milost a nemilost americkým technologickým gigantům
30. 4. 2026
Trump je nestálý, vrtošivý a nerozumný – ale patří do starého světa analogové moci. To, co přijde poté, bude těžší zvládnout, varuje Raphael Behr
Donald Trump není ohromen měkkou silou. Respektuje tvrdé muže s vojenskou silou. Může ho však dojímat okázalost, což je účelem návštěvy krále Karla ve Washingtonu tento týden. Trumpovi lichotí, že se může stýkat s královskou výsostí. Dobrá atmosféra by pak měla vyzařovat teplo do politických vztahů, které ochladila válka v Íránu.
Možná to zabere, ale ne na dlouho. Trumpovo rozhořčení nad evropskými lídry kvůli tomu, co nazývá zbabělostí na Blízkém východě, se každým dnem prohlubuje díky důkazům, že jeho válka je strategickou katastrofou.
Trump se zdá být neschopný přiznat chybu nebo připustit, že ho protivník přelstil. Obviňování parazitů v NATO je lákavou alternativou k převzetí odpovědnosti za nepořádek, který způsobil.
Pomstychtivá nálada ve Washingtonu se projevila v uniklém memorandu Pentagonu, které naznačuje, že USA by se mohly postavit proti nároku Británie na Falklandské ostrovy. Trump pohrozil zrušením obchodních dohod mezi Spojeným královstvím a USA a zavedením nových cel.
To ještě více zdůrazňuje něco, co už bylo docela jasné. Současná administrativa Bílého domu neuzavírá spojenectví, ledaže by šlo o model vydírání za ochranu. Cena se platí suverenitou: nechte šéfa využívat vaše vojenské základny; zrušte daně a regulace pro podniky jeho kumpánů; dejte mu Grónsko. Nerad slyší „ne“.
Přizpůsobit se tomuto žoldáckému přístupu nebylo´snadné. Asymetrie moci je známá, ale je rozdíl mezi USA jako dominantním sourozencem a imperiálním pánem.
Ještě alarmující je způsob, jakým se tato nerovnováha prohlubuje ve světě, kde se USA, poháněné rivalitou s Čínou, vzdalují Evropě, co se týče technologické moci.
Tuto obavu včera v projevu vyjádřila Liz Kendallová, britská ministryně pro vědu, inovace a technologie. Argumentovala tím, že umělá inteligence je „měnou budoucnosti“, která přináší ekonomické, vědecké a vojenské výhody. Země jako Británie jsou vystaveny riziku závislosti na hrstce společností s oligopolním ovládáním klíčové digitální infrastruktury.
Kendallová volá po spolupráci mezi „středními mocnostmi“ – spřízněnými demokraciemi v Evropě, Japonsku, Jižní Koreji, Kanadě a Oceánii – s cílem vybudovat odolný digitální ekosystém, který nebude závislý na „mocné hrstce lidí, kteří se nikomu nezodpovídají“. To odráží výzvu kanadského premiéra Marka Carneyho z Davosu z počátku tohoto roku k vytvoření strategické aliance zákonů dbalých středních mocností, která by vyvážila arogantní chování autoritářských gigantů.
Každý zásadní pokrok v oblasti AI zvyšuje naléhavost situace. I když odečteme marketingový humbuk a vynecháme grandiózní předpovědi o božské inteligenci, stroje se stávají neuvěřitelně dobrými v úkolech, které politiky děsí. Mythos, nejnovější verze modelu Claude od společnosti Anthropic, je tak účinný při hledání chyb v počítačovém kódu – což z něj dělá potenciální kybernetickou superzbraň –, že tato firma minulý týden oznámila, že omezuje přístup jen na hrstku důvěryhodných uživatelů.
Skeptici spekulují, že opatrnost společnosti Anthropic mohla být jen reklamním trikem, který měl zvýšit zájem o produkt, a že společnosti možná stejně chyběl výpočetní výkon k obsloužení příliš velkého počtu uživatelů, ale hackerské schopnosti Mythosu byly nezávisle potvrzeny.
Generální ředitel společnosti Anthropic, Dario Amodei, se zdá být více zaměřen na bezpečnost než někteří jeho kolegové. Jeho společnost byla Trumpovou administrativou zařazena na černou listinu jako riziko pro národní bezpečnost, protože odmítla poskytnout licenci na Clauda pro použití v autonomních smrtících zbraňových systémech a domácím sledování.
Etika „tech-bro“ není spolehlivým regulačním systémem. Sam Altman, generální ředitel OpenAI, tvůrce ChatGPT, se podle dobře podložených profilů jeví jako muž, jehož bezohledná ambice hraničí se sociopatií. Na začátku tohoto měsíce Alex Karp ze společnosti Palantir, datové firmy s úzkými vazbami na Pentagon, jejíž systémy jsou také zabudovány do IT sítí NHS a ministerstva obrany, zveřejnil manifest odmítající „prázdný a falešný pluralismus“ v politice. Dal jasně najevo, že posláním společnosti Palantir je sloužit ekonomické a kulturní nadvládě USA. Tento příspěvek byl zveřejněn na X, sociální síti Elona Muska, plodného šířícího krajně pravicovou propagandu, jehož AI chatbot Grok se kdysi nazýval „MechaHitler“.
Musk vlastní Starlink, satelitní komunikační síť, která je pro Ukrajinu životně důležitá, aby mohla fungovat i pod ruským útokem. Britští ministři a poradci, kteří diskutovali o scénáři, v němž by Musk ovládal tok vojenských zpravodajských informací v evropské válce, považují tuto perspektivu, jak to jeden z nich vyjádřil, za „děsivou“.
Snížení technologické závislosti není jednoduché. V dohledné budoucnosti jsou americké společnosti nezbytným zdrojem investic. Podniky spojené s Komunistickou stranou Číny nejsou o moc atraktivnější. Budování jakékoli domácí kapacity je provázeno politickými napětími a nákladovými omezeními.
Počítačová infrastruktura je neuvěřitelně náročná na energii a žíznivá po vodě. Ošklivá datová centra s vysokými emisemi uhlíku, která zaměstnávají nanejvýš několik set lidí, nejsou pro každého představou průmyslové renesance. V USA je proti nim v plném proudu odpor.
Současná euforická nálada kolem investic do umělé inteligence a tvrzení o jejím potenciálu jsou přesně tím, co byste očekávali v bublině krátce před jejím prasknutím. To však nevyvrací pravděpodobnost, že se jedná o transformační technologii. Cykly rozmachu a úpadku v železniční dopravě v 19. století nevyvrátily význam vlaků. Internet měl stále svůj význam, když v 90. letech praskla velká dot-com bublina. Umělá inteligence nemusí naplňovat ty nejdivočejší předpovědi svých sci-fi evangelistů, aby změnila globální mocenské dynamiky na úkor zemí, které zůstanou pozadu. To se již děje.
Mnoho lidí, kteří tuto změnu pohánějí, se zdá být poháněno chamtivostí a milenaristickým fanatismem. Ti nejextrémnější z nich považují nesouhlas za nečistotu a globální správu za spiknutí proti USA ze strany selhávajících, zdegenerovaných civilizací.
Nástroje, které vyvíjejí, mají potenciál být účinnějšími nástroji politického vlivu a ekonomického nátlaku než cokoli, co současná administrativa Bílého domu používá k tomu, aby si zahraniční vůdce podmanila.
Trump je nestálý, vrtošivý a nerozumný. Má také prosté touhy. Má rád peníze a postavení. Dokáže ho okouzlit král. Naplnění jeho tyranského temperamentu omezují přirozené lidské slabosti – marnivost, hloupost, věk. Teď to sice sotva vypadá jako milost, ale Trumpovy ambice se omezují na starý svět analogové moci. Mohl by být posledním prezidentem, o kterém by se to dalo říci..
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse