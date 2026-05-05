Bruselské střípky – „Dnes večer ne“
5. 5. 2026 / Pavel Kelly-Tychtl
Brusel je často považován za nudné úřednické ghetto, které nefiguruje mezi předními turistickými destinacemi. Chci se pokusit zachytit pestrou realitu města, ve kterém žiji již 25 let. Nepůjde o obsáhlou sociologickou sondu, ale spíše o drobné útržky, střípky, jak jsem nazval tyto postřehy.
Střípek první se týká reklam v metru. Když jsme se do Bruselu přistěhovali, trénoval jsem svou tehdy velmi slabou francouzštinu čtením reklam ve vozech bruselského metra. Ta, která mě zaujala nejvíce, zněla „Dnes večer ne, dynamizuji svoji kariéru“. Tedy něco ve smyslu „Dnes večer ne, pracuji na své kariéře“.
Byla to jedna z mnoha reklam na kurzy celoživotního vzdělávání.
Vlastně, téměř všechny reklamy v bruselském metru byly a stále jsou zaměřeny na vzdělávací kurzy, studium, rekvalifikace a tak podobně.
Reklam na spotřební výrobky je velmi málo, vlastně téměř žádné.
Co si také v této souvislosti uvědomuji, že v prostorách stanic metra je ve srovnání s tím pražským, relativně málo reklam. V bruselském metru hraje náladová hudba, což zpříjemňuje čekání. Mladší generace někdy kritizuji výběr, ale mě jako zástupci generace ve středním věku nevadí.
Příště o úpadku pekáren.
