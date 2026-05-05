Ekologové: Evropské nařízení o odlesňování dostalo od Evropské komise zelenou, výjimka pro kůži je však nepřijatelná
5. 5. 2026
čas čtení 2 minuty
tisková zpráva Greenperace
Evropská komise dokončila přezkum odkládaného nařízení EU proti odlesňování (EUDR) a potvrdila, že může vstoupit v plné uplatňování do konce roku 2026. Po dlouhém zpoždění tak mají vlády i firmy jasný signál, že je nutné se na jeho účinnost připravit. Komise však zároveň doporučila výjimku pro kůži a kožené výrobky, jejichž dodavatelské řetězce jsou spojeny s odlesňováním. Podle Greenpeace jde o zásadní oslabení zákona, a organizace proto vyzývá vlády členských států i Evropský parlament, aby tuto výjimku zablokovaly.
Kůže je vedlejším produktem chovu skotu, který patří mezi hlavní příčiny globálního odlesňování – zejména v Amazonii. Rozšiřování pastvin pro skot se mezi lety 2001 až 2022 celosvětově podílelo na 42 % odlesňování způsobeného zemědělstvím, přičemž došlo ke zničení lesní plochy o velikosti Španělska a k uvolnění přibližně poloviny emisí uhlíku spojených s odlesňováním komodit. Řada vyšetřování navíc dlouhodobě poukazuje na propojení obchodu s kůží s nelegálním odlesňováním a porušováním lidských práv.
Andrea Carta, vedoucí právní stratég Greenpeace EU, k tomu řekl: „Zákon proti odlesňování představuje důležitý signál pro ochranu lesů. Konečně může vstoupit v platnost 30. prosince – vlády i soukromé společnosti se na to musí připravit. Vytvoření mezery v zákoně, aby se vyhovělo módnímu průmyslu, je ale neomluvitelné."
„Výjimka pro hovězí kůži zcela popírá zdravý rozum. Kůže je přímým produktem chovu skotu, který patří mezi hlavní příčiny odlesňování. V Brazílii je zodpovědný za 72 % kácení amazonského pralesa. Nezahrnutí hovězí kůže do seznamu komodit jen podtrhuje, jak silný vliv mají průmysloví lobbisté, jejichž tlaku Evropská komise podlehla. Vyjímku však ještě může shodit ze stolu Evropský parlament nebo vlády členských států EU," dodává Marek Pytlík, vedoucí biodiverzitní kampaně Greenpeace ČR.
Nařízení EUDR mělo původně vstoupit v platnost 31. prosince 2025 po ročním odkladu, avšak v prosinci téhož roku požádaly Evropský parlament a členské státy o jeho přezkum a zjednodušení. Evropská komise nyní navrhla úpravy pokynů a výkladových dokumentů s cílem usnadnit implementaci, samotný text nařízení však znovu neotevřela. O finální podobě výjimky pro kůži tak mohou ještě rozhodnout členské státy nebo Evropský parlament.
389
Diskuse