Ekologové: Evropské nařízení o odlesňování dostalo od Evropské komise zelenou, výjimka pro kůži je však nepřijatelná

5. 5. 2026

tisková zpráva Greenperace

Evropská komise dokončila přezkum odkládaného nařízení EU proti odlesňování (EUDR) a potvrdila, že může vstoupit v plné uplatňování do konce roku 2026. Po dlouhém zpoždění tak mají vlády i firmy jasný signál, že je nutné se na jeho účinnost připravit. Komise však zároveň doporučila výjimku pro kůži a kožené výrobky, jejichž dodavatelské řetězce jsou spojeny s odlesňováním. Podle Greenpeace jde o zásadní oslabení zákona, a organizace proto vyzývá vlády členských států i Evropský parlament, aby tuto výjimku zablokovaly.

Kůže je vedlejším produktem chovu skotu, který patří mezi hlavní příčiny globálního odlesňování – zejména v Amazonii. Rozšiřování pastvin pro skot se mezi lety 2001 až 2022 celosvětově podílelo na 42 % odlesňování způsobeného zemědělstvím, přičemž došlo ke zničení lesní plochy o velikosti Španělska a k uvolnění přibližně poloviny emisí uhlíku spojených s odlesňováním komodit. Řada vyšetřování navíc dlouhodobě poukazuje na propojení obchodu s kůží s nelegálním odlesňováním a porušováním lidských práv.



Andrea Carta, vedoucí právní stratég Greenpeace EU, k tomu řekl: „Zákon proti odlesňování představuje důležitý signál pro ochranu lesů. Konečně může vstoupit v platnost 30. prosince – vlády i soukromé společnosti se na to musí připravit. Vytvoření mezery v zákoně, aby se vyhovělo módnímu průmyslu, je ale neomluvitelné."




Nařízení EUDR mělo původně vstoupit v platnost 31. prosince 2025 po ročním odkladu, avšak v prosinci téhož roku požádaly Evropský parlament a členské státy o jeho přezkum a zjednodušení. Evropská komise nyní navrhla úpravy pokynů a výkladových dokumentů s cílem usnadnit implementaci, samotný text nařízení však znovu neotevřela. O finální podobě výjimky pro kůži tak mohou ještě rozhodnout členské státy nebo Evropský parlament.

