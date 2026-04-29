Rusko: Učebnice upravené Medveděvem jsou teď pro školy povinné
29. 4. 2026
Podle nařízení předsedy Ministerstva školství Sergeje Kravcova zveřejněného na portálu právních informací tyto učebnice úspěšně složily státní zkoušku a nyní jsou doporučovány k použití ve vzdělávacích institucích.
Myšlenka zapojit Medveděva do vytvoření nové řady učebnic přišla na ministerstvo minulý rok. Náměstkyně ministra školství Olga Koludarova později poznamenala, že ve finální verzi učebnic, stejně jako v aktualizovaných federálních standardech a pracovních programech pro společenské vědy, byly všechny Medveděvyvy připomínky a návrhy zohledněny.
Medveděv sám řekl, že učebnice jsou navrženy tak, aby školákům pomohly "rozšířit obzory a naučit se obhajovat svůj postoj argumenty". "Pokračujeme v tradicích mnoha národů, které žily v míru a bratrství na naší zemi po staletí, bránily ji před nepřáteli, znásobily její sílu a slávu. Abychom společně vybudovali šťastnou budoucnost Ruska a předali důstojné dědictví svým potomkům, musíme neustále usilovat o spravedlnost a pravdu, uznávat a respektovat právní stát...Není náhoda, že poslední kapitola učebnice se jmenuje 'Rusko na cestě do budoucnosti'," argumentoval.
Dříve předseda ministerstva školství Sergej Kravcov oznámil, že od 1. září bude výuka společenských věd v 8. třídě vyloučena ze školních osnov – předmět bude ponechán pouze pro 9.–11. ročník.
Na konci loňského roku Vjorstka analyzovala další učebnici společenských věd pro 9. třídu — připravenou pod vedením prezidentského asistenta Vladimira Medinského (známého prohlášením o "extra chromozomu ruského lidu"). Novináři vypočítali, že jméno Vladimira Putina je tam zmíněno sedmadvacetkrát – třikrát častěji než Petr I. a téměř pětkrát častěji než v předchozí učebnici editované Bogoljubovem. Manuál také tvrdil, že pojem "totalitarismus" je nástrojem "informační války Západu proti SSSR" a "moderní ruská věda" popírá totalitní povahu Sovětského svazu.
Medinského učebnice obsahovala část o výhodách pro účastníky války proti Ukrajině a o možnosti uzavření smlouvy bez vojenské služby. Současně je Immanuel Kant v příručce označován jako "německý a ruský filozof" a citace z Domostroje [příručky pro vedení domácnosti z 16. století - KD] jsou uváděny jako příklad rodinného způsobu života.
