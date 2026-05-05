Databáze nacistů vede Němce na osobní cestu do temné minulosti jejich rodin
5. 5. 2026
Foto: Olaf Köndgen
Online databáze deníku Die Zeit o členství jednotlivců v nacistické straně vyvolává zúčtování, když lidé odhalují vazby svých rodin na nacistický režim. (Mělo by se totéž udělatc Čechách o komunismu?)
Olaf Köndgen je 64letý německý občan a přední evropský expert na lidská práva, který již několik let žije a pracuje ve Francii. Minulý měsíc se Köndgen dozvěděl, že je také synem nacisty.
Navzdory silnému zájmu o historii a její poučení je Köndgen typickým představitelem mnoha Němců 21. století v tom, že měl pouze nejhrubší představu o spoluúčasti své vlastní rodiny na Hitlerově režimu.
To se začalo měnit na začátku dubna, kdy deník Die Zeit spustil online vyhledávač pro rozsáhlé archivy Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), díky čemuž jsou informace o členství jednotlivců v nacistické straně poprvé snadno dostupné.
Die Zeit popsal mimořádnou reakci veřejnosti, která odráží intenzivní zájem o odhalení dlouho pohřbených rodinných tajemství více než osm desetiletí po skončení druhé světové války.
Podle Christiana Staase, redaktora deníku, byl tento nástroj „mnoha milionkrát“ navštíven a „tisíckrát“ sdílen, přičemž na webu se objevilo více než 1 000 komentářů čtenářů.
Řekl: „Zde hrají roli dvě věci: plynutí času a nové technologické možnosti pro výzkum.“
Po roce 1945 se většina Němců považovala za „oběti“, uvedl. (Pozn. JČ: Je pozoruhodné. jak i dnešní narativ o komunismu v Česku považuje český národ za "oběť" komunismu, jako nevinný demokratický národ, které se stal obětí zlovolného zásahu z Ruska. Není to pravda.)
„Málo se mluvilo o jejich vlastní účasti, o jejich roli jako přihlížejících nebo spolupachatelů, ani o jejich vědomí zločinů režimu.
„Nyní, když generace svědků pomalu umírá, je pro mnohé snazší klást kritické otázky a ověřovat příběhy předávané v jejich rodinách.“
Köndgenovi tento vyhledávač umožnil přejít od desetiletí trvajícího akademického zabývání se nejtemnějšími kapitolami historie jeho země k velmi osobnímu a emocionálnímu střetu s činy jeho vlastních příbuzných.
Jeho otec Ernst zemřel, když byl Köndgen ještě teenager, a zanechal v rodině prázdnotu, kterou do jisté míry zaplnilo vytváření mýtů.
„Když v 16 letech ztratíte otce, snažíte se, nakolik je to možné, mít o něm pozitivní představu,“ řekl.
Zjistil však, že pravda byla složitější.
Ernst vyrůstal v katolické rodině střední třídy jako syn přísného, odtažitého otce, který bojoval na frontě v první světové válce.
Köndgen uvedl, že jeho dědeček Ludwig vstoupil do nacistické strany spolu s mnoha veterány, kteří pociťovali „obrovské ponížení“ kvůli drtivé Versailleské smlouvě, čehož Hitler využil. Ludwig se stal členem v květnu 1933, pouhé čtyři měsíce po nástupu nacistů k moci.
Köndgen také dříve věděl, že jeho otec se dobrovolně přihlásil do boje ve druhé světové válce.
Teprve díky online archivu se však dozvěděl, že se Ernst stal členem strany v den zahájení války 1. září 1939 – což je podle něj „skutečně překvapivý“ fakt, který ovlivnil jeho chápání otcových motivů a charakteru.
„Vždy jsem se přesvědčoval, že se chtěl vymanit z tohoto autoritářského domova tím, že vstoupil do Wehrmachtu [nacistických ozbrojených sil],“ řekl Köndgen.
„Teď si uvědomuji, že jeho hlavním motivem byla možná ve skutečnosti ideologie. Možná byl v sedmnácti letech skutečně přesvědčen, že se jedná o spravedlivou válku pro dobro Německa a lidstva. To mi teď úplně změnilo pohled na věc.“
Mezi lety 1925 a 1945 vstoupilo do NSDAP asi 10,2 milionu Němců. Ženy byly ve straně vždy v menšině, ale jejich počet po vypuknutí války v roce 1939 prudce vzrostl.
Jednou z nich byla Irmgard Roßbergová, babička z matčiny strany Niko Karstena, o které se minulý měsíc dozvěděl, že vstoupila do NSDAP 1. května 1937.
Karsten (56), environmentální inženýr, má živé vzpomínky na Roßbergovou a napětí, které její přísná přítomnost v rodině vyvolávala.
Řekl: „Moje matka s ní byla vždycky ve sporu – neměla ji ráda kvůli jejímu panovačnému a arogantnímu chování a rasistickým poznámkám.
„Ona [Roßbergová] vzpomínala na svého milovaného manžela, který zemřel příliš mladý, a slzy jí tekly po tvářích,“ řekl s odkazem na svého dědečka, prosperujícího vlastníka půdy, který byl také členem strany.
Karsten uvedl, že jeho zájem o historii rodiny byl také poháněn obavami z současné síly krajně pravicové strany Alternative für Deutschland, která Němce vyzývá, aby udělali tlustou čáru za svou nacistickou minulostí. „Opravdu mě to rozčiluje, protože pokud se řídíte tímto rasistickým způsobem uvažování, historie ukazuje, že skončíte v troskách,“ řekl.
Důvody pro členství v nacistické straně sahaly od ideologického přesvědčení, jak bylo nejčastěji vidět u těch, kteří se přihlásili brzy, až po oportunismus u pozdních přistupujících, kteří v tom viděli šanci na kariérní postup.
Neexistují však žádné historické důkazy o tom, že by Němci byli stranou k členství nuceni nebo že by byli zapsáni bez svého vědomí, jak mnozí po válce tvrdili.
I když bylo možné být spoluviníkem nacistických zločinů, aniž by člověk byl členem strany, historici tvrdí, že její impozantní členská základna jí dodávala neustálý nádech legitimity.
Strana vedla notoricky přesné záznamy a těsně před koncem války odvezla materiály o svých členech – odhadem 50 tun papíru – ze svého ústředí v Mnichově do papírny mimo zničené město.
Ředitel papírny, Hanns Huber, jen těsně zabránil zničení indexových karet. Na podzim téhož roku je americké síly přivezly do berlínského dokumentačního centra, aby pomohly v poválečném procesu denacifikace.
V 90. letech byly karty svěřeny německému federálnímu archivu, zatímco mikrofilmové kopie putovaly do Národního archivu USA, který své fondy zpřístupnil online koncem února.
Přísné německé zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, aby rodiny podaly žádost u federálního archivu – překážka, která dlouho odrazovala mnoho zájemců. Nástroj Die Zeit však nyní umožnil snadnou orientaci v amerických záznamech.
Susanne Beyerová, vedoucí redaktorka časopisu Spiegel, vydala loni knihu Kornblumenblau (Chrpa modrá), která pojednává o hledání pravdy o generaci jejích prarodičů v nacistickém období.
Uvedla, že nastal čas na přehodnocení německé takzvané Erinnerungskultur, tedy kultury vyrovnávání se s nacistickou minulostí.
Řekla: „Většina Němců si dělá iluze o svých vlastních rodinách.
Erinnerungskultur naučila lidi, co udělali hlavní váleční zločinci. Ale když jde o vlastní rodinu, pro mnoho lidí je to stále příliš osobní.“
Beyerová poznamenala, že nacisté se záměrně snažili vybudovat co nejširší základnu, aby se Němci jako národ stali spoluviníky jejich zločinů.
Řekla: „Bylo to proto, aby Němci pokračovali ve válce a báli se porážky a odplaty.
„To byl také důvod, proč byli židé shromažďováni na veřejných místech. V tomto ohledu musí téměř každý Němec s německými předky, kteří žili v nacistické éře, předpokládat, že jeho rodina byla nějakým způsobem zapojena.“
Louis Lewitan, psycholog, který zkoumal dlouhodobé dopady holokaustu na přeživší a jejich potomky, uvedl, že podle něj zhoubná tajemství v mnoha německých rodinách zanechala často neviditelné jizvy. Současné vyrovnání se s minulostí popsal jako potenciálně osvobozující.
Pro týdeník Die Zeit řekl: „Může se zakořenit psychologické dědictví v podobě neurčité úzkosti, nejasného pocitu identity a nevědomé loajality – mlčení je tichý jed, který si nadále vybírá svou daň.
Čím déle přetrvává, tím je tíživější.“
Köndgen, který se nyní dozvěděl o dalších pěti příbuzných, kteří byli nacisty, řekl, že může pouze spekulovat o motivaci svého otce ke vstupu do NSDAP po letech „neuvěřitelné indoktrinace“ doma i ve škole. Přiznal, že nemůže vyloučit, že by se pod podobným tlakem rozhodl stejně.
Řekl, že jeho dnešní práce jako poradce pro lidská práva v Radě Evropy vychází z poválečného kréda „nikdy více“.
„Snadno nenajdete přesvědčenějšího Evropana než mě,“ řekl. „Evropská spolupráce, aby se něco takového už nikdy neopakovalo, je tou nejdůležitější věcí.“
