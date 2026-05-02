Německo uvádí, že Trumpovo stažení amerických vojsk očekávalo
2. 5. 2026
Německý ministr obrany reaguje na oznámení amerického prezidenta, že 5 000 amerických vojáků opustí základny v Německu
Byl to další znepokojivý den v širším vojenském a diplomatickém prostředí války USA a Izraele proti Íránu.
- Dva přední republikánští zákonodárci z USA v sobotu vyjádřili silné obavy ohledně rozhodnutí Pentagonu stáhnout 5 000 vojáků z Německa, které je spojencem v rámci NATO. „Jsme velmi znepokojeni rozhodnutím stáhnout americkou brigádu z Německa,“ uvedli senátor Roger Wicker a poslanec Mike Rogers ve společném prohlášení.
- Počet obětí v Libanonu dva měsíce po zahájení izraelských útoků na sousední zemi dosáhl 2 659, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Jedná se o nejnovější údaje o obětech od obnovení izraelských útoků na Libanon 2. března, přičemž dalších 8 183 lidí bylo zraněno. Za posledních 24 hodin bylo při izraelských náletech zabito 41 lidí a dalších 11 bylo zraněno.
- Španělský ministr zahraničí, José Manuel Albares, odsoudil „nezákonné zadržení“ a „únos“ španělského aktivisty, kterého zadržel Izrael, když byla v mezinárodních vodách zastavena flotila lodí, která se pokoušela dopravit pomoc do postižené Gazy. Albares vyzval k okamžitému propuštění Saifa Abu Kesheka, který je spolu s brazilským aktivistou Thiagem Ávilou zadržován Izraelem.
- Oba aktivisté byli převezeni do Izraele k výslechu, uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí. Ávila z Brazílie a Abu Keshek „budou předáni k výslechu orgánům činným v trestním řízení“, uvedlo ministerstvo na Twitteru.
- Mluvčí NATO Allison Hartová uvedla, že aliance spolupracuje s USA, aby pochopila jejich rozhodnutí stáhnout 5 000 amerických vojáků z Německa. V návaznosti na dřívější výroky německého ministra obrany Hartová řekla, že tento krok „podtrhuje nutnost, aby Evropa nadále více investovala do obrany a převzala větší podíl odpovědnosti“ za bezpečnost regionu.
Vysocí republikáni také kritizují Trumpův zvyk jednat jednostranně
Společné prohlášení senátora Rogera Wickera a člena Sněmovny reprezentantů Mikea Rogerse bylo rovněž implicitně kritické vůči zvyku Donalda Trumpa jednat jednostranně.
„Jakákoli významná změna postavení amerických sil v Evropě vyžaduje pečlivý proces přezkumu a úzkou spolupráci s Kongresem a našimi spojenci,“ uvedli ve svém prohlášení, které představuje vzácný veřejný odpor proti americkému prezidentovi od aktivistů jeho vlastní strany.
Republikánští předsedové výborů pro ozbrojené síly v příslušných komorách Kongresu uvedli: „Očekáváme, že ministerstvo [Pentagon] bude v nadcházejících dnech a týdnech spolupracovat se svými dozorčími výbory ohledně tohoto rozhodnutí a jeho dopadů na odstrašující sílu USA a transatlantickou bezpečnost.“
Tato téměř žalostná a jistě marná prosba, aby prezident naslouchal čemukoli z Kongresu, s čím nesouhlasí, přišla v době, kdy nová analýza ukázala, že Trumpova administrativa stále více ignoruje i soudní rozhodnutí, která se jí nelíbí, zatímco výkonná moc nadále uplatňuje největší vliv ze tří složek vlády vytvořených americkou ústavou.
Významní republikáni zdůrazňují, že Bílý dům by měl konzultovat s americkým Kongresem jakékoli změny týkající se amerických sil v Evropě.
Vysocí republikánští zákonodárci, americký senátor Roger Wicker a kongresman Mike Rogers, se rovněž rychle postavili na obranu Německa ve svém překvapivém společném prohlášení, které vydali o něco dříve a v němž odsoudili rozhodnutí Trumpovy administrativy stáhnout z Německa přibližně 5 000 vojáků, a to v návaznosti na rozhořčené výhrůžky.
„Německo reagovalo na výzvu prezidenta Trumpa k většímu sdílení břemene tím, že výrazně zvýšilo výdaje na obranu a poskytlo americkým silám na podporu operace Epic Fury bezproblémový přístup, základny a právo přeletu,“ uvedli oba s použitím označení, které administrativa použila pro své ofenzivní vojenské útoky, když zahájila americko-izraelskou válku proti Íránu.
V jejich prohlášení, zveřejněném na X, dále uvedli: „Místo úplného stažení sil z [evropského] kontinentu je v zájmu Ameriky udržet v Evropě silný odstrašující prostředek přesunutím těchto 5 000 amerických vojáků na východ.
„Spojenci v této oblasti vynaložili značné investice na hostování amerických vojáků, čímž snížili náklady pro americké daňové poplatníky a zároveň posílili přední linii NATO, aby pomohli zabránit vzniku mnohem nákladnějšího konfliktu.“
Irák je schopen obnovit těžbu a vývoz ropy na normální úroveň do sedmi dnů od ukončení krize v Hormuzském průlivu, uvedl v sobotu náměstek ministra pro ropu Basim Mohammed.
Uvedl, že produkce v současné době činí 1,5 milionu barelů denně, přičemž asi 200 000 barelů denně se vyváží přes Ceyhan v Turecku, zatímco byly připraveny dva tankery a další dva se očekávají v závislosti na bezpečnostních podmínkách v průlivu, který Teherán během americko-izraelské války proti Íránu z velké části uzavřel.
Počet obětí v Libanonu po dvou měsících izraelských útoků dosáhl 2 659, uvádí ministerstvo veřejného zdraví
Ministerstvo veřejného zdraví Libanonu zveřejnilo nejnovější údaje o obětech od doby, kdy Izrael 2. března obnovil útoky na Libanon.
Izraelské útoky zabily 2 659 lidí a zranily 8 183 v celém Libanonu, uvedlo ministerstvo.
Doplnilo, že za posledních 24 hodin bylo při izraelských náletech zabito 41 lidí a dalších 11 bylo zraněno.
Španělský ministr zahraničí označil zadržení aktivisty Izraelem za „nelegální“ a za „únos“
Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares odsoudil „nelegální zadržení“ a „únos“ španělského aktivisty, kterého Izrael zadržel při zastavení flotily s humanitární pomocí pro Gazu v mezinárodních vodách.
Albares vyzval k okamžitému propuštění Saifa Abu Kesheka, který je zadržován Izraelem společně s brazilským aktivistou Thiagem Ávilou.
Izraelské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že oba muži byli převezeni do Izraele k výslechu. Byli zadrženi společně s více než 170 dalšími lidmi z flotily, když byly její lodě ve středu zadrženy u pobřeží Kréty. Ostatní aktivisté byli mezitím propuštěni.¨
Polský premiér Donald Tusk odsoudil „pokračující rozpad“ NATO v souvislosti s rozkolem uvnitř aliance ohledně americko-izraelské války proti Íránu.
„Největší hrozbou pro transatlantické společenství nejsou jeho vnější nepřátelé, ale pokračující rozpad naší aliance. Všichni musíme udělat vše pro to, abychom tento katastrofální trend zvrátili,“ napsal Tusk na X.
Jeho vyjádření přišlo několik hodin poté, co USA oznámily své rozhodnutí stáhnout přibližně 5 000 vojáků z Německa, a to v návaznosti na spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Merzem, který v pondělí prohlásil, že Írán „ponižuje“ Washington.
Trump rovněž vyjádřil svůj hněv vůči Itálii a Španělsku kvůli jejich odmítnutí umožnit americkým vojenským letadlům využívat jejich základny a uvedl, že „pravděpodobně“ stáhne americké síly z těchto zemí.
„Itálie nám nijak nepomohla a Španělsko se chovalo hrozně, naprosto hrozně,“ řekl ve čtvrtek novinářům v Oválné pracovně.
Oficiální libanonská národní tisková agentura oznámila další tři úmrtí v důsledku izraelských leteckých útoků v jižním okrese Nabatieh.
Dnešní počet obětí v jižním Libanonu tak vzrostl na nejméně 10.
Hizballáh mezitím uvedl, že provedl útoky dronů proti „shromáždění vojáků izraelské nepřátelské armády“ ve městě Bayada v jižním Libanonu, jak vyplývá z prohlášení na jeho kanálu Telegram. Skupina uvedla, že útoky provedla „v reakci na porušení příměří izraelským nepřítelem a útoky, které se zaměřily na vesnice v jižním Libanonu“.
Izraelské obranné síly (IDF) vydaly vlastní prohlášení k útokům Hizballáhu, ve kterém uvedly: „Před krátkou dobou letectvo úspěšně zachytilo raketu vystřelenou směrem k jednotkám IDF operujícím v jižním Libanonu.
V několika dalších incidentech dnes teroristická organizace Hizballáh odpálila rakety a výbušné drony, které dopadly poblíž oblasti, kde jednotky IDF operují v jižním Libanonu, bez obětí.“
Trump říká, že americké námořnictvo se chová jako „piráti“, když zabavuje loď v rámci íránské blokády
Donald Trump prohlásil, že americké námořnictvo se chovalo „jako piráti“, když popisoval operaci zabavení lodi uprostřed americké blokády íránských přístavů, která je odvetou za předchozí kroky.
„My… jsme na ni přistáli a loď jsme převzali. Převzali jsme náklad, převzali jsme ropu. Je to velmi výnosný obchod,“ řekl Trump v pátek na shromáždění na Floridě.
„Jsme jako piráti,“ dodal za jásotu davu. „Jsme tak trochu jako piráti. Ale nehrajeme si.“
Trumpovo přirovnání činnosti amerického námořnictva k pirátství přichází v době, kdy právní experti bijí na poplach ohledně íránské blokády životně důležitého Hormuzského průlivu a jeho plánů vybírat poplatek od lodí, které jím proplouvají.
Britská organizace UK Maritime Trade Operations (UKMTO) uvedla, že byla nahlášena podezřelá aktivita poblíž přístavu Mukalla v Jemenu.
UKMTO uvedla, že nákladní loď nahlásila podezřelé přiblížení člunu doprovázeného rybářským plavidlem 84 námořních mil jihozápadně od přístavu Mukalla na jižním pobřeží Jemenu.
Zatím není jasné, zda zpráva UKMTO souvisí s prohlášením jemenské pobřežní stráže.
Jemenská pobřežní stráž uvedla, že poloha tankeru byla identifikována a probíhají snahy o jeho sledování, přijetí nezbytných opatření k jeho záchraně a zajištění bezpečnosti posádky, uvádí agentura Reuters.
Jemen uvádí, že u pobřeží Shabwy byl ozbrojenými muži unesen ropný tanker
Jemenská pobřežní stráž uvedla, že u pobřeží Shabwy byl ropný tanker unesen neidentifikovanými ozbrojenými muži, kteří se nalodili na plavidlo, informovala agentura Reuters.
Zmocnili se tankeru M/T Eureka a nasměrovali jej do Adenského zálivu směrem k somálským vodám.
Izraelští militanti stupňují útoky na školy na Západním břehu
Izraelský záložník střelil 14letého Aws al-Naasana do hlavy těsně před západní bránou chlapecké střední školy Mughayyir, kde studoval v deváté třídě.
Aws okamžitě zkolaboval a silně krvácel. Zazněly další výstřely, když k němu přiběhli jeho kamarádi, zvedli jeho bezvládné tělo a odnesli ho pryč z palebné linie, přičemž jejich cesta podél školní zdi byla označena stopou krve jejich spolužáka.
Záběry z vnitřku budovy ukázaly vyděšené děti a učitele schoulené na schodištích, kteří křičeli na ostatní, aby se schovali. Další video zachytilo střelce, záložníka v částečné vojenské uniformě, jak míří na školu z kopce nad ní.
O několik minut později ten samý muž zabil mladšího bratra učitele angličtiny Waheeda Abu Naima, jehož rodina bydlí vedle školy. Jihad Abu Naimovi bylo 36 let; jeho žena je v pokročilém stadiu těhotenství s jejich prvním dítětem, holčičkou, která se má narodit tento měsíc.
Aws a Abu Naim byli zastřeleni 21. dubna uprostřed vlny násilí ze strany osadníků na okupovaném Západním břehu, z níž se velká část zaměřila na školy a studenty v tomto území.
IDF uvedla, že za poslední den provedla 50 útoků na Libanon navzdory údajnému příměří.
Dva aktivisté z flotily s humanitární pomocí pro Gazu byli převezeni do Izraele k výslechu, uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí
Dva aktivisté, kteří se účastnili flotily s humanitární pomocí směřující do Gazy, byli převezeni do Izraele k výslechu, uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí.
Dva z vůdců flotily, Thiago Ávila z Brazílie a Saif Abu Keshek ze Španělska, „budou předáni k výslechu orgánům činným v trestním řízení“, uvedlo ministerstvo dne X.
Doplnilo, že oba muži „obdrží konzulární návštěvu od zástupců svých příslušných zemí v Izraeli“.
Ve středu večer bylo u pobřeží Kréty zadrženo dvacet dva plavidel, která plula jako součást flotily Global Sumud s cílem dopravit humanitární pomoc do Gazy.
Všichni až na dva z přibližně 175 aktivistů z flotily, která v pondělí vyplula z Itálie, byli propuštěni poté, co je zadržely izraelské síly. Organizátoři flotily uvedli, že zadržení těchto dvou mužů bylo nezákonné, a požádali vlády po celém světě, aby vyvinuly tlak na Izrael s cílem dosáhnout jejich okamžitého propuštění.
Tři australští aktivisté sdělují, že na Krétě zahájili hladovku, poté co je tam izraelské úřady zanechaly po zadržení flotily. Ethan Floyd, Neve O’Connor a Zack Schofield uvedli, že oni a jejich kolegové byli vystaveni špatnému zacházení během dvoudenního zadržení na palubě izraelské lodi.Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse