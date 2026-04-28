Máme vůbec šanci dozvědět se pravdu o výdajích na obranu?
28. 4. 2026 / Boris Cvek
Premiér Babiš říká, že Česko v roce 2025, tedy za Fialovy vlády, neplnilo slib vydávat na obranu dvě procenta HDP. Expremiér Fiala říká opak, cituji jeho výrok podle České televize: „Podle výroční zprávy generálního tajemníka NATO za rok 2025 je zcela zřejmé, že ČR splnila své spojenecké závazky. Ve zprávě najdete, že výdaje na obranu činily 2,01 procenta.“
Kdo má pravdu? Na iRozhlase čteme:
„Současný předseda vlády Andrej Babiš tvrdí s odvoláním na materiály NATO, které mu měl předat ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), že NATO uznalo Česku výdaje na obranu pouze ve výši 1,85 procenta HDP. Žádná oficiální data za loňský rok pro Česko z NATO ale dosud zveřejněna nebyla.
Podle bývalého českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského není nižší číslo překvapením. „Je to vůči obraně naší země neseriózní. Domnívám se, že každému, kdo se tomu věnuje pečlivě, muselo být jasné, že žonglování s čísly Fialovy vlády nepovede ke splnění závazku,“ uvedl pro Radiožurnál.
A podobně to vidí i bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. „Tady už není možné nic šolíchat, nic okecávat. Ve čtvrtek v Bruselu proběhly multilaterálky, kde se procházelo, nakolik plnily jednotlivé země – odtud je to číslo, které nyní koluje ve veřejném prostoru. To znamená, že Fialova vláda nemluvila pravdu, když říkala, že ona dala přes dvě procenta,“ poznamenal pro CNN Prima News.“
Osobně si myslím, že to je přesně to, co Trump chtěl, když obranu převedl na procenta, navíc zcela nerealistická. O obranu dávno nejde, jde o stavění Potěmkinových vesnic a hádání se, kdo lže. Smysl pro realitu a pravdu zcela padá. Pro obranu to má naprosto fatální důsledek. Protože obrana je něco, co musí fungovat reálně, ve fyzické realitě.
Nicméně aspoň to bychom měli přece vědět jasně: splnilo Česko v roce 2025 svůj závazek dát dvě procenta HDP na obranu? Nebo ani v tom se nelze dobrat pravdy?
