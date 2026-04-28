Írán: IRGC trvá na kontrole Hormuzského průlivu, zatímco Aragčí usiluje o urovnání konfliktu
28. 4. 2026
Íránský ministr zahraničí Abbas Aragčí v sobotu završil první část své diplomatické mise zaměřené na další urovnání konfliktu mezi USA a Íránem, když se v Pákistánu setkal s polním maršálem Asimem Munirem a premiérem Shehbazem Sharifem. Na „X“ napsal:
Velmi plodná návštěva Pákistánu, jehož dobré služby a bratrské úsilí o navrácení míru do našeho regionu si velmi ceníme. Vysvětlil jsem íránský postoj ohledně proveditelného rámce pro trvalé ukončení války proti Íránu. Ještě uvidíme, zda to USA s diplomacií myslí opravdu vážně.
Aragčí tedy předložil pákistánským úřadům jakýsi plán, který mají sdílet s Trumpovou administrativou, píše blízkovýchodní analytik Juan Cole.
Poté odcestoval do Ománu k dalším konzultacím. Omán hrál klíčovou roli v minulých jednáních mezi USA a Íránem. Údajně plánuje návrat do Pákistánu, než se vydá do Ruska. Íránské vedení se zdá být nejisté ohledně neutrality Pákistánu, a proto se snaží do jednání zapojit více aktérů.
Aragčí se nesetkal a ani neměl v plánu setkat se s americkými vyjednavači Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem, kterým Teherán nedůvěřuje, protože s nimi jednal v Ománu, když Trump náhle začal bombardovat Írán.Trump ze své strany uvedl na svém Truth Social, že odvolal oba vyslance. Obvinil je z obrovských vnitřních sporů a zmatku v jejich vedení a řekl: „Nikdo neví, kdo je ve vedení, včetně nich samotných.“
Neexistuje však žádný důvod domnívat se, že by íránské vedení bylo natolik rozdělené, že by nebylo schopno vyjednávat. Proizraelský západní tisk šíří narativ, že civilní, pragmatičtí představitelé jsou vytlačováni zastánci tvrdé linie z Íránských revolučních gard (IRGC). Neexistují žádné důkazy o něčem takovém, a pokud by to byla pravda, bylo by podivné, že byl Aragčí vyslán na tuto diplomatickou misi.
Írán viní nepřiměřené americké požadavky ze svého momentálního nezájmu o další rozhovory s Washingtonem a trvá na tom, aby Trump zrušil americkou blokádu Hormuzského průlivu, než se vrátí k jednacímu stolu.
Mezitím IRGC vydaly v sobotu prostřednictvím agentury Tasnim provokativní komuniké připomínající debakl USA z 24. dubna 1980 v Tabasu během neúspěšné mise na záchranu amerických diplomatů držených jako rukojmí na americkém velvyslanectví v Teheránu členy Mudžahedín-e Chálk (MEK nebo MKO) a dalších mládežnických partyzánských skupin.
Muzeum americké armády pro výsadkové a speciální operace vysvětluje,
„24. dubna 1980 byla zahájena operace Eagle Claw, když osm vrtulníků RH-53D Sea Stallion amerického námořnictva vzlétlo z paluby americké letadlové lodi USS Nimitz v Arabském moři na 600mílovou cestu, aby se setkalo v íránské poušti se šesti transportními letadly C-130. Letadla narazila na haboob, prudkou písečnou bouři poháněnou větrem, která je v poušti běžná. To způsobilo extrémní problémy s viditelností, poškození letadel a nevolnost posádek. Prezident Carter a jeho štáb obdrželi tuto zprávu a rozhodli se misi zrušit. Když se jednotka připravovala k odletu, vrtulník RH-53D narazil do letadla C-130, které vezlo palivo pro doplnění, a způsobil požár, při kterém zahynulo pět letců a tři mariňáci.“
Americké vrtulníky té doby nebyly konstruovány tak, aby odolaly větrným bouřím a vniknutí obrovského množství písku do jejich motorů, takže písečná bouře šamál se pro misi ukázala jako fatální. Vzpomínám si, jak jsem tyto události sledoval v televizi. V té době tam byl šílený ajatolláh Sádek Khalkhali, který se vydal na místo havárie a v makabrózním představení mával kolem zápěstí jednoho z amerických vojáků, na kterém byly stále připevněny hodinky. To byl válečný zločin.
IRGC přirovnaly neúspěšnou misi v Tabasu z Carterových let k nedávné údajné americké operaci v Isfahánu, jejímž cílem bylo zabavit íránské zásoby vysoce obohaceného uranu. Tato mise rovněž selhala. Trumpova administrativa popřela, že by k takové misi došlo. IRGC varovaly USA, aby nepřestávaly hrát do karet izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, kterého označily za „zločince a vraha dětí“. IRGC varovaly, že by USA měly uvažovat o „svých spálených a zničených základnách v regionu, které již není možné obnovit ani znovu vybudovat“. Požadovaly okamžité a bezpodmínečné stažení z regionu.
NBC News v pozoruhodném odhalení informovala, že během 39denní války letos na jaře způsobil Írán americkým základnám mnohem rozsáhlejší škody, než Washington připustil, a to pomocí relativně primitivního, starého stíhacího letounu F-5. Pohled na zničený letoun AWACS na opuštěné základně mi trochu připomněl Tabas.
IRGC také trvala na tom, že „řízení a kontrola“ Hormuzského průlivu je jejich ústřední vojenskou strategií, kvůli jeho odstrašujícímu účinku na USA.
Mnoho ekonomů se domnívá, že světová ekonomika, včetně té americké, se zřítí do propasti, pokud Hormuzský průliv zůstane uzavřený až do května.
Íránský prezident Masúd Pezeškján vyzval Íránce, aby zmařili americký pokus vyvolat nespokojenost blokádou energetických dodávek země. Řekl, že Washingtonu lze čelit, pokud veřejnost jednoduše spotřebuje méně elektřiny a méně energie. Uvedl: „V tuto chvíli nepotřebujeme, aby lidé obětovali své životy (fedakari), ale musíme kontrolovat spotřebu; pokud doma rozsvítí dvě světla místo deseti, co by na tom bylo špatného?“
Prezidentova výzva naznačuje, že vláda již předvídá potenciální dopad námořní blokády USA na domácí dodávky elektřiny. Kvůli sankcím maximálního tlaku Trumpa a Bidena zažívá veřejnost v posledních letech opakované výpadky a omezení dodávek elektřiny.
Celý text v angličtině ZDE
Diskuse