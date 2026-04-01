Prosíme, přispějte!! Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za březen 2026

Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za březen 2026

1. 4. 2026

čas čtení 2 minuty
Aktualizace 14.4. 
Vážení čtenáři, je mi velmi líto, že na to musím pořád poukazovat, ale nyní, do poloviny měsíce se sebralo jen asi 24 000 Kč. Naši kolegové dělají na tomto serveru vynikající práci, je jenom férové, aby za to dostali koncem měsíce zaplaceno. Potřebujeme přibližně 80 000 měsíčně´. Prosíme, přispějte.  

Apelujeme na čtenáře, aby nám každý měsíc poslali oněch dvě stě korun.  Prosíme všechny o pravidelnou podporu 200 Kč měsíčně.

Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917


Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně. 


Hospodaření OSBL za březen 2026


Zůstatek k dispozici Britským listům  28.2. 2026: 0.40  Kč



Příjmy:

Od sponzorů ............................................................115 371.46 

Výdaje

honorář (DV)..............................................................22 000 Kč

honorář (KD) .............................................................32 000 Kč

honorář (JR) ................................................................500 Kč

honorář (MM) ..............................................................1000 Kč

internet .........................................................................842.50 Kč

honorář FG za únor ...................................................15 000 Kč

honorář FG za březen ..................................................20 000 Kč

bankovní poplatek ............................................................200 Kč

honorář BK .......................................................................22 000 Kč



Výdaje celkem:...................................................... 113 542.50 Kč


Zůstatek k  31. 3. 2026    1 829,36  

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


0
Vytisknout
5043

Diskuse

Obsah vydání | 14. 4. 2026