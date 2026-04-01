Prosíme, přispějte!! Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za březen 2026
1. 4. 2026
Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.
Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.
Hospodaření OSBL za březen 2026
Zůstatek k dispozici Britským listům 28.2. 2026: 0.40 Kč
Příjmy:
Od sponzorů ............................................................115 371.46 Kč
Výdaje
honorář (DV)..............................................................22 000 Kč
honorář (KD) .............................................................32 000 Kč
honorář (JR) ................................................................500 Kč
honorář (MM) ..............................................................1000 Kč
internet .........................................................................842.50 Kč
honorář FG za únor ...................................................15 000 Kč
honorář FG za březen ..................................................20 000 Kč
bankovní poplatek ............................................................200 Kč
honorář BK .......................................................................22 000 Kč
Výdaje celkem:...................................................... 113 542.50 Kč
Zůstatek k 31. 3. 2026 1 829,36 Kč
