Zelenskyj: Rusko připravuje mobilizaci
29. 5. 2026
Hlava státu informovala o setkání s vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandrem Syrským a náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny Andrijem Hnatovem o situaci a možných akcích obranných sil v charkovské oblasti, především ve směru Kupjansk, v Doněcké oblasti, v záporožském směru a obecně na jihu Ukrajiny.
Zelenskyj poznamenal, že slyšel zprávu o uplatňování dlouhodobých sankcí proti ruským ropným zařízením v Tuapse a dalších ruských regionech. Poté hovořil o mobilizaci v Ruské federaci.
"Dostáváme také stále více interních ruských informací o přípravě další mobilizace v agresorské zemi. Především je cílem kompenzovat zvláště vysoké ztráty ruské armády na okupovaném území Ukrajiny. Politické vedení Ruska si stanovilo za úkol zvýšit okupační kontingent. Mluvíme o nejméně desítkách tisíc dalších. Máme také údaje o dalším nárůstu mobilizace – právě za tímto účelem ruské úřady zintenzivnily vydávání takzvaných mobilizačních rozkazů. Tyto ruské kroky považujeme za potvrzení, že Moskva se nepřipravuje na skutečnou diplomacii, a předáme data, která máme, našim partnerům," zdůraznil prezident.
