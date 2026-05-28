Trump obviňuje Írán, že zdržuje uzavření mírové dohody, aby ho „přečkal“ až do podzimních amerických voleb
28. 5. 2026
Americký prezident vysílá na zasedání vlády protichůdné signály ohledně ukončení války a zároveň vyzývá k posílení Abrahamových dohod
Donald Trump obvinil Írán, že se snaží zdržovat uzavření mírové dohody tím, že čeká na vypršení času před listopadovými americkými volbami do Kongresu v naději, že získá lepší podmínky.
„Mysleli si, že mě přetrvají, víte, ‚my ho přetrváme, má před sebou volby do Kongresu‘,“ řekl americký prezident ve středu na zasedání své vlády v Bílém domě.
Trval na tom, že tento přístup – údajně zaměřený na zvýšení tlaku na americkou a globální ekonomiku tím, že udrží strategicky důležitý Hormuzský průliv uzavřený – selže, a tvrdil, že Írán „velmi chce uzavřít dohodu“.
„ „Na volby do Kongresu kašlu, podívejte se, co se stalo včera večer,“ řekl Trump, zjevně narážející na triumf Kena Paxtona, kterého podpořil, nad dosavadním republikánským senátorem Johnem Cornynem v primárkách Republikánské strany v Texasu.
Trump uvedl, že íránská ekonomika je v volném pádu, což podle něj nutí Írán k kompromisu: „Mají 250% inflaci, jejich peníze nemají žádnou hodnotu, celý jejich ekonomický systém je v troskách.“
Jeho výroky, pronesené na 12. zasedání kabinetu v Trumpově druhém funkčním období, přišly v době, kdy se údajně nacházejí v rozhodující fázi jednání zaměřená na ukončení téměř tříměsíčního konfliktu. Současné pokusy o dosažení dohody zatím selhaly, tvrdil, protože „nejsme s ní spokojeni“.
„Ale budeme,“ dodal prezident. „Buď to, nebo budeme muset tu práci prostě dokončit.“
Na otázku, zda by souhlasil s krátkodobou dohodou, která by umožnila Íránu a Ománu kontrolovat Hormuzský průliv, Trump odpověděl: „Průliv bude otevřený pro všechny. Nikdo ho nebude kontrolovat. Budeme na něj dohlížet, ale nikdo ho nebude kontrolovat. To je součástí našich jednání. Oni by ho rádi kontrolovali. Jsou to mezinárodní vody a Omán se bude chovat stejně jako všichni ostatní, nebo je budeme muset vyhodit do vzduchu.“
Řekl, že jedním z důsledků předpokládané dohody, o které se diskutuje, je to, že průliv – který před válkou sloužil jako kanál pro 20 % světových dodávek energie – by se okamžitě otevřel.
V jednu chvíli se Trump zdál být v rozporu sám se sebou poté, co znovu vyzval arabské spojence, včetně Saúdské Arábie a Kataru, aby podepsali Abrahamovy dohody, které Izraeli zaručují plné diplomatické uznání.
„Myslím, že nám ty země dluží… Nemyslím si, že bychom měli uzavřít dohodu, pokud nepodepíší,“ řekl.
Ale ustoupil, když byl dotázán, zda je dohoda s Íránem podmíněna připojením dalších zemí k dohodám – které během jeho prvního prezidentství podepsaly Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Súdán a Maroko – a řekl: „To nechci říkat. Nehodlám vám prozradit, co je podmíněno.“
Také tvrdil, že v Íránu způsobil změnu režimu prostřednictvím vražd celé generace tamních vůdců, včetně nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, nejmocnější postavy v zemi – i když ho nahradil jeho syn Modžtaba Chameneí, který je považován za ještě tvrdšího než jeho otec.
„Nevydali jsme se na cestu za změnou režimu, ale… máme co do činění se zcela jinou skupinou lidí, než s jakou jsme měli co do činění na začátku,“ řekl Trump. „Vlastně mi připadají chytřejší. Jeden režim je pryč, další režim je pryč, máme co do činění s třetím.“
Setkání se původně mělo konat v idylickém prostředí Camp Davidu, prezidentské rezidence, která byla v minulosti dějištěm citlivých jednání o Blízkém východě, včetně historických mírových dohod mezi Izraelem a Egyptem.
Trump však místo konání přesunul zpět do obvyklého prostředí Bílého domu s odkazem na nepříznivé předpovědi počasí.
Původní rozhodnutí uspořádat setkání v Camp Davidu vyvolalo překvapení, vzhledem k tomu, že Trump navštěvoval prezidentské sídlo hluboko v marylandském venkově, 62 mil severozápadně od Washingtonu, mnohem méně často než většina jeho předchůdců.
Setkání se koná v době, kdy Trumpova popularita klesá a ekonomický pesimismus stoupá uprostřed války s Íránem.
Trump o víkendu oznámil, že dohoda o ukončení nepřátelských akcí je na dosah, ačkoli USA v pondělí zaútočily na íránské cíle a údajně zabily čtyři členy Islámské revoluční gardy. Jednání však údajně pokračují.
Trump – který v sobotu prohlásil, že dohoda s Íránem „byla z velké části vyjednána“ – vysílá matoucí signály ohledně vyhlídek na mír poté, co se setkal s převážně negativní reakcí ze strany pravicových kruhů v USA a jestřábů namířených proti Teheránu.
V úterním příspěvku na sociálních sítích dal průchod hněvu vůči mediálním komentátorům, kteří vykreslili vznikající podmínky jako příznivé pro Írán a potenciální ponížení pro něj.
„Pokud se Írán vzdá … a přizná svou porážku před velkou mocí a silou velkolepých USA, upadající New York Times, China Street Journal (WSJ!), zkorumpovaná a nyní irelevantní CNN a všichni ostatní členové médií šířících falešné zprávy budou psát titulky o tom, že Írán dosáhl mistrovského a brilantního vítězství nad Spojenými státy americkými,“ napsal.
Mezi účastníky schůzky byla i Tulsi Gabbardová, která minulý týden oznámila svou nadcházející rezignaci na post ředitelky národní zpravodajské služby. Gabbardová si loni vysloužila Trumpův hněv poté, co před Kongresem vypověděla, že podle jejího názoru Írán neusiluje o jaderné zbraně, a to jen několik měsíců předtím, než americké síly bombardovaly zařízení na obohacování uranu v této zemi.
Trump ve středu Gabbardové vzdal hold, nazval ji „úžasnou osobou“ a vyvolal tím potlesk ostatních členů kabinetu. „Tulsi neúnavně pracovala na obnovení důvěry a soustředění ve zpravodajské komunitě a všichni ji respektovali. Naslouchali jí,“ řekl.
