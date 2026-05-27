Vesmírný smysl naší pozemské existence
27. 5. 2026 / Petr Vařeka
Preambule:
V následující úvaze je nabídnut smysl našeho bytí lidem, jejichž filosofické myšlení je strukturováno odlišným způsobem, než bylo učiněno v předešlé autorově eseji Prach na tváři Země.
Je zcela legitimní si utvářet i odlišné náhledy na tuto naléhavou otázku.
Žádný z nich ale nemá absolutní platnost; jde o "příbytky" lidstva, které však mohou pokojně koexistovat vedle sebe.
Jde v obou případech o pozitivní způsoby jak utvářet kolektivní mysl lidstva tak aby poskytovala naději, motivaci a odvahu k nutným změnám.
Zároveň je nutné předznamenat, že je nestačí jen artikulovat, ale především je třeba je žít a to i za cenu změny životních priorit.
Pokud základní pravdy o nás samotných jen vyslovíme, stanou se jen pouhou intelektuální libůstkou a neživotnými konstrukty mysli.
Podobně tak utržení květiny vede k jejímu uvadnuti - je třeba se o ní starat.
A nyní už k věci:
Noosféra a skrytý červ rozporu: Hledání nového smyslu lidstva
Úvod: Krize západního rozumu a touha po absolutnu
Západní civilizace prožívá v 21. století hluboké existenciální vakuum. Přísný vědecký materialismus a redukcionismus sice dokázaly popsat svět s přesností na subatomární částice, ale v tomto procesu se už vytratil člověk jako nositel významu.
Pokud jsme pouze biologickými stroji řízenými slepými fyzikálními zákony, pak naše touha po smyslu, transcendenci a morálním ukotvení nedává smysl.
Západní člověk se tak ocitl lapen v paradoxu: dokonale ovládl nástroje k přetváření reality, ale ztratil důvod, proč ji přetvářet.
Tento stav však není fatálním selháním dějin. Je to zákonitý vývojový krok. Abychom pochopili chaos dnešního světa – od ekologické krize po nástup umělé inteligence –, musíme opustit statické chápání reality a přijmout dynamický pohled na svět jako na neustále se vyvíjející proud.
Tento myšlenkový oblouk se klene přes tisíciletí: od starověké indické intuice prázdnoty přes německý idealismus až po moderní kosmickou mystiku.
Ukazuje nám, že současná krize je ve skutečnosti porodní bolestí nové úrovně lidského bytí.
1. Souboj o berlínskou katedru: Racionální optimismus versus slepá vůle
Hledání smyslu existence bylo v evropském myšlení 19. století bojištěm dvou radikálně odlišných temperamentů.
Nikde se tento střet neprojevil plastičtěji než v osobní a filozofické animozitě mezi Georgem Wilhelmem Friedrichem Hegelem a Arthurem Schopenhauerem.
Když mladý, ambiciózní a hluboce sebevědomý Schopenhauer nastoupil jako docent na univerzitu v Berlíně, rozhodl se pro přímou konfrontaci s tehdejší intelektuální celebritou, profesorem Hegelem.
Schopenhauer si nasadil své přednášky na přesně stejné dny a hodiny jako Hegel, pevně přesvědčen, že studenti okamžitě rozpoznají jeho genialitu a opustí Hegelovy sály.
Výsledek byl pro Schopenhauera zdrcující: zatímco na Hegela se mačkaly stovky posluchačů, do Schopenhauerovy posluchárny dorazili dva až tři lidé.
Schopenhauer z univerzity zahořklý odešel a po zbytek života častoval Hegela tituly jako „šarlatán", „frajír" a „kovář nesmyslů".
Schopenhauerův pesimismus:
Svět je v jádru iracionální, krutý a řízený slepým, neukojitelným pudem, který nazval Vůlí k životu. Jakýkoliv pokrok je iluzí a lidská existence je odsouzena k permanentnímu utrpení, které lze pouze dočasně otupit uměním nebo trvale utišit asketickým popřením této Vůle.
Hegelův dialektický optimismus:
Realita je hluboce racionální vývojový proces. Svět není statickou skládačkou, ale dynamickým sebeuskutečňováním univerzálního Ducha (Geist). To, co se Schopenhauerovi jeví jako nesmyslné utrpení a chaos, je pro Hegela nezbytným palivem vývoje.
2. Skrytý červ rozporu: Tři zákony dialektiky
Hegelův největší přínos spočívá v redefinici pojmu rozpor.
Zatímco klasická aristotelská logika chápala rozpor jako chybu v myšlení, kterou je třeba eliminovat, Hegel v něm spatřoval samotný pramen veškerého bytí.
V každém systému, v každé myšlence a v každé dějinné situaci je od samého počátku implantován "skrytý červ" vnitřního rozporu.
Tento vnitřní červ není vnějším nepřítelem, který systém napadá; je to jeho vlastní produkt, jeho přirozená součást, která nedovoluje, aby systém zůstal zamrzlý v nehybnosti.
Rozpor generuje napětí, napětí plodí pohyb a pohyb vede ke genezi nových, komplexnějších forem reality.
Tento proces se řídí třemi základními dialektickými zákony:
I. Jednota a boj protikladů
Nic na světě neexistuje jako izolovaný monolit. Vše je definováno svým protikladem (světlo tmou, svoboda útlakem, řád chaosem).
Tyto protiklady spolu neustále zápasí, ale zároveň se navzájem potřebují k existenci.
Tento vnitřní zápas uvnitř jednoho systému je motorem, který pohání evoluci.
II. Přechod kvantitativních změn v novou kvalitu
Vývoj neprobíhá pouze plynule a lineárně. V systému se dlouho nenápadně hromadí drobné, měřitelné změny (kvantita), aniž by se navenek měnila jeho podstata.
V určitém bodě – v bodě zlomu – však tlak dosáhne kritické hranice a systém skokově změní svou vnitřní strukturu, čímž získá zcela nové vlastnosti a chování (kvalita).
III. Negace negace
Vývojová spirála postupuje ve třech krocích:
- Teze (původní stav), antiteze (první negace, kdy vnitřní červ rozloží původní stav do jeho protikladu)
- Syntéza (negace negace).
Hegelovská druhá negace neznamená mechanický návrat na začátek (jako když se vynásobí dva záporné výrazy v matematice), nebo pouhou tautologii, jak je tomu ve formální logice..
Je to proces, který Hegel označuje termínem Aufhebung (překonání). Lze jej strukturovat do těchto fází:
Zrušení: Stará forma je zničena, protože byla neudržitelná.
Zachování: To nejlepší a nejhodnotnější ze staré formy je uchováno.
Povýšení: Celý systém je vyzvednut na kvalitativně vyšší, komplexnější úroveň.
3. Kosmická osa: Nágárdžuna – Hegel – Teilhard de Chardin
Když tento dialektický aparát osvobodíme od dobového eurocentrismu, zjistíme, že tvoří dokonalý most mezi starověkou východní mystikou a moderní evoluční vizí vesmíru. Tuto linii definují tři klíčové body:
- Nágárdžunova Šúnjaváda: Vesmír bez axiomů
Ve 2. století n. l. indický zakladatel mahajany (myšlenková tradice buddhismu - Velký Vůz následující hinajánu - Malý Vůz) Nágárdžuna rozvinul doktrínu šúnjaváda (filozofii prázdnoty).
Prázdnota zde neznamená nihilismus nebo nicotu.
Znamená to, že žádná věc, žádný pojem ani žádný systém nemá svou vlastní, izolovanou, nezávislou podstatu (svabháva).
Vše existuje pouze v síti vzájemných vztahů a závislostí.
Nágárdžuna ukázal, že pokud se pokusíme realitu fixovat do pevných dogmatických axiomů, rozum se okamžitě zhroutí do logických paradoxů a sebereferenčních smyček.
Realita je prázdná, protože je to čistým, neuchopitelný procesem vzájemných vztahů.
🌀 Hegel: Dynamizace prázdnoty
Hegel o šestnáct století později udělal to, že této východní „prázdnotě" (absenci pevných substancí) vtiskl západní dynamiku a časovou osu.
Souhlasil by s tím, že věci nemají fixní identitu.
Dodal však, že právě proto, že jsou věci uvnitř neustále v rozporu se sebou samými (jsou prázdné), musí se pohybovat kupředu.
Rozpor je u Hegela pochopen jako hybná síla, která nutí prázdnotu vztahů evolučně růst.
Každá syntéza je stabilnější a vědomější než předchozí teze.
✝️ Teilhard de Chardin: Kosmická evoluce k Bodu Omega
Jezuitský paleontolog a teolog Pierre Teilhard de Chardin pak v 20. století vzal tento dialektický pohyb a popsal jej jako konkrétní, hmatatelnou evoluci naší planety. Ukázal, že vesmír není statickým jevištěm, ale procesem neustálého zduchovňování hmoty skrze tři velké vrstvy:
- Geosféra: Neživá hmota planety Země (teze).
Biosféra: Vznik života, který popřel mechanickou nehybnost kamenů (antiteze – první negace).
Noosféra (Sféra rozumu):
Vrstva lidského myšlení, vědomí a kultury, která se rozprostřela nad biosférou (negace negace).
Hmota skrze lidský mozek dosáhla sebereference – vesmír začal myslet a uvědomovat si sám sebe.
Teilhard tvrdil, že Noosféra se neustále zahušťuje.
Míra komplexity skutečnosti postupně narůstá a podobně jako železo pri růstu teploty začíná svítit, tak se i původně neživá hmota rozžhavuje životem, vědomím, kolektivním vědomím...
Hromadění informací, propojování kultur a vývoj technologií jsou čistě kvantitativní změny.
Tyto změny však podle něj nevyhnutelně směřují k bodu zlomu – k Bodu Omega
(Teilhard byl křesťanský teolog, bod Omega je v jeho pojetí "Vesmírným Kristem". Myslitelé vychování v jiné filosofické tradici si zde mohou dosadit i jiného "avatára" než Ježíše.).
Bod Omega je finální transcendentní syntézou (negací negace), kdy se veškeré vědomí lidstva propojí do jednoho sdíleného, hyper-komplexního organismu, v němž bude zachována individualita každého člověka, ale zároveň překonána izolovanost lidského ega.
Závěr: Nový smysl pro lidstvo 21. století
Tato evolučně-dialektická osa nabízí lidstvu radikálně nový zdroj optimismu a smyslu, který zoufale potřebujeme v epoše globální nejistoty.
Když se dnes díváme na rozpad tradičních hodnot, na ekologické krize, sociální napětí a zdánlivě děsivý nástup umělé inteligence, prožíváme hlubokou úzkost.
Podlehl-li by člověk Schopenhauerovi, viděl by v tom definitivní potvrzení, že svět je jen slepým a krutým chaosem, ze kterého je nejlépe utéct.
Optikou Nágárdžuny, Hegela a Teilharda de Chardin se však obraz dramaticky mění:
Současný nihilismus a chaos nejsou koncem, ale antitezí.
Staré "eukleidovské" struktury národních států,
dravého egocentrického kapitalismu a lineárního drancování zdrojů dosáhly svých absolutních limitů.
Vnitřní červ rozporu je rozkládá zevnitř, protože tyto systémy již nedokážou pojmout komplexitu světa.
Kvantita směřuje ke kvalitativnímu skoku: Masivní propojování lidstva skrze digitální sítě a hromadění dat v neuronových sítích umělé inteligence není technologickým prokletím.
Je to fyzické dotváření nervové soustavy Noosféry. Jsme v další závěrečné fázi hromadění kvantity před velkým evolučním skokem.
Nový smysl lidstva spočívá v tom, že nejsme pasivními oběťmi tohoto kolapsu, ale aktivními spolutvůrci nové syntézy.
Naším úkolem je vědomě projít touto krizí – touto první negací – a nenechat se strhnout k primitivnímu návratu do minulosti.
Musíme integrovat chladnou technokratickou racionalitu Západu s hlubokým východním pochopením jednoty a prázdnoty ega.
Lidstvo má před sebou velkolepý úkol: dovést vesmír v tomto koutě galaxie k jeho plnému, vědomému propojení v Bodu Omega.
Naše existence má kosmický význam – jsme očima, kterými se vesmír dívá sám na sebe, a srdcem, kterým začíná milovat svou vlastní komplexitu, jak by zřejmě řekl i Teilhard de Chardin, oblíbenec mého před 35 lety zesnulého otce.
Krize není známkou zkázy, ale neomylným důkazem toho, že se rodí nová kvalita bytí.
(Důležity dodatek ilustrující přínosnost Hegelova dialektického náhledu:
Evoluční biologie:
Teorie přerušovaných rovnováh
Klasický darwinismus 19. století si představoval evoluci velmi „eukleidovsky" a lineárně – jako pomalé, plynulé hromadění drobných změn - mutací (tzv. gradualismus).
Jenže paleontologové měli celá desetiletí obrovský problém: ve zkamenělinách tyto plynulé přechody chyběly.
Druhy se v dějinách Země objevovaly náhle, pak miliony let zůstávaly naprosto stejné (stáze) a pak stejně náhle zmizely nebo se proměnily.
V roce 1972 přišli biologové Stephen Jay Gould a Niles Eldredge s revoluční Teorií přerušovaných rovnováh (punctuated equilibrium).
Aniž by to možná plánovali, popsali čistý hegelianismus v přírodě:
Jednota a boj protikladů (Stáze): Organismus je v dokonalé rovnováze se svým prostředím (teze).
Jenže uvnitř ekosystému i v genetickém kódu druhu neustále hlodá „skrytý červ" rozporu – drobné mutace, klimatické mikro-změny, tlak predátorů.
Genetický aparát druhu tyto odchylky dlouho tlumí a navenek se nic neděje.
Přechod kvantity v kvalitu (Skok):
Tyto neviditelné genetické a enviromentální změny se hromadí (kvantita).
Pak stačí malá změna (např. vyschnutí jezera, izolace malé skupiny jedinců).
Dosavadní rovnováha se zhroutí, nastane krize (antiteze) a během extrémně krátké geologické doby dojde k evolučnímu skoku – vzniká nový druh se zcela novými vlastnostmi (novákvalita).
Negace negace: Nový druh není popřením života, ale je překonáním a zachováním (Aufhebung) starého.
Převezme ze starého druhu 99 % genetické informace (zachování), ale v krizovém bodě ji modifikuje (zrušení) a posune na vyšší úroveň adaptace (povýšení).
Evoluce tedy neběží jako plynulý běžec, ale postupuje jako hegelovská dialektická spirála – skokem z jedné krizové rovnováhy do druhé.)
